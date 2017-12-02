"Семь поражений Доуса и Ко. Что же происходит с "Барысом"?

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 3:1
Брайтон Ливерпуль 1:5
Арсенал Манчестер Юнайтед 1:3
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 2:2
Атлетико М Реал Сосьедад 2:1
Севилья Депортиво 2:0
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 3:1
Наполи Ювентус 0:1
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Сампдория Лацио 1:2
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 0:0
Вольфсбург Боруссия М 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 2:1
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Йокерит СКА 3:4
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 4:1
Горняк Номад 1:5
Горняк Номад 3:5
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
>>>
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сампдория Лацио 1:2
Кротоне Удинезе 23:55
Верона Хеллас Дженоа 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо М 20:00
Ак Барс Динамо Мн 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 18:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
>>>
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Севилья 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кротоне Удинезе 23:55
Верона Хеллас Дженоа 02:00
Ювентус Интер 01:45
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Ян Регенсбург Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Верея Витоша 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо М 20:00
Ак Барс Динамо Мн 22:30
Амур Куньлунь Ред Стар 15:30
Сибирь Металлург Мг 18:30
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 18:00
Астана Иртыш 18:00
Кулагер Темиртау
Горняк Бейбарыс
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Арлан Горняк
Алтай-Торпедо Иртыш
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Австрия (U-20) Франция (U-20) 23:00
Венгрия (U-20) Латвия (U-20) 23:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Футзал. RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
Шахтер Актобе
Окжетпес Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 20:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 19:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

"Семь поражений Доуса и Ко. Что же происходит с "Барысом"?

Казахстанский клуб идет шестым на "Востоке", хотя еще до перерыва был лидером конференции.

Ссылки по теме:

0 Комментариев
Фото: ©Ярослав и Юлия Нееловы/ hclokomotiv.ru
Фото: ©Ярослав и Юлия Нееловы/ hclokomotiv.ru
Российский спортивный портал "Чемпионат" попытался разобраться, что происходит с астанинским "Барысом", который еще ни разу не победила после паузы на Евротур.

"Месяц назад, когда команда Евгения Корешкова обыграла ЦСКА и шла в лидерах Востока, казалось, что против Доуса и Ко нет противоядия. Но наступила пауза на матчи сборных, и "Барыс" словно подменили. После возобновления чемпионата казахстанский клуб набрал лишь одно очко и опустился на шестую строчку в таблице Восточной конференции. Сегодня астанинцы уступили магнитогорскому "Металлургу", проиграв седьмой матч подряд.

Доус и Вей замолчали

Что же происходит с "Барысом"? На первом этапе Евротура из казахстанской команды выступал лишь Линден Вей. Вряд ли отъезд одного хоккеиста в Хельсинки смог нарушить подготовку команды. Список травмированных также пуст, все сильнейшие выходят на лед. Однако в трех матчей этой неудачной серии подопечные Корешкова не смогли забросить ни одной шайбой, а СКА вообще разгромно проиграли со счетом 1:9.

Хоть команда и перестала много забить, меньше бросать не стала. Лишь петербургские "армейцы" существенно перебросали "Барыс" (39 - 19), с остальными соперниками статистика была примерно равной. Астанинцы по-прежнему хороши в большинстве (четвертое место в лиге), а вот показатели игры в меньшинстве несколько упали (21-е место).

Несколько умерили пыл и лидеры команды - за последние семь матчей Вей и Доус набрали всего по четыре очка каждый. Но они по-прежнему в числе лидеров в гонке бомбардиров КХЛ. Впереди только "армейцы" - Ковальчук и Гусев. К тому же 24 ноября "Барыс" обменял Сен-Пьера в "Адмирал" на Райта. Инициатором перехода выступил сам игрок, захотевший продолжить карьеру во Владивостоке. А ведь Мартен тоже набирал много очков. 

Не стоит делать катастрофу из серии поражений "Барыса" и списывать команду со счетов. Соперники в ноябре у команды были очень серьезные, все, за исключением "Сибири", из верхней части таблицы. К тому же календарь у астанинцев был не из простых - пять матчей на выезде на десять дней. И маршрут Астана - Новосибирск - Казань - Санкт-Петербург - Ярославль - Астана.

Встреча в Северной столице вообще чуть не закончилась скандалом. Две незасчитанные шайбы гостей и неочевидный гол Шипачева. Арбитры чуть ли не полвечера смотрели повторы голов. "Не секрет, что хоккей закончился, когда не засчитали второй гол", - прокомментировал тот матч Евгений Корешков. После отмененных голов "Барыс" совсем расклеился и потерял веру в успех. Кризис продолжился и в Ярославле, где "Локомотив" в последнее время разносит соперников (вчера досталось и "Сибири"). 

Несостоявшийся камбэк

А вот с "Магниткой" нельзя сказать, что Доус и партнеры выглядели плохо. Уже на 50-й секунде встречи Вей открыл счёт. Затем правда наступил спад, и "Барыс" за два периода пропустил четыре шайбы. После этого Карлссон отправился на скамейку запасных, а в игру вступил Кудрявцев. При этом нельзя сказать, что весь матч инициативой владел "Металлург", работы у Кошечкина хватало. В заключительные 20 минут хозяева чуть не совершили "камбэк". Сначала Лихотнивов прервал голевую "засуху", а через 32 секундыЖайлауов сделал счет 3:4. Команда Козлова сумела отстоять победу, во многом потому что в последние десять минут защитники Ли и Береглазов практически не уходили со льда.

"Основной нашей проблемой стало то, что при хорошей игре, мы пропускаем легкие и ненужные шайбы, а иногда быстрые, как сегодня", - объяснял после поражения главный тренер "Барыса".

Впереди у команды Корешкова два подряд матча с "Трактором", в которых астанинцы обязаны брать очки. Конкуренция на Востоке нынче такая, что никто не застрахован от вылета из зоны плей-офф. "Барыс" опережает "Амур", идущего на девятой строчке, на семь очков и отстает от лидера - "Ак Барса" на 11 баллов. За 18 оставшихся матчей ситуация в таблице может кардинальным образом поменяться. Бить тревогу еще рано. В конце концов семь поражений могут быть просто семью поражениями", - говорится в статье.
  Комментариев: 0
  0  
На главнуюВ раздел
 
 