Наверное, игроков-тафгаев в КХЛ уже не будет - Назаров о дисквалификации Рыспаева

Тренер отказался комментировать драку с "Куньлунем".
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Главный тренер нижнекамского "Нефтехимика" Андрей Назаров, экс-наставник "Барыса", прокомментировал дисквалификацию казахстанского хоккеиста Дамира Рыспаева в КХЛ, сообщает "Чемпионат.сом".
- Если бы у Рыспаева прекратилась дисквалификация, пригласили бы вы его к себе в команду? Будут ли в "Нефтехимике" тафгаи?
- Прошлогодний посыл Лиги нам понятен. Наверное, игроков-тафгаев в КХЛ уже не будет. Думаю, что от драк никто не застрахован, они в хоккее всегда были. Посмотрим, чем это все закончится.
- Кто бы победил в драке - Самвел Мнацян или Дамир Рыспаев?
- Насколько мне известно, они дружат. Наверное, драка не получилась бы столь зрелищной. Это мое личное мнение. Дамира я видел в спарринге, Самвела - один-два раза. Оба умеют драться. Наверное, была бы дружеская ничья.
- Инцидент с Рыспаевым и "Куньлунем"- это Ваша инициатива или тренерская установка за травму Бойда?
- Давайте пропустим этот вопрос.