Ребят можно поздравить не только с Merry Christmas, но и с победой над "Металлургом"! - Занковец

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Ребят можно поздравить не только с Merry Christmas, но и с победой над "Металлургом"! - Занковец

А его коллега Илья Воробьев назвал начало игры ужасным для команды.

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3 Комментария
Эдуард Занковец. Фото с официального сайта "Барыса"
Эдуард Занковец. Фото с официального сайта "Барыса"
Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец подвел итоги матча с магнитогорским "Металлургом", передает корреспондент Vesti.kz

Встреча в Астане завершилась со счетом 5:3. В первом периоде "Барыс" забросил четыре шайбы, а хет-трик оформил Найджел Доус. 

- Сегодня удача нам улыбнулась, - признал после матча Занковец. - В первом периоде, я бы сказал, во многом нам повезло. Самое главное, что мы были готовы эту удачу ухватить и не упустить. Очень было сложно во втором и третьем периодах. В третьем - мы практически только отбивались. Надо отдать должное ребятам за самоотверженную игру у своих ворот и вратарю за то, что вовремя вытаскивал. Ребят можно поздравить не только с Merry Christmas (католическое Рождество), но и с победой! 

- После первого периода "Барыс" вел с разницей в четыре шайбы, но едва не упустил преимущество. С чем это связано? 
- С мастерством соперника, который не сдался и играл активно, из-за чего у нас возникали ошибки. Удаление, которое нас оставило 5 на 3, было случайным - там защитник выбрасывал шайбу и по ходу движения ударил клюшкой. Я не могу сказать, что была какая-то расхлябанность. 

- Надолго выбыл Роман Старченко? 
- Я думаю, до нового года мы его не увидим. 

Исход матча прокомментировал и главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев, который назвал начало игры ужасным. 

"Поздравляю с победой "Барыс"! У нас такая интересная поездочка получилась: мы съездили на Дальний Восток и вернулись еще раз, а между делом - еще и "хоккейчик" сыграли. Начало было ужасным, потом ребята старались, но было сложно", - сказал Воробьев. 



Отметим, что после этого матча в активе "Барыса" 62 очка, что позволило астанинскому клубу подняться на седьмое место в Восточной конференции. 
Просмотров: 2798  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Viprin Viprin Сегодня 20:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1050
Надеюсь в этой домашней серии мы в плей офф закрепимся окончательно☝
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Жанибек Сариев Сегодня 21:03
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 219
Почему ты тайм аут неберешь ещё стаж нет судья за...ли за металлург как забалел коменттарор
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Heatley Сегодня 21:07
Статус: Профи
Рейтинг: 444
Сегодня была видна работа тренерского штаба, и тайм аут вовремя и с судьями бодались и иру контролировали -так надо в каждом матче !!!
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