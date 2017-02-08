У "Барыса" есть все шансы обыграть "Трактор" в плей-офф - эксперт

Астанинский клуб в восьмой раз примет участие во втором этапе КХЛ.

Бывший государственный тренер РК по хоккею Сергей Шавернев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы хоккейного клуба "Барыс" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



- "Барыс" обеспечил себе место в плей-офф, но четвертая позиция позволит получит преимущество домашней площадки в первой игре. Это очень важный аспект. Если команда начнет две игры дома, то больше шансов победить. В плей-офф очень важен успешный старт, для этого в оставшихся матчах нужно обойти в турнирной таблице "Трактор", - отметил Шавернев



- Нынешний "Барыс" посильнее чем в предыдущие сезоны?



- Состав не сильно поменялся, как и было североамериканское звено лидеров, так оно и остается. Остальные ребята тоже подравнялись. Стоит отметить, что к плей-офф команда набрала неплохую форму. Физически подготовились хорошо и вполне могут выдержать хороший матч.



- Ваш прогноз?



- Если вспомнить как "Барыс" барахтался в нижней части турнирной таблицы, то даже попадание в плей-офф - неплохой результат. Судя по последнему матчу с "Сибирью", "Барыс" показал свою готовность к играм на вылет. У команды есть все шансы обыграть "Трактор", однако дальше по плей-офф нас ожидает серьезный соперник. Будем бороться, но если быть объективными, через большую стену нам не перепрыгнуть.



- Вы думаете, лидеров нельзя победить?



- Можно, однако вы должны понимать, что там мощнейшие хоккейные центры России. Конечно по ходу турнира в отдельных матчах побеждать можно любого, но в плей-офф все коллективы мобилизуются и играют без права на ошибку. Здесь класс команды имеет весомое значение. Вы вспомните сезона три назад, "Металлург" из Магнитогорска проигрывал 0:3 и одним прыжком догнал и выбил "Барыс" из плей-офф. Поэтому, конечно, хочется верить в чудо, но в хоккее чудеса - редкий удел.



Ранее астанинский "Барыс" благодаря домашней победе над "Сибирью" в восьмой раз в своей истории вышел в плей-офф КХЛ и пока, занимая пятое место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф выходит на идущий четвертым челябинский "Трактор".



"Барыс" регулярно выходил в плей-офф начиная с сезона-2008/09. Исключением стал сезон-2015/16, когда астанинский клуб не сумел финишировать в восьмерке лучших команд "Востока".



Напомним, следующий матч "Барыс" проведет завтра, 16 февраля, в Астане против новокузнецкого "Металлурга". До окончания "регулярки" команде осталось провести две встречи.