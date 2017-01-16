Дубль Романа Старченко принес "Барысу" волевую победу над "Металлургом" в Новокузнецке

Форвард вернулся после травмы.
Регулярный чемпионат
Металлург Нк - Барыс 2:4
Голы: Лебедев, 1 (1:0); Тривино, 36 (1:1); Старченко, 43 (1:2); Боченски, 46 (1:3); Старченко, 49 (1:4); Пархоменко, 59 (2:4)
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Хоккеисты "Барыса" одержали волевую победу над новокузнецким "Металлургом" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 18 января, и завершилась со счетом 2:4 в пользу астанинского клуба. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.
Уже на второй минуте "Металлург", благодаря шайбе Кирилла Лебедева, вышел вперед. Хозяева вели большую часть матча, но удержать победу не смогли.
На 37-й минуте канадец Кори Тривино сравнял счет. Вырвать победу "Барыс" смог в третьем периоде. На 44-й минуте вернувшийся после травмы Роман Старченко реализовал большинство, а на 47-й отличился капитан команды Брэндон Боченски. На 50-й Старченко опять удачно играет в большинстве и оформляет дубль. Окончательный счет в матче за десять секунд до сирены установил нападающий "Металлурга" Константин Пархоменко.
Для "Барыса" эта победа стала 26-й в сезоне. С 76 очками астанинский клуб идет на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь, "Металлург", потерпевший 41-е поражение, с 30 баллами занимает последнюю, 15-ю, строчку в таблице Востока.
Следующий матч "Барыс" проведет 24 января в Хельсинки, где встретится с "Йокеритом". Матч начнется в 22:30 по астанинскому времени, а в прямом эфире его покажет KazSport.