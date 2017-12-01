Мне не засчитали три шайбы в трех матчах, но я не терял надежду отличиться - автор быстрого гола "Барыса" Вей

Он открыл счет в матче, но "Барыс" уступил со счетом 3:4.
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Нападающий "Барыса" Линден Вей в матче с магнитогорским "Металлургом", наконец, прервал личную неудачную серию. В трех играх подряд арбитры не засчитали три его шайбы, но на этом раз один из лучших бомбардиров КХЛ не оставил вопросов, открыв счет уже на первой минуте.
В интервью корреспонденту Vesti.kz Вей прокомментировал серию поражений своей команды, подчеркнув намерение прервать ее уже в следующей игре.
- У нас до этого была непростая гостевая серия, - отметил Вей. - А в целом мы дома обычно неплохо играем. И хорошо, что мы до этого добыли немалое количество побед. И мы все еще в гонке. В гостях мне не засчитали три шайбы в трех матчах, но я не терял надежду отличиться. К сожалению, пока не переломили неудачную серию, но мы продолжим работать, чтобы исправить все в ближайшем домашнем матче.
-Ты едва не попал в команду дивизиона Чернышева на матч Звезд КХЛ по итогам голосования болельщиков, и все еще можешь в ней оказаться. Это подстегивает?
- Это приятный бонус, конечно. Но я не зацикливаюсь на этом, потому что сейчас важно, чтобы команда одержала победу и прервала серию поражений.
Напомним, "Барыс" проиграл "Магнитке" на своей арене со счетом 3:4. Серия поражений команды достигла семи матчей. Следующая игра пройдет в Астане 5 октября против челябинского "Трактора".