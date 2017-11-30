Как мне в роли звезды? Кажется, болельщики любят меня - Найджел Доус

Капитан "Барыса" отметил, что причин у серии поражений много.

Капитан и форвард "Барыса" Найджел Доус, который вместе с защитником Кевином Даллмэном вошел в состав команды дивизиона Чернышева на Матч звезд КХЛ, отметил в интервью корреспонденту Vesti.kz, что сам ни за кого не голосовал.

Хоккеист также прокомментировал серию поражений команды, состоящую из шести матчей, выразив надежду, что ее удастся переломить в ближайшем домашнем матче.

- Найджел, на твой взгляд, какова причина шести подряд поражений "Барыса"?

- Одну причину нельзя выделить. Много что случилось в этих шести встречах. Некоторые из этих матчей мы играли неплохо, например, с Омском. Но в целом на этом выезде мы не очень хорошо сыграли в защите, где-то не выполнили план на игру. Продолжаем много работать на льду, чтобы исправить ситуацию в ближайших домашних матчах.

- Так много поражений, наверняка это не просто "переварить" психологически.

- Ой, мы забыли уже об этом и двигаемся дальше. У всех бывают плохие игры. Нужно не думать об этом и продолжать работать, работать вместе и стараться забить как можно больше. Что хорошо в хоккее, такая возможность предоставляется в каждом матче. И у нас как раз хорошие шансы в двух домашних матчах с командами, которые идут очень близко к нам в турнирной таблице. Это будут важные игры. Вообще, во всей конференции команды идут очень близко.

- Как Линден Вей себя чувствует после того, как ему не засчитали шайбы в трех матчах подряд?

- Это непросто, конечно, но эти игры уже прошли, и нужно двигаться дальше, а не думать о том, что три шайбы подряд не засчитали.

- Ты голосовал за участников Матча звезд КХЛ?

- Нет. Не голосовал ни за кого. (смеется) Будет веселая неделя. Я счастлив быть частью этого. Болельщики получат возможность увидеть всех звезд нашей Лиги. Рад, что мы проведем это время в Астане. Моя семья приедет поболеть.

- И как тебе в роли звезды?

- Кажется, болельщики любят меня. (смеется) Спасибо всем, кто голосовал за меня!

Два хоккеиста "Барыса" гарантировали себе участие в Матче звезд КХЛ в Астане

Напомним, завтра, 3 декабря, "Барыс" примет на своей арене магнитогорский "Металлург", а 5-го - челябинский "Трактор".

Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года на "Барыс-Арене", которая вмещает 12 тысяч зрителей. Зрители увидят Матчи звезд КХЛ и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и мастер-шоу от игроков КХЛ.