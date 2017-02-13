Ни одна команда в истории еврокубков не выходила в следующий раунд после поражения 0:4 в первом матче

Именно с таким счетом ПСЖ дома разгромил "Барселону".
Сегодня 08:10
Ссылки по теме:
Фото: Getty Images
Французский "Пари Сен-Жермен" разгромил каталонскую "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Анхель ди Мария, еще по голу забили Эдинсон Кавани и Юлиан Дракслер.
Что примечательно, никогда прежде в истории еврокубков команда, проигравшая со счетом 0:4 в первом матче, не проходила в следующий раунд по итогам двух встреч.
Также ни одна из команд за всю историю Лиги чемпионов не выходила в следующий раунд после того, как уступала с разницей в четыре и более мячей в первом матче.
В апреле 2013 года "Барселона" проиграла "Баварии" со счетом 0:4 в первом матче полуфинала ЛЧ и не смогла выйти в финал, уступив в ответной встрече со счетом 0:3.
Самый крупный счет, с которого команды в еврокубках отыгрывались, - 1:4. В сезоне-2003/04 "Депортиво" проиграл в первом матче 1/4 финала "Милану" со счетом 1:4, но разгромил итальянцев со счетом 4:0 в ответной встрече и вышел в полуфинал.
Ответный матч между "Барселоной" и ПСЖ состоится 8 марта в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".
Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Анхель ди Мария, еще по голу забили Эдинсон Кавани и Юлиан Дракслер.
Что примечательно, никогда прежде в истории еврокубков команда, проигравшая со счетом 0:4 в первом матче, не проходила в следующий раунд по итогам двух встреч.
Также ни одна из команд за всю историю Лиги чемпионов не выходила в следующий раунд после того, как уступала с разницей в четыре и более мячей в первом матче.
В апреле 2013 года "Барселона" проиграла "Баварии" со счетом 0:4 в первом матче полуфинала ЛЧ и не смогла выйти в финал, уступив в ответной встрече со счетом 0:3.
Самый крупный счет, с которого команды в еврокубках отыгрывались, - 1:4. В сезоне-2003/04 "Депортиво" проиграл в первом матче 1/4 финала "Милану" со счетом 1:4, но разгромил итальянцев со счетом 4:0 в ответной встрече и вышел в полуфинал.
Ответный матч между "Барселоной" и ПСЖ состоится 8 марта в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".