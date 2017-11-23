Форвард сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер обратился к фанатам "Барыса" после ухода из команды

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Динамо М Югра 2:0
Куньлунь Ред Стар Локомотив 1:4
Металлург Мг Торпедо НН 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 0:3
Спутник НТ Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Иртыш Алматы 2:3
Горняк Кулагер 3:2 Б
Номад Алтай-Торпедо 2:1 ОТ
Иртыш Алматы 0:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 2:0
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 3:0
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 3:4 ОТ
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ЦСКА М Бенфика 2:0
Карабах Челси 0:4
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Атлетико М Рома 2:0
Андерлехт Бавария 1:2
ПСЖ Селтик 7:1
Ювентус Барселона 0:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 2:3
Локомотив М Копенгаген 2:1
Зенит Вардар 2:1
Кельн Арсенал 1:0
БАТЭ Црвена Звезда 0:0
Атлетик Герта 3:2
Эстерсунд Заря Лг 2:0
Русенборг Реал Сосьедад 0:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Милан Аустрия В 5:1
Скендербеу Динамо К 3:2
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
Жетысу Актобе 3:4
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 5:2
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 70:82
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Астана Тайгерс Иртыш 71:62
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 0:3
Буревестник Атырау 3:1
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 1:4
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Дева 01:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 70:82
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Верея Лудогорец 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Астана Арлан 17:00
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Арлан Иртыш
Горняк Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Форвард сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер обратился к фанатам "Барыса" после ухода из команды

Он стал частью обмена с "Адмиралом".

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3 Комментария
Мартен Сен-Пьер. Фото пресс-службы "Барыса"
Мартен Сен-Пьер. Фото пресс-службы "Барыса"
Нападающий сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер обратился к фанатам "Барыса" после ухода из команды, передает корреспондент Vesti.kz

34-летний Сен-Пьер продолжит карьеру в "Адмирале", а из владивостокского клуба в астанинский в обмен перешел 27-летний канадец Джейсон Райт

За "Барыс" Сен-Пьер играл с августа 2015 года. В 144 матчах за астанинцев он набрал 85 очков (27+58). В 2017 году канадец Сен-Пьер получил казахстанский паспорт и выступил за сборную Казахстана на чемпионате мира в первом дивизионе.

"Спасибо фанатам "Барыса" и Астане за прекрасные два с половиной года. Я навсегда запомню вашу поддержку, которую вы оказывали и на льду, и за его пределами. С нетерпением жду новые возможность и вызов. До следующей встречи, Астана", - написал Сен-Пьер на странице в Instagram

Отметим, что в текущем сезоне КХЛ Сен-Пьер набрал 24 (6+18) очка в 30 матчах), а на счету Райта - восемь баллов (2+6) в 26 играх. 



Скриншот со страницы Сен-Пьера в Instagram
  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Lada Vesta Сегодня 01:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 729
Вот это номер. Очень печально
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! Сегодня 02:02
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8592
Wow... Респект , тебе М-С-П !!!!!!!!
Ответить 0
 
Aboo_Needal Сегодня 02:03
Статус: Юниор
Рейтинг: 55
Ипанутся можно... Че это было!?
Ответить 0
 