Ребят можно поздравить не только с Merry Christmas, но и с победой над "Металлургом"! - Занковец

А его коллега Илья Воробьев назвал начало игры ужасным для команды.
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Эдуард Занковец. Фото с официального сайта "Барыса"
Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец подвел итоги матча с магнитогорским "Металлургом", передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:3. В первом периоде "Барыс" забросил четыре шайбы, а хет-трик оформил Найджел Доус.
- Сегодня удача нам улыбнулась, - признал после матча Занковец. - В первом периоде, я бы сказал, во многом нам повезло. Самое главное, что мы были готовы эту удачу ухватить и не упустить. Очень было сложно во втором и третьем периодах. В третьем - мы практически только отбивались. Надо отдать должное ребятам за самоотверженную игру у своих ворот и вратарю за то, что вовремя вытаскивал. Ребят можно поздравить не только с Merry Christmas (католическое Рождество), но и с победой!
- После первого периода "Барыс" вел с разницей в четыре шайбы, но едва не упустил преимущество. С чем это связано?
- С мастерством соперника, который не сдался и играл активно, из-за чего у нас возникали ошибки. Удаление, которое нас оставило 5 на 3, было случайным - там защитник выбрасывал шайбу и по ходу движения ударил клюшкой. Я не могу сказать, что была какая-то расхлябанность.
- Надолго выбыл Роман Старченко?
- Я думаю, до нового года мы его не увидим.
Исход матча прокомментировал и главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев, который назвал начало игры ужасным.
"Поздравляю с победой "Барыс"! У нас такая интересная поездочка получилась: мы съездили на Дальний Восток и вернулись еще раз, а между делом - еще и "хоккейчик" сыграли. Начало было ужасным, потом ребята старались, но было сложно", - сказал Воробьев.
Отметим, что после этого матча в активе "Барыса" 62 очка, что позволило астанинскому клубу подняться на седьмое место в Восточной конференции.
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:3. В первом периоде "Барыс" забросил четыре шайбы, а хет-трик оформил Найджел Доус.
- Сегодня удача нам улыбнулась, - признал после матча Занковец. - В первом периоде, я бы сказал, во многом нам повезло. Самое главное, что мы были готовы эту удачу ухватить и не упустить. Очень было сложно во втором и третьем периодах. В третьем - мы практически только отбивались. Надо отдать должное ребятам за самоотверженную игру у своих ворот и вратарю за то, что вовремя вытаскивал. Ребят можно поздравить не только с Merry Christmas (католическое Рождество), но и с победой!
- После первого периода "Барыс" вел с разницей в четыре шайбы, но едва не упустил преимущество. С чем это связано?
- С мастерством соперника, который не сдался и играл активно, из-за чего у нас возникали ошибки. Удаление, которое нас оставило 5 на 3, было случайным - там защитник выбрасывал шайбу и по ходу движения ударил клюшкой. Я не могу сказать, что была какая-то расхлябанность.
- Надолго выбыл Роман Старченко?
- Я думаю, до нового года мы его не увидим.
Исход матча прокомментировал и главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев, который назвал начало игры ужасным.
"Поздравляю с победой "Барыс"! У нас такая интересная поездочка получилась: мы съездили на Дальний Восток и вернулись еще раз, а между делом - еще и "хоккейчик" сыграли. Начало было ужасным, потом ребята старались, но было сложно", - сказал Воробьев.
Отметим, что после этого матча в активе "Барыса" 62 очка, что позволило астанинскому клубу подняться на седьмое место в Восточной конференции.