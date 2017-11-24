Нужно создавать больше моментов, иначе с такими слаженными командами, как "Ак Барс", победить будет сложно - Доус

Капитан "Барыса" отметил, что неудачи бывают у всех.
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Форвард и капитан "Барыса" Найджел Доус, комментируя поражение от "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ, отметил, что его команда должна была лучше использовать игру в большинстве, сообщает "Р-Спорт".
"Когда у тебя преимущество в два игрока в матче с "Ак Барсом", его нельзя упускать. У нас было много моментов, нужно было их использовать. Соглашусь с тем, что мы недостаточно активно играли на "пятаке", вратарь "Ак Барса" видел большую часть наших бросков. Посмотрите, например, на первый гол казанцев, когда Роб Клинкхаммер помешал нашему голкиперу, - сказал Доус. - Сезон длинный, и спады бывают у всех команд. Если мы проигрываем, значит нам нужно стараться еще больше, создавать больше моментов, быть жестче. Иначе в матчах с такими слаженными командами, как "Ак Барс", рассчитывать на победу будет сложно".
Напомним, встреча команд, прошедшая в Казани, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Следующий матч "Барыс" проведет 27 ноября также на выезде против лидера "Запада" - питерского СКА.