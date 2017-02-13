ПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

В другой игре "Бенфика" победила дортмундскую "Боруссию".
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Фото из твиттера Лиги чемпионов
Французский ПСЖ одержал крупную победу над испанской "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила в ночь с 14 на 15 февраля в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Начало разгрому на 18-й минуте положил аргентинец Анхель Ди Мария. Второй гол был забит в концовке первого тайма. На 40-й минуте немец Юлиан Дракслер увеличил преимущество ПСЖ.
Еще два мяча отправились в ворота "Барселоны" во втором тайме. На 55-й минуте Ди Мария, справлявший 29-й день рождения, оформил дубль, а окончательный счет на 71-й установил уругвайский форвард Эдисон Кавани.
В параллельном матче португальская "Бенфика" на домашнем стадионе "Эштадиу Да Луш" обыграла немецкую "Боруссию" из Дортмунда - 1:0.
Единственный гол лиссабонцев на 48-й минуте забил греческий форвард Костас Митроглу. Гости могли уйти от поражения, но на 57-й минуте габонский форвард "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти - его удар парировал вратарь "Бенфики" Эдерсон.
Ответные матчи "Барселона" - ПСЖ и "Боруссия" Дортмунд - "Бенфика" состоятся в ночь с 8 на 9 марта.
Продолжится 1/8 финала Лиги чемпионов в ночь с 15 на 16 февраля. В 01:45 по времени Астаны стартуют первые матчи "Реал" - "Наполи" и "Бавария" - "Арсенал".
Встреча проходила в ночь с 14 на 15 февраля в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Начало разгрому на 18-й минуте положил аргентинец Анхель Ди Мария. Второй гол был забит в концовке первого тайма. На 40-й минуте немец Юлиан Дракслер увеличил преимущество ПСЖ.
Еще два мяча отправились в ворота "Барселоны" во втором тайме. На 55-й минуте Ди Мария, справлявший 29-й день рождения, оформил дубль, а окончательный счет на 71-й установил уругвайский форвард Эдисон Кавани.
В параллельном матче португальская "Бенфика" на домашнем стадионе "Эштадиу Да Луш" обыграла немецкую "Боруссию" из Дортмунда - 1:0.
Единственный гол лиссабонцев на 48-й минуте забил греческий форвард Костас Митроглу. Гости могли уйти от поражения, но на 57-й минуте габонский форвард "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти - его удар парировал вратарь "Бенфики" Эдерсон.
Ответные матчи "Барселона" - ПСЖ и "Боруссия" Дортмунд - "Бенфика" состоятся в ночь с 8 на 9 марта.
Продолжится 1/8 финала Лиги чемпионов в ночь с 15 на 16 февраля. В 01:45 по времени Астаны стартуют первые матчи "Реал" - "Наполи" и "Бавария" - "Арсенал".