Бывший соперник "Кайрата" выбил "Барселону" и вышел в финал Юношеской лиги УЕФА

Алматинский клуб встречался с будущим финалистом во втором раунде.
Сегодня 20:28
Ссылки по теме:
Фото пресс-службы "Кайрата"
Первый финалистом Юношеской лиги УЕФА стал "Зальцбург", передает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале австрийский клуб одержал волевую победу над испанской "Барселоной" - 2:1. Игра проходила в швейцарском Ньоне.
На 19-й минуте Жорди Эмбоул после сольного прохода вывел "Барселону" вперед. Во втором тайме "Зальцбургу" удалось переломить ход матча. На 63-й минуте Ханнес Вольф сравнял счет, а на 84-й вышедший на замену Дак Пэтсон принес победу австрийскому клубу.
Стоит отметить, что "Зальцбург" во втором раунде Юношеской лиги УЕФА встречался с "Кайратом" и победил алматинский клуб в обоих матчах (8:1 и 1:0).
Соперник "Зальцбурга" определится сегодня, 21 апреля, во встрече мадридского "Реала" и португальской "Бенфики", которая стартует в 21:00 по астанинскому времени. Финал турнира пройдет 24 апреля в Ньоне.
Юношеская лига УЕФА проводится с 2013 года, а принимают участие в ней футболисты не старше 19 лет. На групповой стадии играют 32 клуба - те же, что и во взрослой Лиге чемпионов, а еще 32 команды играют в отборочном раунде "Путь чемпионов".
Последние два сезона Юношеской лиги УЕФА выигрывал "Челси", однако английский клуб не принимает участие в нынешнем розыгрыше турнира, так как основная команда не попала в ЛЧ.
В полуфинале австрийский клуб одержал волевую победу над испанской "Барселоной" - 2:1. Игра проходила в швейцарском Ньоне.
На 19-й минуте Жорди Эмбоул после сольного прохода вывел "Барселону" вперед. Во втором тайме "Зальцбургу" удалось переломить ход матча. На 63-й минуте Ханнес Вольф сравнял счет, а на 84-й вышедший на замену Дак Пэтсон принес победу австрийскому клубу.
Стоит отметить, что "Зальцбург" во втором раунде Юношеской лиги УЕФА встречался с "Кайратом" и победил алматинский клуб в обоих матчах (8:1 и 1:0).
Соперник "Зальцбурга" определится сегодня, 21 апреля, во встрече мадридского "Реала" и португальской "Бенфики", которая стартует в 21:00 по астанинскому времени. Финал турнира пройдет 24 апреля в Ньоне.
Юношеская лига УЕФА проводится с 2013 года, а принимают участие в ней футболисты не старше 19 лет. На групповой стадии играют 32 клуба - те же, что и во взрослой Лиге чемпионов, а еще 32 команды играют в отборочном раунде "Путь чемпионов".
Последние два сезона Юношеской лиги УЕФА выигрывал "Челси", однако английский клуб не принимает участие в нынешнем розыгрыше турнира, так как основная команда не попала в ЛЧ.