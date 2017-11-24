Мы с Доусом работаем на "Барыс" и сфокусированы на командных успехах, а не на своей результативности - Вей

Форварду жалко, что его шайбу снова не засчитали.
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Форвард "Барыса" Линден Вей заявил, что не придает значения своему лидерству в споре лучших бомбардиров сезона КХЛ, передает "Р-Спорт". По словам хоккеиста, он больше думает о результатах команды.
В 35 матчах Вей набрал 44 (12+32) очка и является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, опережая одноклубника Найджела Доуса на два балла.
"Для меня мое лидерство значит не так много. Больше хочется приносить пользу команде, чтобы она чаще побеждала. Ее победы мне приносят больше радости, чем набранные очки. Мы с Найджелом Доусом работаем, прежде всего, на "Барыс", сфокусированы на командных успехах, а не на своей результативности", - сказал Вей.
Также форвард выразил сожаление от того, что его шайбу в ворота "Ак Барса", матч с которым "Барыс" проиграл в Казани, не засчитали.
"Жаль, что мой гол не засчитали, но в целом мы должны были лучше использовать наше преимущество численного состава. У "Ак Барса" отличная команда, которая уверена в своих силах, и сегодня она не дала нам показать свою лучшую игру. Большую часть матча соперник контролировал шайбу", - добавил Вей.
Напомним, встреча "Барыса" и "Ак Барса", прошедшая в Казани, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Следующий матч "Барыс" проведет 27 ноября также на выезде против лидера "Запада" - питерского СКА.