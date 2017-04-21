Бывший соперник "Кайрата" стал новым победителем Юношеской лиги УЕФА

Впервые за три года трофей не достался "Челси".
Вчера 23:57
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Новым победителем Юношеской лиги УЕФА стал "Зальцбург", передает корреспондент Vesti.kz.
В финальном матче, который прошел в швейцарском Ньоне, австрийский клуб одержал волевую победу над португальской "Бенфикой" - 2:1.
На гол Жозе Гомеша на 29-й минуте "Зальцбург" ответил двумя точными ударами после перерыва. В обоих случаях отличились игроки, вышедшие на замену. На 72-й минут счет сравнял Дэки Пэтсон, а победный гол на 76-й забил Александер Шмидт.
Стоит отметить, что "Зальцбург" во втором раунде Юношеской лиги УЕФА встречался с "Кайратом" и победил алматинский клуб в обоих матчах (8:1 и 1:0). Весь турнир австрийский клуб прошел без единого поражения.
Юношеская лига УЕФА проводится с 2013 года, а принимают участие в ней футболисты не старше 19 лет. На групповой стадии играют 32 клуба - те же, что и во взрослой Лиге чемпионов, а еще 32 команды играют в отборочном раунде "Путь чемпионов".
Предыдущие два сезона Юношеской лиги УЕФА выигрывал "Челси", однако английский клуб не участвовал в нынешнем розыгрыше турнира, так как основная команда не попала в ЛЧ.
В финальном матче, который прошел в швейцарском Ньоне, австрийский клуб одержал волевую победу над португальской "Бенфикой" - 2:1.
На гол Жозе Гомеша на 29-й минуте "Зальцбург" ответил двумя точными ударами после перерыва. В обоих случаях отличились игроки, вышедшие на замену. На 72-й минут счет сравнял Дэки Пэтсон, а победный гол на 76-й забил Александер Шмидт.
Стоит отметить, что "Зальцбург" во втором раунде Юношеской лиги УЕФА встречался с "Кайратом" и победил алматинский клуб в обоих матчах (8:1 и 1:0). Весь турнир австрийский клуб прошел без единого поражения.
Юношеская лига УЕФА проводится с 2013 года, а принимают участие в ней футболисты не старше 19 лет. На групповой стадии играют 32 клуба - те же, что и во взрослой Лиге чемпионов, а еще 32 команды играют в отборочном раунде "Путь чемпионов".
Предыдущие два сезона Юношеской лиги УЕФА выигрывал "Челси", однако английский клуб не участвовал в нынешнем розыгрыше турнира, так как основная команда не попала в ЛЧ.