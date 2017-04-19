Бывший соперник "Кайрата" выбил "Барселону" и вышел в финал Юношеской лиги УЕФА

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 1:5
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 2:1 п. 6:7
Шальке-04 Аякс 3:2 ДВ
Генк Сельта 1:1
Манчестер Юнайтед Андерлехт 2:1 ДВ
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 1:1
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 0:0
Астана (мол) Кайрат М (мол) 1:3
Тараз (мол) Алтай УК 1:0
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 1:0
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 3:2
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 0:1
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:2
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 1:1 п. 5:4
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 2:0
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Бобров 2:0
Янкович, Качич Мацукевич, Попко 1:2
Попко Исмаилов 2:0
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 0:2
Попко Каловелонис 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Айнитдинова Саркисова 0:2
Габуева, Пучкова Гринчишина, Корашвили 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/3"
Поспелова, Кузнецова Калкенова, Раджмохан 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 0:2
Пэн Дияс 2:0
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Казыгурт 3:1
Грация-KZ Дворец школьников 3:2
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 86:82
Астана Тобол 99:70
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 01:00
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 2:1 п. 6:7
Шальке-04 Аякс 3:2 ДВ
Генк Сельта 1:1
Манчестер Юнайтед Андерлехт 2:1 ДВ
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 1:1
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 0:0
Астана (мол) Кайрат М (мол) 1:3
Тараз (мол) Алтай УК 1:0
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 1:0
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 3:2
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 0:1
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:2
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 1:1 п. 5:4
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 2:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 3:1
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 23:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 86:82
Астана Тобол 99:70
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Каловелонис 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Пэн Дияс 2:0
>>>
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 23:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Гуо Музапаров 17:30
Ван Сафиуллин 18:00
Хуричабилиге Шымбергенов 18:30
Ван Рысбек 19:00
Ван Букаев 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Моминов Росберри
Шарибаев Рамзи
Уалиханов Санчес
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 2:0
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:45
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km)
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Арсенал Лестер Сити 00:45
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 01:00
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 14:00
Астана Тараз 16:00
Ордабасы Тобол 16:00
Акжайык Кайсар 18:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 15:00
Кайрат А Экибастуз 17:00
Байконур Жетысу 16:00
Махтаарал Кыран 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Герасимов 11:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 14:45
Астана Барсы Атырау 17:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Бывший соперник "Кайрата" выбил "Барселону" и вышел в финал Юношеской лиги УЕФА

Алматинский клуб встречался с будущим финалистом во втором раунде.

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1 Комментариев
Фото пресс-службы "Кайрата"
Фото пресс-службы "Кайрата"
Первый финалистом Юношеской лиги УЕФА стал "Зальцбург", передает корреспондент Vesti.kz

В полуфинале австрийский клуб одержал волевую победу над испанской "Барселоной" - 2:1. Игра проходила в швейцарском Ньоне. 

На 19-й минуте Жорди Эмбоул после сольного прохода вывел "Барселону" вперед. Во втором тайме "Зальцбургу" удалось переломить ход матча. На 63-й минуте Ханнес Вольф сравнял счет, а на 84-й вышедший на замену Дак Пэтсон принес победу австрийскому клубу. 

Стоит отметить, что "Зальцбург" во втором раунде Юношеской лиги УЕФА встречался с "Кайратом" и победил алматинский клуб в обоих матчах (8:1 и 1:0). 

Соперник "Зальцбурга" определится сегодня, 21 апреля, во встрече мадридского "Реала" и португальской "Бенфики", которая стартует в 21:00 по астанинскому времени. Финал турнира пройдет 24 апреля в Ньоне.

Юношеская лига УЕФА проводится с 2013 года, а принимают участие в ней футболисты не старше 19 лет. На групповой стадии играют 32 клуба - те же, что и во взрослой Лиге чемпионов, а еще 32 команды играют в отборочном раунде "Путь чемпионов".

Последние два сезона Юношеской лиги УЕФА выигрывал "Челси", однако английский клуб не принимает участие в нынешнем розыгрыше турнира, так как основная команда не попала в ЛЧ.
  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Fankz Сегодня 20:49
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4406
В первом раунде встречались с "Динамо", Тбилиси и замечательно отыграли. А вот "Зальцбург", оказывается, попался слишком рано
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