Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в первом из пяти матчей гостевой серии КХЛ

Казахстанский клуб набирал очки в последних десяти играх.
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Сегодня, 20 ноября, хоккеисты "Барыса" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся с "Сибирью", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет в Новосибирске и начнется в 18:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажут QazSport и КХЛ-ТВ.
На основное время этого матча букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа "Сибири" - 2.54, ничья - 3.90, а победа "Барыса" - 2.45. Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценивается коэффициентом 1.93, а гостей - 1.87.
После 32 туров "Барыс" с 58 очками идет четвертым в Восточной конференции КХЛ, а "Сибирь" с 44 баллами занимает здесь девятое место. Команды уже встречались в этом сезоне: 15 и 17 сентября в Астане дважды побеждали гости - 1:3 и 0:4.
Предстоящий матч станет для "Барыса" началом гостевой серии из пяти игр, в ходе которой дважды соперником станет "Сибирь", а еще по разу - "Ак Барс", СКА и "Локомотив". На выезд с астанинским клубом отправились 26 хоккеистов.
Отметим, что "Барыс" набирал как минимум одно очко в последних десяти матчах КХЛ.
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