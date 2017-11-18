"Барыс" взял 26 хоккеистов на выездную серию

Астанинскому клубу предстоит провести пять игр.
Вчера 16:30
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Тренерский штаб "Барыса" обнародовал на официальном сайте список игроков, которые отправятся в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ.
Всего в заявку вошли 26 хоккеистов. Полностью список выглядит следующим образом:
Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Виктор Корняков.
Защитники: Кевин Даллмэн, Максим Семенов, Джордон Сауторн, Роман Савченко, Александр Липин, Кирилл Полохов, Валерий Орехов, Даррен Диц, Егор Шалапов.
Нападающие: Павел Акользин, Линден Вей, Талгат Жайлауов, Дмитрий Гурков, Найджел Доус, Артем Лихотников, Владимир Маркелов, Владислав Никулин, Константин Пушкарев, Антон Сагадеев, Мартин Сен-Пьер, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко.
"Барыс" в рамках выездной сери посетит четыре города, но проведет пять игр:
20 ноября Новосибирск. "Сибирь" - "Барыс", матч 18:30 по времени Астаны.
22 ноября Новосибирск. "Сибирь" - "Барыс", матч в 18:30 по времени Астаны.
25 ноября Казань. "Ак Барс" - "Барыс", матч в 20:00 по времени Астаны.
27 ноября Санкт-Петербург. СКА - "Барыс", матч в 22:30 по времени Астаны.
29 ноября Ярославль. "Локомотив" - "Барыс", матч в 22:00 по времени Астаны.
Всего в заявку вошли 26 хоккеистов. Полностью список выглядит следующим образом:
Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Виктор Корняков.
Защитники: Кевин Даллмэн, Максим Семенов, Джордон Сауторн, Роман Савченко, Александр Липин, Кирилл Полохов, Валерий Орехов, Даррен Диц, Егор Шалапов.
Нападающие: Павел Акользин, Линден Вей, Талгат Жайлауов, Дмитрий Гурков, Найджел Доус, Артем Лихотников, Владимир Маркелов, Владислав Никулин, Константин Пушкарев, Антон Сагадеев, Мартин Сен-Пьер, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко.
"Барыс" в рамках выездной сери посетит четыре города, но проведет пять игр:
20 ноября Новосибирск. "Сибирь" - "Барыс", матч 18:30 по времени Астаны.
22 ноября Новосибирск. "Сибирь" - "Барыс", матч в 18:30 по времени Астаны.
25 ноября Казань. "Ак Барс" - "Барыс", матч в 20:00 по времени Астаны.
27 ноября Санкт-Петербург. СКА - "Барыс", матч в 22:30 по времени Астаны.
29 ноября Ярославль. "Локомотив" - "Барыс", матч в 22:00 по времени Астаны.