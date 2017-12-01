Хоккейный эксперт рассказал об огорчении от постоянных качелей в исполнении "Барыса"

Астанинский клуб проиграл шесть последний матчей.
Вчера 22:46
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Хоккейный эксперт Александр Кожевников в беседе с Allhockey.ru порассуждал о положении в Восточной конференции КХЛ, где выступает астанинский "Барыс".
"Мне нравится этот регулярный чемпионат. Первым делом отмечу "Спартак", который после победной серии закрепился в плей-офф. Ну и очень хорошие события происходят в Восточной конференции, где в отличие от Запада с его двумя явными лидерами, СКА и ЦСКА, идет борьба за каждую позицию. Честно скажу, от каждого матча с участием восточных клубов жду сюрпризов - и очень часто их дожидаюсь. Это радует.
То, что Казань и Омск возглавляют Восточную конференцию, не назову сюрпризом, хотя перед стартом чемпионата в дивизионе Чернышева как фаворита я воспринимал все-таки не "Авангард", а "Салават Юлаев". Третьим идет "Автомобилист". Он занимает свое место, ведь летом активнее Екатеринбурга на Востоке усиливалась только Уфа. Выше головы прыгает "Нефтехимик", который, если говорить объективно, пока занимает в конференции место "Магнитки" и того же "Салавата". Ну а за спиной этой большой четверки - самое интересное. Шесть-семь команд идут нога в ногу, причем, если внимательно посмотреть календарь, на Востоке впереди очень много стыковых матчей, по сути, за шесть очков. Помимо Казани, Омска, Екатеринбурга и Нижнекамска жду в плей-офф Уфу и Магнитогорск. А вот в споре "Барыса", "Трактора", "Сибири" и "Амура" фаворитов не вижу. Но не удивлюсь, если впервые за много лет гонку выиграет Хабаровск. Это будет самой большой восточной сенсацией чемпионата.
В этом сезоне с большим интересом слежу за "Амуром" - молодой, боевой командой с большим количеством местных воспитанников. Вчера против ЦСКА Хабаровск играл без своего лидера вратаря Метсолы - и за результат не зацепился. Но накануне "Амур" первым в этом сезоне забросил пять шайб в ворота "Йокерита" - лучшей оборонительной команды чемпионата, плюс уже побеждал в Уфе и Магнитогорске. "Амур" всегда был домашней командой, и для меня большой сюрприз, что в последнее время он опасен и в гостях. Большие хоккейные регионы представляют "Металлург" и "Салават", без плей-офф эти клубы представить не могу. Не узнаю "Трактор" - очков у команды не очень мало, но играет она в скучноватый, не характерный для Челябинска хоккей. Не менее популярны "Барыс" и "Сибирь", однако меня огорчают постоянные качели в их исполнении. А если нет стабильности, нет и результата. То же могу сказать о "Куньлуне" - клубы-новички уже приучили нас к тому, что в дебютном сезоне выстреливают, а потом идут на спад.
Всех насмешила "Лада", которая затянула тренерский вопрос настолько, что сама себя дискредитировала. А вот "Югра" с тренерской перестановкой не ошиблась - игра у команды начинает налаживаться. Да, сейчас идет серия поражений, но нет разгромов, в каждом матче Ханты-Мансийск цепляется, поэтому рано или поздно результат к команде придет.
Но все же главное разочарование для меня - "Адмирал". Я всегда был сторонником большого хоккея на Дальнем Востоке, ведь там народу интересны даже наши матчи легенд и ветеранов, на которые собираются полные стадионы. Тем неожиданней для меня полупустые трибуны арены во Владивостоке, названной в честь великого защитника Вячеслава Фетисова. Да, у "Адмирала" в этом сезоне нет результата, нестабильно первое звено, определявшее результат, но снижение зрительского интереса - это еще более тревожный момент. Владивостоку нужно внимательно разобраться, в чем причины", - рассказал Кожевников.
"Барыс", проигравший шесть последних матчей, занимает шестое место в Восточной конференции с 58 очками после 37 матчей.
"Мне нравится этот регулярный чемпионат. Первым делом отмечу "Спартак", который после победной серии закрепился в плей-офф. Ну и очень хорошие события происходят в Восточной конференции, где в отличие от Запада с его двумя явными лидерами, СКА и ЦСКА, идет борьба за каждую позицию. Честно скажу, от каждого матча с участием восточных клубов жду сюрпризов - и очень часто их дожидаюсь. Это радует.
То, что Казань и Омск возглавляют Восточную конференцию, не назову сюрпризом, хотя перед стартом чемпионата в дивизионе Чернышева как фаворита я воспринимал все-таки не "Авангард", а "Салават Юлаев". Третьим идет "Автомобилист". Он занимает свое место, ведь летом активнее Екатеринбурга на Востоке усиливалась только Уфа. Выше головы прыгает "Нефтехимик", который, если говорить объективно, пока занимает в конференции место "Магнитки" и того же "Салавата". Ну а за спиной этой большой четверки - самое интересное. Шесть-семь команд идут нога в ногу, причем, если внимательно посмотреть календарь, на Востоке впереди очень много стыковых матчей, по сути, за шесть очков. Помимо Казани, Омска, Екатеринбурга и Нижнекамска жду в плей-офф Уфу и Магнитогорск. А вот в споре "Барыса", "Трактора", "Сибири" и "Амура" фаворитов не вижу. Но не удивлюсь, если впервые за много лет гонку выиграет Хабаровск. Это будет самой большой восточной сенсацией чемпионата.
В этом сезоне с большим интересом слежу за "Амуром" - молодой, боевой командой с большим количеством местных воспитанников. Вчера против ЦСКА Хабаровск играл без своего лидера вратаря Метсолы - и за результат не зацепился. Но накануне "Амур" первым в этом сезоне забросил пять шайб в ворота "Йокерита" - лучшей оборонительной команды чемпионата, плюс уже побеждал в Уфе и Магнитогорске. "Амур" всегда был домашней командой, и для меня большой сюрприз, что в последнее время он опасен и в гостях. Большие хоккейные регионы представляют "Металлург" и "Салават", без плей-офф эти клубы представить не могу. Не узнаю "Трактор" - очков у команды не очень мало, но играет она в скучноватый, не характерный для Челябинска хоккей. Не менее популярны "Барыс" и "Сибирь", однако меня огорчают постоянные качели в их исполнении. А если нет стабильности, нет и результата. То же могу сказать о "Куньлуне" - клубы-новички уже приучили нас к тому, что в дебютном сезоне выстреливают, а потом идут на спад.
Всех насмешила "Лада", которая затянула тренерский вопрос настолько, что сама себя дискредитировала. А вот "Югра" с тренерской перестановкой не ошиблась - игра у команды начинает налаживаться. Да, сейчас идет серия поражений, но нет разгромов, в каждом матче Ханты-Мансийск цепляется, поэтому рано или поздно результат к команде придет.
Но все же главное разочарование для меня - "Адмирал". Я всегда был сторонником большого хоккея на Дальнем Востоке, ведь там народу интересны даже наши матчи легенд и ветеранов, на которые собираются полные стадионы. Тем неожиданней для меня полупустые трибуны арены во Владивостоке, названной в честь великого защитника Вячеслава Фетисова. Да, у "Адмирала" в этом сезоне нет результата, нестабильно первое звено, определявшее результат, но снижение зрительского интереса - это еще более тревожный момент. Владивостоку нужно внимательно разобраться, в чем причины", - рассказал Кожевников.
"Барыс", проигравший шесть последних матчей, занимает шестое место в Восточной конференции с 58 очками после 37 матчей.