Дамиру Рыспаеву разрешили участвовать в соревнованиях под эгидой ФХР

Ранее стало известно, что КХЛ сняла дисквалификацию с защитника "Барыса".
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Дамир Рыспаев. Фото с официального сайта "Барыса"
Защитнику астанинского "Барыса" Дамиру Рыспаеву разрешено выступать в соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации хоккея России (ФХР), сообщается на официальном сайте организации.
Такое решение приняла совместная дисциплинарная палата ФХР и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), рассмотрев заявление профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной спортивной корпоративной дисквалификации с хоккеиста.
Отмечается, что вопрос об участии защитника в чемпионате КХЛ может быть рассмотрен не ранее, чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР.
Напомним, в августе 2016 года на предсезонном Кубке Президента РК Рыспаев подрался сразу с несколькими игроками китайского "Куньлуня". Сразу после того матча КХЛ отстранила Рыспаева от предсезонных игр, а затем наложила на него бессрочную корпоративную дисквалификацию. Такое наказание было применено впервые в истории лиги.
15 сентября стало известно, что КХЛ сняла дисквалификацию с Рыспаева.
Руководство лиги отправило игрока на месячный испытательный срок в Высшую хоккейную лигу, где он сможет сыграть за родной "Торпедо" из Усть-Каменогорска, с которым у "Барыса" подписан договор о сотрудничестве.
Прошлый сезон 22-летний Рыспаев провел в фарм-клубе "Барыса" и стал вместе с "Номадом" чемпионом Казахстана. На его счету 53 матча в чемпионате страны, в которых он забросил одну шайбу, отдал пять результативных передач и получил 45 минут штрафа.
Такое решение приняла совместная дисциплинарная палата ФХР и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), рассмотрев заявление профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной спортивной корпоративной дисквалификации с хоккеиста.
Отмечается, что вопрос об участии защитника в чемпионате КХЛ может быть рассмотрен не ранее, чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР.
Напомним, в августе 2016 года на предсезонном Кубке Президента РК Рыспаев подрался сразу с несколькими игроками китайского "Куньлуня". Сразу после того матча КХЛ отстранила Рыспаева от предсезонных игр, а затем наложила на него бессрочную корпоративную дисквалификацию. Такое наказание было применено впервые в истории лиги.
15 сентября стало известно, что КХЛ сняла дисквалификацию с Рыспаева.
Руководство лиги отправило игрока на месячный испытательный срок в Высшую хоккейную лигу, где он сможет сыграть за родной "Торпедо" из Усть-Каменогорска, с которым у "Барыса" подписан договор о сотрудничестве.
Прошлый сезон 22-летний Рыспаев провел в фарм-клубе "Барыса" и стал вместе с "Номадом" чемпионом Казахстана. На его счету 53 матча в чемпионате страны, в которых он забросил одну шайбу, отдал пять результативных передач и получил 45 минут штрафа.