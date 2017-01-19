Вратарь команды "Востока" исполнил удачную пародию на лучший эпизод сезона на Матче звезд КХЛ

Голкипер стал пить воду, не обращая внимание на нападающих соперника.
Сегодня 21:00
Фото с сайта Чемпионат.com
Вратарь команды "Востока" Павел Францоуз во время конкурса "Мощная атака - надежная оборона" на Матче звезд КХЛ исполнил удачную пародию на лучший эпизод сезона.
Францоуз стал пить воду, не обращая внимание на нападающих соперника.
Напомним, что подобный эпизод, но уже в матче регулярного чемпионата произошел с вратарем Андреем Гавриловым, посчитавшим, что атака "Салават Юлаева" завершилась голом и матч прерван. Хоккеисты "Динамо", как и игроки Запада сейчас, не смогли воспользоваться своим шансом.
Францоуз стал пить воду, не обращая внимание на нападающих соперника.
Напомним, что подобный эпизод, но уже в матче регулярного чемпионата произошел с вратарем Андреем Гавриловым, посчитавшим, что атака "Салават Юлаева" завершилась голом и матч прерван. Хоккеисты "Динамо", как и игроки Запада сейчас, не смогли воспользоваться своим шансом.