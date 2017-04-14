СКА обыграл "Магнитку" и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина

Причем в пятом матче серии питерцы отыгрались со счета 0:2.
Вчера 20:49
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Фото: © РИА Новости. Алексей Куденко
Хоккеисты петербургского СКА победили магнитогорский "Металлург" в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ и завоевали Кубок Гагарина.
Встреча, состоявшаяся в Магнитогорске, завершилась волевой победой гостей со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1).
СКА уступал 0:2 после голов Оскара Осалы (9-я минута) и Виктора Антипина (24-я), но по ходу второго периода смог выйти вперед усилиями Никиты Гусева (27-я), Александра Барабанова (30-я) и Евгения Дадонова (35-я). На девятой секунде третьего периода Илья Ковальчук забросил четвертую шайбу армейцев, но уже через 46 секунд Ярослав Косов сократил отставание. Окончательный результат установил Сергей Плотников (59-я), поразивший пустые ворота.
Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу СКА, который во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина. Впервые петербургский клуб выиграл трофей в сезоне - 2014/15, с аналогичным счетом взяв верх в финальной серии над казанским "Ак Барсом".
Встреча, состоявшаяся в Магнитогорске, завершилась волевой победой гостей со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1).
СКА уступал 0:2 после голов Оскара Осалы (9-я минута) и Виктора Антипина (24-я), но по ходу второго периода смог выйти вперед усилиями Никиты Гусева (27-я), Александра Барабанова (30-я) и Евгения Дадонова (35-я). На девятой секунде третьего периода Илья Ковальчук забросил четвертую шайбу армейцев, но уже через 46 секунд Ярослав Косов сократил отставание. Окончательный результат установил Сергей Плотников (59-я), поразивший пустые ворота.
Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу СКА, который во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина. Впервые петербургский клуб выиграл трофей в сезоне - 2014/15, с аналогичным счетом взяв верх в финальной серии над казанским "Ак Барсом".