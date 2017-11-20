Хоккеиста "Сибири" увезли в больницу во время матча с "Барысом"

Евгений Бодров получил травму.
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Фото rsport.ru
Нападающий "Сибири" Евгений Бодров получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Барысом", передает "Чемпионат.сом".
На 15-й минуте встречи хоккеист ушел в раздевалку, получив травму. Его увезли в медицинский центр на обследование.
За новосибирскую команду в десяти матчах Бодров отметился одним голевым пасом. Форвард перешел из "Салавата Юлаева" в ходе сезона. В 20 матчах за уфимскую команду на его счету две заброшенные шайбы и три голевые передачи.