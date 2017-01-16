Для новокузнецкого "Металлурга" поражение от "Барыса" стало 12-м подряд

Команда идет на последнем месте в Восточной конференции.
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Хоккеисты "Барыса" обыграли новокузнецкий "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
По ходу встречи астанинский клуб уступал, но сумел не только отыграться, но и довести дело до победы. В составе "Металлурга" отличились Кирилл Лебедев (2-я и 60-я минуты). У "Барыса" дубль в большинстве оформил вернувшийся после травмы Роман Старченко (44-я и 50-я), а по разу отличись Кори Тривино (37-я) и Брэндон Боченски (47-я).
Как сообщает Sports.ru, для "Металлурга" это поражение стало 12-м подряд. Команда не может победить с 12 декабря 2016 года - в тот день была обыграна "Сибирь" (2:1).
Перед нынешней серией поражений "Металлург" в пяти матчах подряд набирал очки. В последнее время команда Сергея Бердникова показывает низкую результативность, забросив за шесть матчей всего четыре шайбы.
С 30 очками "Металлург" идет на последнем, 15-м, месте в Восточной конференции, а "Барыс", у которого 76 баллов, идет шестым на Востоке.