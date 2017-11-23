Главный тренер "Ак Барса" рассказал, кто из хоккеистов пропустит игру с "Барысом"

На днях казанцы подписали контракт с одним из бывших своих игроков.
Сегодня 14:13
Ссылки по теме:
- Букмекеры назвали наиболее вероятный счет в матче "Ак Барс" - "Барыс"
- Будет "верховой" матч. "Ак Барс" победит "Барыс" - эксперт
- Форвард сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер обратился к фанатам "Барыса" после ухода из команды
Фото с сайта КХЛ
Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов заявил, что ему нужно оценить состояние хоккеиста Даниса Зарипова, прежде чем ставить его в основной состав.
"Не знаю, когда Зарипов сыграет. Нужно посмотреть на его состояние. Почему с "Барысом" не сыграет Свитов? Потому что сыграют те, кого мы сегодня поставили. Про возвращение Зията Пайгина мне пока сложно говорить. Это только разговоры. Когда вернется, тогда поговорим", - приводит слова главного тренера казанцев P-Cпорт.
Также сообщается, что Данис Зарипов вместе с Александром Свитовым перед матчем чемпионата КХЛ с астанинским "Барысом" тренировался с резервным составом "Ак Барса".
Зарипов в пятницу подписал контакт с казанским клубом до конца сезона-2018/19. Из-за дисквалификации, наложенной на него Международной федерацией хоккея за применение запрещенных препаратов, хоккеист пропустил начало чемпионата КХЛ.
Напомним, игра "Ак Барса" и "Барыса" пройдет 25 ноября в Казани. Начало - в 20:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Казанский клуб с 63 очками в активе лидирует в Восточной конференции, опережая идущих на четвертом месте астанчан на пять баллов.
"Не знаю, когда Зарипов сыграет. Нужно посмотреть на его состояние. Почему с "Барысом" не сыграет Свитов? Потому что сыграют те, кого мы сегодня поставили. Про возвращение Зията Пайгина мне пока сложно говорить. Это только разговоры. Когда вернется, тогда поговорим", - приводит слова главного тренера казанцев P-Cпорт.
Также сообщается, что Данис Зарипов вместе с Александром Свитовым перед матчем чемпионата КХЛ с астанинским "Барысом" тренировался с резервным составом "Ак Барса".
Зарипов в пятницу подписал контакт с казанским клубом до конца сезона-2018/19. Из-за дисквалификации, наложенной на него Международной федерацией хоккея за применение запрещенных препаратов, хоккеист пропустил начало чемпионата КХЛ.
Напомним, игра "Ак Барса" и "Барыса" пройдет 25 ноября в Казани. Начало - в 20:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Казанский клуб с 63 очками в активе лидирует в Восточной конференции, опережая идущих на четвертом месте астанчан на пять баллов.