"Барыс" пропустил в большинстве и потерпел второе за три дня поражение от "Сибири"

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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
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Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
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Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Тосно Спартак М 2:2
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Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
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Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
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Ганновер 96 Гамбург 2:0
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РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
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Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
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Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
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Челси Арсенал 0:0
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Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 00:45
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Боруссия Д Кельн 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
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Славия П Спарта П 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Велоспорт. Чемпионат мира 2017
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
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СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
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Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
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Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
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Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
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Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Кайрат Тобол
Акжайык Шахтер
Актобе Кайсар
Ордабасы Иртыш
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Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
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Стумбрас Судува 21:00
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Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
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Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
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Динамо М Автомобилист 20:00
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:00
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Трактор Нефтехимик 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
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Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 15:05
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 16:00
Фиджи Казахстан 19:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
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"Барыс" пропустил в большинстве и потерпел второе за три дня поражение от "Сибири"

Астанинский клуб за два матча сумел забросить в ворота соперника лишь одну шайбу.

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25 Комментариев
Фото пресс-службы ХК "Барыс"
Фото пресс-службы ХК "Барыс"
Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел второе поражение от новосибирской "Сибири" за три дня, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вторая подряд встреча команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), прошедшая в Астане, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Начало разгрому на восьмой минуте положил Йонас Энлунд. Спустя пять минут "Сибирь" реализовала численное преимущество - Иван Верещагин удвоил преимущество команды.

Во втором периоде гости вновь разыграли "лишнего". На этот раз в большинстве отличился Владислав Наумов. Точку в матче на 57-й минуте поставил Вячеслав Основин, забросивший шайбу уже в пустые ворота "Барыса", который играл в большинстве в формате "6 на 4".

Таким образом, "Барыс", уступивший "Сибири" двумя днями ранее со счетом 1:3, потерпел второе поражение подряд и четвертое в сезоне. Новосибирский клуб, наоборот, одержал вторую победу кряду и с 19 очками догнал команду из Астаны.


  Комментариев: 25
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Комментарии

 
 
тигр котовский Сегодня 19:21
Статус: МСМК
Рейтинг: 997
Барыс подсел капец полный
Ответить 0
 
андрей никифоров Сегодня 19:23
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Если не считать судейство,ничего не могу сказать в оправдание наших,тш выводы не сделал,большинства нет опять,оно у нас просто пропало и вообще все плохо!
Ответить -1
 
rustem Babaev Сегодня 19:25
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 248
Забить одну шайбу и пропустить семь!!!в В двух домашних встречах-попахивает дебилизмом!!!! Вы уж меня простите. Теперь наша команда выглядит как клоуны!
Ответить 1
 
Ruslan Aga Сегодня 19:25
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
сегодня явно не наш день
Ответить 1
 
Prudente Сегодня 19:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 72
Ruslan Aga,И позавчера тоже.
Ответить 0
 
Руся Махамбетов Сегодня 19:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1191
Вы че Барсики, сегодня думал хоть Вы обрадуете!
Ответить 2
 
Марат Галиев Сегодня 19:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1051
Надеюсь следующие матчи выйграют(
Ответить 1
 
Сайымжан Алибеков Сегодня 19:28
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Полное безобразие судейства, видимо руководство лиги дали установку нашему ТШ не быть в лидерах конференции и торчать в середине или ж...., да и Доус лучший снайпер подсел, как так обошел всех в лиге......???
Ответить 2
 
Kairat A. Сегодня 19:31
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2338
"Барыс" не сглазили, а с "Барыса" сбили корону!!! Средненькая "Сибирь" показательно показала, как нужно закрыть первое звено и все команды лидера больше нет!!! Стыдно за ветеранов Пушкарева и Семенова, которые получают удаления на ровном месте и получите два гола за грубость, а ведь это опытные игроки!!! У Семенова по моему, что в голове щелкнет и он начинает гнать, как в Москве на "ЧМ" ведем со счетом 4-2 против России и как пальнул шайбу в Савченко со всей дури и тут-же получите гол и проиграли тогда 4-6!!! Вей и Диц точно поедут на "ОИ" в составе сборной Канады, только по чемпионату по игре в " сони плей-стейшен"!!! Наш любимый"Барыс", команда одного звена вернулся!!! Спасибо за испорченные выходные!!!
Ответить 0
 
Куат Бекмурзин Сегодня 19:55
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 629
Kairat A., Да уж, настроение не из первомайских. Сперва Вильярреаль столичных показательно разобрал, затем Гена не смог рыжего свалить, а наши "котята" видать в гостях сметанки переели аж до несварения.
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мурат мукангалиев Сегодня 19:33
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 578
Все на этом сдулись
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Ерик Алимакынулы Сегодня 19:34
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Мақтаған қыз тойда осырды
Ответить 0
 
B-E-A-S-T Fffff Сегодня 19:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 131
ребята не судите строго вы хотите одним звеном сезон выйграть не получится надо второе звено как минимум одно звено играет остальные катаются создают вид что играют савченко менять и еще нескольких надо надо 2 звена для обороны 2 в атаку тогда дело пойдет игра а так на барыс жалко смотреть особенно когда первая работает на выносе на упадке сил куда это годится
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иса шаяхметов Сегодня 19:37
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
ддд
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иса шаяхметов Сегодня 19:42
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
это корешкова вина зачем на меньшинство савченко и липина выпускать медленные ели двигаются 3 шайбы забитые на поле был савченко уже бы давно молодого научили бы чем его держать
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иса шаяхметов Сегодня 19:44
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
при всем уважений я в корешкова не верю может ошибаюсь но это мое мнение
Ответить 0
 
Куат Бекмурзин Сегодня 19:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 629
Опускаемся с небес на землю похоже. Наступают серые будни у барсиков.
Ответить 1
 
prymypyl Сегодня 19:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1902
Всё фарт ушел теперь надо осмыслить поражения и двигаться дальше.
Ответить 0
 
Самархан Абдикулов Сегодня 19:48
Статус: Юниор
Рейтинг: 96
Видимо хорош тренер Сибири смог найти противоядия или гипноз отступил Барыс играет в своем репертуаре.
Ответить 1
 
Tamasai Сегодня 19:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1395
Сезон только начался,впереди еще много игр,команды на востоке подравнялись по силе,значит все интересное впереди. Вспомните игру с Рижанами,проигрыш дома и разгром в гостях.Думаю критиковать команды еще рановато.То ли еще будет,то ли еще будет ой-ой-ой.
Ответить -1
 
Бегалы Шахабаев Сегодня 20:02
Статус: Профи
Рейтинг: 384
Теперь будет так: все клубы будут плотно закрывать наше 1 звено. А дальше, а дальше ........
Ответить 0
 
Marat* Сегодня 20:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1385
думаю причина кроется глубже. Почему не получается игра Барыса в последних двух матчах? Причина мне кажется есть. Это, перестало должным образом играть первое звено.Причины? Линден Вей. Цетровой первого звена. Вот уже вторую игру подряд, заметил ведёт себя неадекватно. Спорит судьями, нервозность на точке, цепляет игроков, психует, злится, нервничает. В прошлой игре, ударил клюшкой в лицо арбитру. И сегодня просто и сам не играл, и своим партнёрам толком не давал. Опять же удалился. В прошлой игре Сен Пьер заменил его на какие то минуты, сделал пас, забили гол. Единственный за две игры с Сибирью. Думаю время от времени, нужно менять центра первого звена. Такое ощущение, что Линден уже зазвездился. Оно понятно,никогда такого внимания не получал, за океаном, как сейчас в КХЛ. ТШ нужно успокоить команду. Талантливый, хороший игрок. но всему должна быть мера, думать прежде всего о команде. А Сибирь молодцом, воспользовалась этой Барысовской суетой. И спокойно увезла с Астаны 6 очков. Ну что так называемые ''лидеры'' конференции, наведите порядок в команде. Поставьте всех на свои места. опустите звезданутых на землю. нет, так пусть попробуют себя ещё в новой лиге. ВХЛ. Верните Тривино, они с Маркеловым лучшие игроки в меньшинстве. Жайлауов, думаю был бы больше полезен в Торпедо. По сему высказался, и сказать уже нечего)
Ответить 1
 
rustem Babaev Сегодня 20:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 248
Нет игры.Это настораживает. Да и чуть репутацию подмочили.Все же думали так и идет дальше команда забивает выигрывает . Ведь был кураж и были комбинации.Что могло случиться? Мы же дома играем.
Ответить 0
 
кара бала Сегодня 20:06
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Я думаю не стоит посыпать голову пеплом.Судьи явно помогли и не стыдились этого.Но это тоже надо учитывать никто не даст барысу честно выиграть.Надо забывать и двигаться дальше.Только надо иметь ввиду и не забывать если барыс громит всез подрят то тут вступают в игру судьи.Много раз видели и нечему удивляться
Ответить 0
 
Kairat A. Сегодня 20:06
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2338
Вот календарь тупой!!! Теперь опять четыре дня отдыхать будут! Команда опять поймает "расслабон"! Всех на базу в Мечурино!!!
Ответить 0
 