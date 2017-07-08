Как "Ак Барс" потроллил "Спартак"

Такие диалоги - не редкость для клубов КХЛ.
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Фото с сайта fratria.ru
Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" потроллил ХК "Спартак" в социальных сетях, сообщают Vesti.kz.
В официальном аккаунте в "Твиттере" московский клуб опубликовал видео со спиннером - популярной вертушкой для рук, отметив, что игрушка появится в клубном магазине "Спартака" уже в этом месяце. "Куда деньги на лечение скидывать?" - ответил на твит "Ак Барс", намекая, по всей видимости, на зависимость, которую в мире уже окрестили спиннероманией.
Уже в июле на https://t.co/o4jtW8H5Bb pic.twitter.com/cI6THzuWW6— Спартак Москва (@spartak_hc) 10 июля 2017 г.
куда деньги на лечение скидывать?— ХК "Ак Барс" (@hcakbars) 10 июля 2017 г.
Интересно, что подобные троллинги периодически возникают в переписке между клубами в социальных сетях. Иногда в них участвуют и хоккеисты. Так, недавно хабаровский "Амур" в "Твиттере" пригласил в свою команду звезду мирового хоккея Яромира Ягра, жаловавшегося, что у него нет предложений.