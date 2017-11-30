Как мне в роли звезды? Кажется, болельщики любят меня - Найджел Доус

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 3:1
Наполи Ювентус 0:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 0:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 2:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Локомотив Барыс 5:0
Ак Барс Салават Юлаев 0:1
Металлург Мг Спартак 3:2
Динамо М Сибирь 6:4
Витязь Куньлунь Ред Стар 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Арлан Иртыш 3:1
Алматы Темиртау 0:2
Арлан Иртыш 4:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 7:3
Маяк Акжайык 8:4
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 4:3
Кайрат Актобе 2:0
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 62:78
Тобол Синегорье 99:76
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Иванов, Катич Оливейра, Идальго 0:2
Дмитриченко, Спосетти Толкотт, Смит 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова Куламбаева 2:0
Куламбаева, Кафтанова Такаяма, Такамура 2:1
Чернышова, Пираженка Кафтанова, Куламбаева 1:0 ТП
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Ювентус 0:1
Торино Аталанта 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 0:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Заря Лг Атлетик 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 17:00
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш
Астана Иртыш
Кулагер Темиртау
Горняк Бейбарыс
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 18:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Как мне в роли звезды? Кажется, болельщики любят меня - Найджел Доус

Капитан "Барыса" отметил, что причин у серии поражений много.

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9 Комментариев
Найджел Доус. Фото с сайта ХК "Барыс"
Найджел Доус. Фото с сайта ХК "Барыс"

Капитан и форвард "Барыса" Найджел Доус, который вместе с защитником Кевином Даллмэном вошел в состав команды дивизиона Чернышева на Матч звезд КХЛ, отметил в интервью корреспонденту Vesti.kz, что сам ни за кого не голосовал.

Хоккеист также прокомментировал серию поражений команды, состоящую из шести матчей, выразив надежду, что ее удастся переломить в ближайшем домашнем матче.

- Найджел, на твой взгляд, какова причина шести подряд поражений "Барыса"?

- Одну причину нельзя выделить. Много что случилось в этих шести встречах. Некоторые из этих матчей мы играли неплохо, например, с Омском. Но в целом на этом выезде мы не очень хорошо сыграли в защите, где-то не выполнили план на игру. Продолжаем много работать на льду, чтобы исправить ситуацию в ближайших домашних матчах. 

- Так много поражений, наверняка это не просто "переварить" психологически.

- Ой, мы забыли уже об этом и двигаемся дальше. У всех бывают плохие игры. Нужно не думать об этом и продолжать работать, работать вместе и стараться забить как можно больше. Что хорошо в хоккее, такая возможность предоставляется в каждом матче. И у нас как раз хорошие шансы в двух домашних матчах с командами, которые идут очень близко к нам в турнирной таблице. Это будут важные игры. Вообще, во всей конференции команды идут очень близко. 

- Как Линден Вей себя чувствует после того, как ему не засчитали шайбы в трех матчах подряд?

- Это непросто, конечно, но эти игры уже прошли, и нужно двигаться дальше, а не думать о том, что три шайбы подряд не засчитали.

- Ты голосовал за участников Матча звезд КХЛ?

- Нет. Не голосовал ни за кого. (смеется) Будет веселая неделя. Я счастлив быть частью этого. Болельщики получат возможность увидеть всех звезд нашей Лиги. Рад, что мы проведем это время в Астане. Моя семья приедет поболеть.

- И как тебе в роли звезды?

- Кажется, болельщики любят меня. (смеется) Спасибо всем, кто голосовал за меня!

Два хоккеиста "Барыса" гарантировали себе участие в Матче звезд КХЛ в Астане

Напомним, завтра, 3 декабря, "Барыс" примет на своей арене магнитогорский "Металлург", а 5-го - челябинский "Трактор".

Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года на "Барыс-Арене", которая вмещает 12 тысяч зрителей. Зрители увидят Матчи звезд КХЛ и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и мастер-шоу от игроков КХЛ.

  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Каппас Жакупов Сегодня 15:19
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2874
Найджел, надеемся, что ты вдохновишь команду и мы вновь увидим победы! Алга Барыс!
Ответить 2
 
Tamasai Сегодня 15:20
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1573
Это точно,болельщики любят тебя
Ответить 2
 
Каппас Жакупов Сегодня 15:27
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2874
Любовь завоевал своим трудом. Каждый игрок так относился бы к играм.
Ответить 2
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 15:39
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2160
Доуз сделал маленькую паузу-теперь берегись КХЛ!
Ответить 3
 
Fankz Сегодня 15:46
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6734
Ну и молодца)) "мы забыли уже об этом и двигаемся дальше".
Ответить 2
 
Мурат Смагулов Сегодня 15:48
Статус: Профи
Рейтинг: 304
Найджел ! Нужно реабилитироваться перед болельщиками за провальный выезд и найти ключи к воротам Кошечкина в воскресенье 3 декабря.
Ответить 2
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 15:54
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 269
Ты прав мы любим тебя, и это заслуженно, уверен ты начнёшь забивать еще больше и красивее, мы верим в тебя!!! Алга Барыс!!!
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 15:58
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3124
Нигель! Мы тебя не просто любим, мы тебя обожаем!!! Только пожалуйста не уходи никуда из "Барыса", пока не повесишь коньки на гвоздь!!!
Ответить 0
 
Каппас Жакупов Сегодня 16:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2874
Kairat A.Кайреке, добрый день.
Надеюсь, что по окончанию карьеры мы увидим его в ТШ.
Ответить 0
 