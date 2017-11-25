Новичок "Барыса" рассказал об игре с Антроповым, совместных тренировках с Веем и ожиданиях от дебюта

Он стал частью обмена, по которому в "Адмирал" ушел Мартен Сен-Пьер.
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Джеймс Райт. Фото с сайта newsvl.ru
Новичок "Барыса" Джеймс Райт в интервью официальному сайту клуба рассказал о своих первых впечатлениях в новой команде.
Ранее Райт выступал за "Адмирал". Вместе него по обмену во владивостокский клуб отправился натурализованный нападающий сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер.
- Джеймс, добро пожаловать в "Барыс". Каковы твои ощущения и эмоции?
- В первую очередь я в восторге от предстоящей игры. Всегда есть небольшое волнение перед дебютом в новой команде. Я действительно счастлив по поводу текущей ситуации. Это отличная возможность для меня, новый старт. "Барыс" - хорошая команда, надеюсь, что смогу сделать вклад в то, чтобы сделать ее ещё лучше.
- Уже успел поговорить с тренерским штабом и игроками?
- Да, я встретился с командой в воскресенье на тренировке. Познакомился с коллективом. Поговорил с тренерским штабом, узнал и понял ожидания тренеров от моей игры.
- С кем из ребят ты был знаком до перехода в "Барыс"?
- До перехода я был знаком только с Линденом Веем. Он, как и я, родился в Саскатуне. Мы немного занимались и тренировались летом. Но я играл против "Барыса" в этом сезоне, а также в минувших кампаниях, поэтому многих ребят я знаю.
- Похоже, что карьера частенько сводила тебя с казахстанскими игроками. Ты забросил первый гол в НХЛ уроженцу Казахстана Евгению Набокову. Играл в одной команде с другим нашим соотечественником Николаем Антроповым ...
- Очень интересно, я не знал всех подробностей про Набокова, знаю лишь, что он был очень хорошим вратарем. Ник Антропов и я вместе играли в течение сезона за "Виннипег". Он отличный парень, всегда был любезен и приветлив со мной. Я его большой фанат - он очень хороший игрок.
- В этом сезоне ты играл против "Барыса" в Астане. Что ты можешь сказать о новой команде и домашней арене?
- Да, мы играли в Астане и в минувшем году, а также на предсезонном турнире в августе. В Астане действительно очень классная арена. Кроме того, жду встречи с болельщиками. Знаю, что в городе горячо поддерживают "Барыс", давая команде импульс и дополнительную энергию.
-Твои слова приветствия болельщикам "Барыса"?
- "Привет" (сказал на русском - прим.). Я очень рад стать частью "Барыса". Жду встречи с фанатами в Астане. Болейте за нас!
Отметим, что дебютировать за "Барыс" Райт сможет уже сегодня, 27 октября, в гостевом матче против СКА. Игра начнется в 22:30 по времени Астаны.
Ранее Райт выступал за "Адмирал". Вместе него по обмену во владивостокский клуб отправился натурализованный нападающий сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер.
- Джеймс, добро пожаловать в "Барыс". Каковы твои ощущения и эмоции?
- В первую очередь я в восторге от предстоящей игры. Всегда есть небольшое волнение перед дебютом в новой команде. Я действительно счастлив по поводу текущей ситуации. Это отличная возможность для меня, новый старт. "Барыс" - хорошая команда, надеюсь, что смогу сделать вклад в то, чтобы сделать ее ещё лучше.
- Уже успел поговорить с тренерским штабом и игроками?
- Да, я встретился с командой в воскресенье на тренировке. Познакомился с коллективом. Поговорил с тренерским штабом, узнал и понял ожидания тренеров от моей игры.
- С кем из ребят ты был знаком до перехода в "Барыс"?
- До перехода я был знаком только с Линденом Веем. Он, как и я, родился в Саскатуне. Мы немного занимались и тренировались летом. Но я играл против "Барыса" в этом сезоне, а также в минувших кампаниях, поэтому многих ребят я знаю.
- Похоже, что карьера частенько сводила тебя с казахстанскими игроками. Ты забросил первый гол в НХЛ уроженцу Казахстана Евгению Набокову. Играл в одной команде с другим нашим соотечественником Николаем Антроповым ...
- Очень интересно, я не знал всех подробностей про Набокова, знаю лишь, что он был очень хорошим вратарем. Ник Антропов и я вместе играли в течение сезона за "Виннипег". Он отличный парень, всегда был любезен и приветлив со мной. Я его большой фанат - он очень хороший игрок.
- В этом сезоне ты играл против "Барыса" в Астане. Что ты можешь сказать о новой команде и домашней арене?
- Да, мы играли в Астане и в минувшем году, а также на предсезонном турнире в августе. В Астане действительно очень классная арена. Кроме того, жду встречи с болельщиками. Знаю, что в городе горячо поддерживают "Барыс", давая команде импульс и дополнительную энергию.
-Твои слова приветствия болельщикам "Барыса"?
- "Привет" (сказал на русском - прим.). Я очень рад стать частью "Барыса". Жду встречи с фанатами в Астане. Болейте за нас!
Отметим, что дебютировать за "Барыс" Райт сможет уже сегодня, 27 октября, в гостевом матче против СКА. Игра начнется в 22:30 по времени Астаны.