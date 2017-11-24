Защитник "Барыса" Даррен Диц пожаловался на невезение в последних матчах КХЛ

Он также прокомментировал поражение от "Ак Барса".
Ссылки по теме:
- Мы с Доусом работаем на "Барыс" и сфокусированы на командных успехах, а не на своей результативности - Вей
- Тренер "Барыса" объяснил поражение от "Ак Барса" и прокомментировал информацию о конфликте между Сен-Пьером и Веем
- "Ак Барс" доказал, что заслуженно лидирует на "Востоке" - Найджел Доус
Защитник "Барыса" Даррен Диц после гостевого поражения от "Ак Барса" отметил, что его команде в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ не хватает везения, сообщает "Р-Спорт".
"Мы должны были забивать в ситуации "5 на 3". У нас было огромное количество моментов, но не получилось главное - переиграть вратаря. В последних матчах нам не очень-то везет. Мы много бросаем, но шайба попадает в штанги, во вратаря, но не в ворота. Такое случается, и если мы продолжим играть так же, то все сложится хорошо", - сказал Диц.
Канадец входит в пятерку ведущих защитников-снайперов КХЛ в этом сезоне, который является для него дебютным в составе "Барыса". В активе Дица в 24 матчах 18 (7+11) очков.
"Я не общался с тренерами сборной Канады по поводу Олимпиады, и все мое внимание принадлежит "Барысу". Мне нравится играть в Астане. В начале сезона у меня была травма, но сейчас я чувствую себя отлично. Наши врачи проделали отличную работу, а тренеры помогли быстро набрать форму. Я в полном порядке", - отметил хоккеист.
Напомним, встреча "Барыса" и "Ак Барса", прошедшая в Казани, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Следующий матч "Барыс" проведет 27 ноября также на выезде против лидера "Запада" - питерского СКА.