"Барыс" бессилен перед "Сибирью". В плей-офф им лучше не встречаться - СМИ

Отмечается, что казахстанскому клубу и на этот раз оказалось не по силам сломать традицию.
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Фото с сайта ХК "Сибирь"
Популярное российское издание "Советский спорт" в обзоре очередного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккей лиге (КХЛ) подвел итог матчу в Новосибирске между местной "Сибирью" и астананским "Барысом".
Встреча, прошедшая 22 ноября, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. Для "Барыса" это поражение стало четвертым в сезоне от "Сибири".
"Барыс" бессилен перед "Сибирью".
Невероятно, но факт! Один из лидеров Востока в этом сезоне – казахстанский "Барыс" – уступил новосибирцам уже в четвертый раз с начала чемпионата.
Казахстанцы приехали в Новосибирск, где последний раз побеждали в октябре 2013-го, с ужасающей статистикой в очных ставках с "Сибирью" нынешней осенью. Три матча они проиграли в основное время с общим счетом 1:11!
Нынешний поединок для них тоже начался из рук вон плохо – хозяева уже через пару минут с начала матча вели 2:0. Однако затем клуб из Астаны проявил характер, переломил ход встречи и на третий период вышел уже лидером – 4:3.
Однако, сломать традицию "Барысу" и на этот раз оказалось не по силам. В третьем периоде новосибирцы трижды реализовали большинство и завершили матч уверенной победой – 6:4. Или 17:5 по результатам четырех матчей регулярки.
Да уж, в плей-офф казахстанцам с "Сибирью" лучше не встречаться!", - говориться в заметке.
Следующий матч "Барыс" проведет 25 ноября в Казани против "Ак Барса".
Встреча, прошедшая 22 ноября, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. Для "Барыса" это поражение стало четвертым в сезоне от "Сибири".
"Барыс" бессилен перед "Сибирью".
Невероятно, но факт! Один из лидеров Востока в этом сезоне – казахстанский "Барыс" – уступил новосибирцам уже в четвертый раз с начала чемпионата.
Казахстанцы приехали в Новосибирск, где последний раз побеждали в октябре 2013-го, с ужасающей статистикой в очных ставках с "Сибирью" нынешней осенью. Три матча они проиграли в основное время с общим счетом 1:11!
Нынешний поединок для них тоже начался из рук вон плохо – хозяева уже через пару минут с начала матча вели 2:0. Однако затем клуб из Астаны проявил характер, переломил ход встречи и на третий период вышел уже лидером – 4:3.
Однако, сломать традицию "Барысу" и на этот раз оказалось не по силам. В третьем периоде новосибирцы трижды реализовали большинство и завершили матч уверенной победой – 6:4. Или 17:5 по результатам четырех матчей регулярки.
Да уж, в плей-офф казахстанцам с "Сибирью" лучше не встречаться!", - говориться в заметке.
Следующий матч "Барыс" проведет 25 ноября в Казани против "Ак Барса".