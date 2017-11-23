Форвард сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер обратился к фанатам "Барыса" после ухода из команды

Он стал частью обмена с "Адмиралом".
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Мартен Сен-Пьер. Фото пресс-службы "Барыса"
Нападающий сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер обратился к фанатам "Барыса" после ухода из команды, передает корреспондент Vesti.kz.
34-летний Сен-Пьер продолжит карьеру в "Адмирале", а из владивостокского клуба в астанинский в обмен перешел 27-летний канадец Джейсон Райт.
За "Барыс" Сен-Пьер играл с августа 2015 года. В 144 матчах за астанинцев он набрал 85 очков (27+58). В 2017 году канадец Сен-Пьер получил казахстанский паспорт и выступил за сборную Казахстана на чемпионате мира в первом дивизионе.
"Спасибо фанатам "Барыса" и Астане за прекрасные два с половиной года. Я навсегда запомню вашу поддержку, которую вы оказывали и на льду, и за его пределами. С нетерпением жду новые возможность и вызов. До следующей встречи, Астана", - написал Сен-Пьер на странице в Instagram.
Отметим, что в текущем сезоне КХЛ Сен-Пьер набрал 24 (6+18) очка в 30 матчах), а на счету Райта - восемь баллов (2+6) в 26 играх.
Скриншот со страницы Сен-Пьера в Instagram
34-летний Сен-Пьер продолжит карьеру в "Адмирале", а из владивостокского клуба в астанинский в обмен перешел 27-летний канадец Джейсон Райт.
За "Барыс" Сен-Пьер играл с августа 2015 года. В 144 матчах за астанинцев он набрал 85 очков (27+58). В 2017 году канадец Сен-Пьер получил казахстанский паспорт и выступил за сборную Казахстана на чемпионате мира в первом дивизионе.
"Спасибо фанатам "Барыса" и Астане за прекрасные два с половиной года. Я навсегда запомню вашу поддержку, которую вы оказывали и на льду, и за его пределами. С нетерпением жду новые возможность и вызов. До следующей встречи, Астана", - написал Сен-Пьер на странице в Instagram.
Отметим, что в текущем сезоне КХЛ Сен-Пьер набрал 24 (6+18) очка в 30 матчах), а на счету Райта - восемь баллов (2+6) в 26 играх.
Скриншот со страницы Сен-Пьера в Instagram