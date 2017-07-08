Без многолетних лидеров стабильное существование "Барыса" находится под угрозой - СМИ

Названы проблемы астанинского клуба.
Ссылки по теме:
- Почему Кевин Даллмэн не нужен "Барысу"
- Наверное, игроков-тафгаев в КХЛ уже не будет - Назаров о дисквалификации Рыспаева
- Доус слишком дорого обойдется - главный тренер московского "Динамо"
Российский спортивный портал "Чемпионат.сом" назвал проблемные места "Барыса", отметив, что стабильное существование клуба находится под угрозой.
"Барыс" долгое время выглядел самым беспроблемным коллективом из первой волны иностранного пополнения КХЛ. В Астане практически с момента вступления в лигу укрепили состав сильными легионерами из Северной Америки, которые позже приняли казахстанское гражданство. Брэндон Боченски, Дастин Бойд, Найджел Доус и Кевин Даллмэн долгое время обеспечивали "Барысу" результат, а остальной ростер астанчан состоял из казахстанских игроков, которых наигрывали для национальной команды.
"Барыс" лишь раз за девять сезонов КХЛ остался без плей-офф, хотя за это время в Астане сменился не один тренер. Главной проблемой казахстанского клуба была излишняя привязанность к сборной страны, в которой, как правило, и трудился главный тренер "Барыса", кто бы он ни был. Именно неудачи национальной сборной и становились причинами смены наставника в клубе, а самой обидной потерей для "Барыса" стоит признать уход Ари-Пекки Селина, при котором команда вышла в полуфинал Восточной конференции. Но финну не удалось удержать Казахстан в элите мирового хоккея на чемпионате мира в 2014 году, и за это тренер поплатился не только местом у руля сборной.
Однако перед десятым сезоном КХЛ стабильное существование "Барыса" находится под угрозой. Завершил карьеру Брэндон Боченски, ушел из команды Дастин Бойд, не горит желанием продлевать контракт с клубом Кевин Даллмэн. Без своих многолетних лидеров "Барысу" будет весьма трудно продолжить регулярно радовать своих поклонников участием в плей-офф, и у команды из Астаны могут наступить действительно тяжелые времена", - пишет СМИ.