Как мне в роли звезды? Кажется, болельщики любят меня - Найджел Доус

Капитан "Барыса" отметил, что причин у серии поражений много.
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Капитан и форвард "Барыса" Найджел Доус, который вместе с защитником Кевином Даллмэном вошел в состав команды дивизиона Чернышева на Матч звезд КХЛ, отметил в интервью корреспонденту Vesti.kz, что сам ни за кого не голосовал.
Хоккеист также прокомментировал серию поражений команды, состоящую из шести матчей, выразив надежду, что ее удастся переломить в ближайшем домашнем матче.
- Найджел, на твой взгляд, какова причина шести подряд поражений "Барыса"?
- Одну причину нельзя выделить. Много что случилось в этих шести встречах. Некоторые из этих матчей мы играли неплохо, например, с Омском. Но в целом на этом выезде мы не очень хорошо сыграли в защите, где-то не выполнили план на игру. Продолжаем много работать на льду, чтобы исправить ситуацию в ближайших домашних матчах.
- Так много поражений, наверняка это не просто "переварить" психологически.
- Ой, мы забыли уже об этом и двигаемся дальше. У всех бывают плохие игры. Нужно не думать об этом и продолжать работать, работать вместе и стараться забить как можно больше. Что хорошо в хоккее, такая возможность предоставляется в каждом матче. И у нас как раз хорошие шансы в двух домашних матчах с командами, которые идут очень близко к нам в турнирной таблице. Это будут важные игры. Вообще, во всей конференции команды идут очень близко.
- Как Линден Вей себя чувствует после того, как ему не засчитали шайбы в трех матчах подряд?
- Это непросто, конечно, но эти игры уже прошли, и нужно двигаться дальше, а не думать о том, что три шайбы подряд не засчитали.
- Ты голосовал за участников Матча звезд КХЛ?
- Нет. Не голосовал ни за кого. (смеется) Будет веселая неделя. Я счастлив быть частью этого. Болельщики получат возможность увидеть всех звезд нашей Лиги. Рад, что мы проведем это время в Астане. Моя семья приедет поболеть.
- И как тебе в роли звезды?
- Кажется, болельщики любят меня. (смеется) Спасибо всем, кто голосовал за меня!
Два хоккеиста "Барыса" гарантировали себе участие в Матче звезд КХЛ в Астане
Напомним, завтра, 3 декабря, "Барыс" примет на своей арене магнитогорский "Металлург", а 5-го - челябинский "Трактор".
Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года на "Барыс-Арене", которая вмещает 12 тысяч зрителей. Зрители увидят Матчи звезд КХЛ и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и мастер-шоу от игроков КХЛ.