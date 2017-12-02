"Семь поражений Доуса и Ко. Что же происходит с "Барысом"?

Казахстанский клуб идет шестым на "Востоке", хотя еще до перерыва был лидером конференции.
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Фото: ©Ярослав и Юлия Нееловы/ hclokomotiv.ru
Российский спортивный портал "Чемпионат" попытался разобраться, что происходит с астанинским "Барысом", который еще ни разу не победила после паузы на Евротур.
"Месяц назад, когда команда Евгения Корешкова обыграла ЦСКА и шла в лидерах Востока, казалось, что против Доуса и Ко нет противоядия. Но наступила пауза на матчи сборных, и "Барыс" словно подменили. После возобновления чемпионата казахстанский клуб набрал лишь одно очко и опустился на шестую строчку в таблице Восточной конференции. Сегодня астанинцы уступили магнитогорскому "Металлургу", проиграв седьмой матч подряд.
Доус и Вей замолчали
Что же происходит с "Барысом"? На первом этапе Евротура из казахстанской команды выступал лишь Линден Вей. Вряд ли отъезд одного хоккеиста в Хельсинки смог нарушить подготовку команды. Список травмированных также пуст, все сильнейшие выходят на лед. Однако в трех матчей этой неудачной серии подопечные Корешкова не смогли забросить ни одной шайбой, а СКА вообще разгромно проиграли со счетом 1:9.
Хоть команда и перестала много забить, меньше бросать не стала. Лишь петербургские "армейцы" существенно перебросали "Барыс" (39 - 19), с остальными соперниками статистика была примерно равной. Астанинцы по-прежнему хороши в большинстве (четвертое место в лиге), а вот показатели игры в меньшинстве несколько упали (21-е место).
Несколько умерили пыл и лидеры команды - за последние семь матчей Вей и Доус набрали всего по четыре очка каждый. Но они по-прежнему в числе лидеров в гонке бомбардиров КХЛ. Впереди только "армейцы" - Ковальчук и Гусев. К тому же 24 ноября "Барыс" обменял Сен-Пьера в "Адмирал" на Райта. Инициатором перехода выступил сам игрок, захотевший продолжить карьеру во Владивостоке. А ведь Мартен тоже набирал много очков.
Не стоит делать катастрофу из серии поражений "Барыса" и списывать команду со счетов. Соперники в ноябре у команды были очень серьезные, все, за исключением "Сибири", из верхней части таблицы. К тому же календарь у астанинцев был не из простых - пять матчей на выезде на десять дней. И маршрут Астана - Новосибирск - Казань - Санкт-Петербург - Ярославль - Астана.
Встреча в Северной столице вообще чуть не закончилась скандалом. Две незасчитанные шайбы гостей и неочевидный гол Шипачева. Арбитры чуть ли не полвечера смотрели повторы голов. "Не секрет, что хоккей закончился, когда не засчитали второй гол", - прокомментировал тот матч Евгений Корешков. После отмененных голов "Барыс" совсем расклеился и потерял веру в успех. Кризис продолжился и в Ярославле, где "Локомотив" в последнее время разносит соперников (вчера досталось и "Сибири").
Несостоявшийся камбэк
А вот с "Магниткой" нельзя сказать, что Доус и партнеры выглядели плохо. Уже на 50-й секунде встречи Вей открыл счёт. Затем правда наступил спад, и "Барыс" за два периода пропустил четыре шайбы. После этого Карлссон отправился на скамейку запасных, а в игру вступил Кудрявцев. При этом нельзя сказать, что весь матч инициативой владел "Металлург", работы у Кошечкина хватало. В заключительные 20 минут хозяева чуть не совершили "камбэк". Сначала Лихотнивов прервал голевую "засуху", а через 32 секундыЖайлауов сделал счет 3:4. Команда Козлова сумела отстоять победу, во многом потому что в последние десять минут защитники Ли и Береглазов практически не уходили со льда.
"Основной нашей проблемой стало то, что при хорошей игре, мы пропускаем легкие и ненужные шайбы, а иногда быстрые, как сегодня", - объяснял после поражения главный тренер "Барыса".
Впереди у команды Корешкова два подряд матча с "Трактором", в которых астанинцы обязаны брать очки. Конкуренция на Востоке нынче такая, что никто не застрахован от вылета из зоны плей-офф. "Барыс" опережает "Амур", идущего на девятой строчке, на семь очков и отстает от лидера - "Ак Барса" на 11 баллов. За 18 оставшихся матчей ситуация в таблице может кардинальным образом поменяться. Бить тревогу еще рано. В конце концов семь поражений могут быть просто семью поражениями", - говорится в статье.
"Месяц назад, когда команда Евгения Корешкова обыграла ЦСКА и шла в лидерах Востока, казалось, что против Доуса и Ко нет противоядия. Но наступила пауза на матчи сборных, и "Барыс" словно подменили. После возобновления чемпионата казахстанский клуб набрал лишь одно очко и опустился на шестую строчку в таблице Восточной конференции. Сегодня астанинцы уступили магнитогорскому "Металлургу", проиграв седьмой матч подряд.
Доус и Вей замолчали
Что же происходит с "Барысом"? На первом этапе Евротура из казахстанской команды выступал лишь Линден Вей. Вряд ли отъезд одного хоккеиста в Хельсинки смог нарушить подготовку команды. Список травмированных также пуст, все сильнейшие выходят на лед. Однако в трех матчей этой неудачной серии подопечные Корешкова не смогли забросить ни одной шайбой, а СКА вообще разгромно проиграли со счетом 1:9.
Хоть команда и перестала много забить, меньше бросать не стала. Лишь петербургские "армейцы" существенно перебросали "Барыс" (39 - 19), с остальными соперниками статистика была примерно равной. Астанинцы по-прежнему хороши в большинстве (четвертое место в лиге), а вот показатели игры в меньшинстве несколько упали (21-е место).
Несколько умерили пыл и лидеры команды - за последние семь матчей Вей и Доус набрали всего по четыре очка каждый. Но они по-прежнему в числе лидеров в гонке бомбардиров КХЛ. Впереди только "армейцы" - Ковальчук и Гусев. К тому же 24 ноября "Барыс" обменял Сен-Пьера в "Адмирал" на Райта. Инициатором перехода выступил сам игрок, захотевший продолжить карьеру во Владивостоке. А ведь Мартен тоже набирал много очков.
Не стоит делать катастрофу из серии поражений "Барыса" и списывать команду со счетов. Соперники в ноябре у команды были очень серьезные, все, за исключением "Сибири", из верхней части таблицы. К тому же календарь у астанинцев был не из простых - пять матчей на выезде на десять дней. И маршрут Астана - Новосибирск - Казань - Санкт-Петербург - Ярославль - Астана.
Встреча в Северной столице вообще чуть не закончилась скандалом. Две незасчитанные шайбы гостей и неочевидный гол Шипачева. Арбитры чуть ли не полвечера смотрели повторы голов. "Не секрет, что хоккей закончился, когда не засчитали второй гол", - прокомментировал тот матч Евгений Корешков. После отмененных голов "Барыс" совсем расклеился и потерял веру в успех. Кризис продолжился и в Ярославле, где "Локомотив" в последнее время разносит соперников (вчера досталось и "Сибири").
Несостоявшийся камбэк
А вот с "Магниткой" нельзя сказать, что Доус и партнеры выглядели плохо. Уже на 50-й секунде встречи Вей открыл счёт. Затем правда наступил спад, и "Барыс" за два периода пропустил четыре шайбы. После этого Карлссон отправился на скамейку запасных, а в игру вступил Кудрявцев. При этом нельзя сказать, что весь матч инициативой владел "Металлург", работы у Кошечкина хватало. В заключительные 20 минут хозяева чуть не совершили "камбэк". Сначала Лихотнивов прервал голевую "засуху", а через 32 секундыЖайлауов сделал счет 3:4. Команда Козлова сумела отстоять победу, во многом потому что в последние десять минут защитники Ли и Береглазов практически не уходили со льда.
"Основной нашей проблемой стало то, что при хорошей игре, мы пропускаем легкие и ненужные шайбы, а иногда быстрые, как сегодня", - объяснял после поражения главный тренер "Барыса".
Впереди у команды Корешкова два подряд матча с "Трактором", в которых астанинцы обязаны брать очки. Конкуренция на Востоке нынче такая, что никто не застрахован от вылета из зоны плей-офф. "Барыс" опережает "Амур", идущего на девятой строчке, на семь очков и отстает от лидера - "Ак Барса" на 11 баллов. За 18 оставшихся матчей ситуация в таблице может кардинальным образом поменяться. Бить тревогу еще рано. В конце концов семь поражений могут быть просто семью поражениями", - говорится в статье.