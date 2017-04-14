Болельщики скандировали "Позор" во время награждения судей по окончании финала Кубка Гагарина

По ходу финальной серии ряд судейских решений вызвал резонанс.
Вчера 21:30
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Фото с сайта photo.khl.ru
Болельщики на "Арене Металлург" в Магнитогорске скандировали "Позор" во время награждения судей по окончании финальной серии плей-офф КХЛ между "Металлургом" и санкт-петербургским СКА, сообщает "Р-Спорт".
В пятом матче финальной серии плей-офф в Магнитогорске СКА со счетом 5:3 победил "Магнитку" и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
По завершении встречи на арене состоялась церемония награждения, на которой, в частности, были вручены специальные призы судьям. При этом весь стадион кричал "Позор".
Кроме того, как пишет "Чемпионат", группа зрителей в вип-ложе "Арены Металлург" была одета в форму судей с нашивками СКА.
По ходу финальной серии ряд судейских решений вызвал резонанс. В частности, в четвертой игре СКА на своем льду победил со счетом 3:2, забросив решающую шайбу после удаления Даниса Зарипова за атаку не владевшего шайбой Вадима Шипачева. Магнитогорская сторона была не согласна с удалением. После матча вице-премьер РФ Аркадий Дворкович раскритиковал работу арбитров, отметив, что судейство вызывает чувство стыда.
В пятом матче финальной серии плей-офф в Магнитогорске СКА со счетом 5:3 победил "Магнитку" и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
По завершении встречи на арене состоялась церемония награждения, на которой, в частности, были вручены специальные призы судьям. При этом весь стадион кричал "Позор".
Кроме того, как пишет "Чемпионат", группа зрителей в вип-ложе "Арены Металлург" была одета в форму судей с нашивками СКА.
По ходу финальной серии ряд судейских решений вызвал резонанс. В частности, в четвертой игре СКА на своем льду победил со счетом 3:2, забросив решающую шайбу после удаления Даниса Зарипова за атаку не владевшего шайбой Вадима Шипачева. Магнитогорская сторона была не согласна с удалением. После матча вице-премьер РФ Аркадий Дворкович раскритиковал работу арбитров, отметив, что судейство вызывает чувство стыда.