Четыре шайбы в первом периоде принесли "Барысу" победу над магнитогорским "Металлургом"

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Четыре шайбы в первом периоде принесли "Барысу" победу над магнитогорским "Металлургом"

Российский клуб едва не отыгрался со счета 0:4.

65 Комментариев
Фото пресс-службы "Барыса"
Фото пресс-службы "Барыса"
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Металлург Мг 5:3

Голы: Доус, 0 (1:0); Доус, 5 (2:0); Иванов, 16 (3:0); Доус, 19 (4:0); Мозякин, 24 (4:1); Филиппи, 26 (4:2); Тимкин, 40 (4:3); Бойд, 59 (5:3)

Турнирная таблица
Хоккеисты "Барыса" одержали победу над магнитогорским "Металлургом" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 25 декабря, в Астане и завершилась со счетом 5:3 в пользу казахстанского клуба. С подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь

Уже на 59-й секунде "Барыс" вышел вперед - отличился Найджел Доус. На шестой минуте в большинстве Доус оформляет дубль. Ударно "Барыс" и провел концовку периода. На 17-й минуте отличился Никита Иванов, а на 20-й Доус оформляет хет-трик, позволив своей команде уйти на первый период при счете 4:0.

Второй период игроки "Барыса" провели хуже и дважды позволили сопернику реализовать большинство. На 25-й минуте отличился Сергей Мозякин,  на 27-й Томаш Филиппи забросил вторую шайбу "Металлургу". 

В третьем периоде гости смогли сократить счет до минимального. На 40-й минуте это сделал Евгений Тимкин. В дальнейшем "Барыс" сумел выдержать натиск соперника, а на последних секундах Дастин Бойд поразил уже пустые ворота - 5:3. 



Эта победа стала для "Барыса" 21-й в сезоне. Благодаря этому результату астанинский клуб набрал 62-е очко и поднялся на седьмое место в Восточной конференции. Лидером же на Востоке является как раз магнитогорский "Металлург". 

Следующий матч "Барыс" проведет дома 28 декабря. Игра с омским "Авангардом" начнется в 19:30 по столичному времени, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport. 
Просмотров: 6314  Комментариев: 65
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Комментарии

 
 
Mox Сегодня 19:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1082
Браво, Барыс! С победой, ураа !
Ответить 3
 
Бегалы Шахабаев Сегодня 19:26
Статус: Дублёр
Рейтинг: 189
Вот это дааааааа
Ответить 3
 
Фанат Сегодня 19:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1066
КРАСАВЦЫ !!! Супер ДОУС с хет триком !!! МОЛОДЦЫ !!!
Ответить 3
 
Сергей Варчук Сегодня 19:26
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 601
Казахстан! Хет-трик! Барыс! Победаааа!!!
Ответить 2
 
Еркебулан Нурсултан Сегодня 19:27
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1791
C Победой! Но вся нервотрепка началась после потери Тривино в средней зоне.
Ответить 2
 
Ерлан Сейтхалиев Сегодня 19:27
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 505
Вот это игра.
Ответить 2
 
Сергей Варчук Сегодня 19:28
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 601
Доус - великий мастер!
Ответить 3
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 19:29
Статус: Юниор
Рейтинг: 62
С победой, мужики!!
Ответить 2
 
Marat * Сегодня 19:30
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 676
пиля, полная эйфория! Как не вытаскивали судьи Магнитку за уши, справедливость была на нашей стороне. Доус зверь!!! Пулен респект! И вся команда молодцы!
Ответить 3
 
Viprin Viprin Сегодня 19:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1050
Marat *, согласен судьи твари
Ответить 4
 
Сергей Светличный Сегодня 22:36
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Marat *,доузик! три игры, семь шаебок!!
Ответить 1
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 19:30
Статус: Профи
Рейтинг: 444
Всех с победой!!!! Доус поздравляю с хеттриком!!! УРА!!!!!!
Ответить 4
 
GGG Сегодня 19:30
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 277
как же рос. комментаторы болели за Металлург. ах жаль не сравняли
Ответить 3
 
Heatley Сегодня 19:39
Статус: Профи
Рейтинг: 444
GGG,
Ответить 2
 
Mara Сегодня 20:19
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
GGG,А как упал голос нашего комментатора в 3 периоде когда счёт ста 4-3.
Ответить -1
 
Fankz Сегодня 20:53
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3385
GGG, с другой стороны, чего удивляться? рос.клуб, рос.комментаторы - никто не отменял) что "своя рубашка ближе к телу".
Ответить 0
 
Сергей Светличный Сегодня 22:38
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
GGG,Да не бери в голову!! Наши бы тоже за наших топили!!
Ответить 0
 
prymypyl Сегодня 19:31
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1408
Фарт в первом периоде залетело всё,Доус блеснул.Для меня это оказалось неожиданно,думал проиграем.Но всё равно ММГ играл с преимуществом вратарь их подвел.Но очки как и деньги как сказал Веспасиан вводя налог на общественные туалеты не пахнут.
Ответить -7
 
Fanat&sport; Сегодня 19:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1397
Браво, проявили характер
Ответить 2
 
Viprin Viprin Сегодня 19:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1050
Молодцы! Конечно Найджел Доус был в ударе)))
Ответить 3
 
Arlan Beybarys Сегодня 19:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1293
Барыс с победой! Красавцы! Доус с хет-триком! Пулен супер! Пушкарев красавец! Хотя и мог надрать тимкину,но сдержался и не удалился.Зато забил! И самое главное -заткнули рты рос коментаторам.
Ответить 3
 
Lapochka Lapulya Сегодня 19:37
Статус: Профи
Рейтинг: 343
У меня нет слов. Просто МО-ЛОД-ЦЫ!!! Я тебя люблю, Барыс
Ответить 4
 
Fankz Сегодня 19:37
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3385
Пятая шайба невероятная)
Ответить 3
 
Kairat A. Сегодня 19:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1187
Браво Барыс!!! Просто сумасшедший первый период и думал все будет разгром, как в 2009 году, когда побели со счетом 7-1(!), но в команде есть пижон-миллионер, который без своих выкрутасов, ну просто ни как не может и еще чуть и результат был плачевный!!! Но все равно, я очень рад, что показали характер и зубы и просто на морально волевых вытащили игру!!! Браво, молодца парни!!! Коуч и остальные мыслители пора уже решать проблемы второг периода!!! ДОЗЗИ - МОНСТР!!! Капитанская литера просто к лицу!!! Капитан сегодня сказал: "Делай, как Я!!!"
Ответить 1
 
Heatley Сегодня 19:45
Статус: Профи
Рейтинг: 444
Kairat A., С победой КАЙРАТ !!! Как ни старались судьи не получилось у них !!! Браво ДОУС !!! Браво Пушкарев в конце !!! Дедлай в 24-00 закончится может помимо нападающего и защитника подпишут и тогда вперед БАРЫС никто не страшен !!!
Ответить 2
 
Kairat A. Сегодня 19:48
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1187
Heatley! Привет Андрей!!! С победой!!! !!! Судьи просто из пальца сегодня высосали удаление Панюкова(!), на Доззи дважды умышленно пропустили!!!
Ответить 2
 
Heatley Сегодня 19:38
Статус: Профи
Рейтинг: 444
Красавцы с победой !!! Как бы судьи не старались не получилось у них !!! Опять российское судейство против Барыса и клубов не из России отвратительное откровенно тянут за уши !!! Браво ДОУС !!! Утер нос Мозякину !!! Молодцы !!! ПУШКАРЕВУ респект в конце два броска принял на себя,вот как надо играть,и еще голевой пас лежа получился !!! молодцы вся команда !!! Продолжать в том же духе !!!
Ответить 5
 
Kairat A. Сегодня 20:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1187
Heatley! Андрей! Если-бы то, что вытворял Хабаров на молодом Д.Гренце, если-бы это был Д.Рыспаев,то российские СМИ и Лига выли-бы на всю катушку, а тут всего лишь 4 минуты(!?), это было по моему безобразное поведение и наказание должно быть 2+2+20 минимум!!! Помню, как Каменский пафосно сказал про Д.Бойда: "... пусть Бойд знаем, что так игроков бить нельзя, пусть посидит на дисквалификации и подумает!" Ублюдок и рецидивист Панин умышленно бьет соперника в голову и полная тишина со стороны "КХЛ"(!), молча четыре игры выписали и все!!! Какие-же двойные-тройные стандарты господа из КХЛ!!!
Ответить 5
 
Heatley Сегодня 20:16
Статус: Профи
Рейтинг: 444
Kairat A., Беспредел судейский полный по отношению именно к БАРЫСУ , вспомни серии плей офф с теми же Магнитами 3-1 вели в серии и вытянули за уши Магнитку и серия с АВАНГАРДОМ -Литвиненко лежит на льду за воротами -судья молчит и забивают нам гол ,который решил исход всей серии !!! Сделали бы тогда не КОНТИНЕНТАЛЬНУЮ ЛИГУ а РОССИЙСКУЮ !!! Доказывать надо вот так победами -но иногда трудно это сделать ,когда тупо судьи тянут за уши !!! Вы правы оторвались на ДАМИРЕ -а по хлеще поступки рос игроков максимум 3-4 игры дисква !!! Нельзя так !!! Поэтому такие победы вдвойне ценные и важные !!! Молодцы наши парни !!!
Ответить 2
 
Kairat A. Сегодня 20:29
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1187
Heatley! Андрей это точно, не забуду, когда мы вели в серии 3-1 с "магнитами"полосатые "три-да-разы" высосали из пальца буллит на Сущинском и потом гол "Литвы" не засчитали, а с Омском сначала Соботка ломает очень грубо Д.Уппера, и он так и не оправился от травмы, Затем ломают Б.Боченскии, потом разбивают лицо Е.Блохину, а судьи молчат(!), но в последней игре Оленин устроил полный "беспридел", сначала К.Руденко просто лицом в борт впечатали и тут же "Литву" в лицо клюшкой, а эти из государства Гондурас свисток просто проглотили!!!
Ответить 2
 
Allen Tontin Сегодня 19:39
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Третья шайба доуса это шедевр,молодцы
Ответить 3
 
Алишер Жумагали Сегодня 19:43
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
Жеңіс құтты болсын! "Барыс" жарадың... Енді бұйырса "Қызыл жұлдызды" озу керек! Алға Қазақ елі
Ответить 2
 
Allen Tontin Сегодня 19:44
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Говорил выиграют парни,еще4игры дома надо брать максимум
Ответить 2
 
Marat * Сегодня 19:44
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 676
вчера только просил, уделай Барыс Мозяку и К пожалуйста)
Ответить 7
 
Miras Erlanuly Сегодня 19:44
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 255
Шикардос! Красавцы
Ответить 2
 
Lapochka Lapulya Сегодня 19:47
Статус: Профи
Рейтинг: 343
Вести, исправьте, последнюю шайбу забил Бойд. А Пушкарев мужественно дважды принял на себя мощнейшие удары Мозякина. Настоящий мужик
Ответить 5
 
Allen Tontin Сегодня 19:49
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Ну не могут судьи нормально работать жаба душит,как российские коментаторы коментировали неприятно было слушать
Ответить 4
 
Любаша ... Сегодня 19:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
Всех с победой. Кто знает Старченко что с ним
Ответить 2
 
Tamasai Сегодня 19:54
Статус: МСМК
Рейтинг: 941
Доус вышел на первое место по хет-трикам в КХЛ,восмое уже,на втором Мозякин семь раз
Ответить 1
 
Arlan Beybarys Сегодня 19:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1293
Самое приятное,что жаба явно задушнула роскоментариков-балаболов в конце
Ответить 3
 
Fater Сегодня 19:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1000
Чемпион повержен,браво Барыс!!!
Ответить 3
 
Lapochka Lapulya Сегодня 19:57
Статус: Профи
Рейтинг: 343
Или Иванов там ложился под шайбу? Надо повторы посмотреть
Ответить 0
 
Arlan Beybarys Сегодня 19:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1293
Барыс победил Лидера и что даже бессовестные судьи не смогли за уши вытащить чемпионов.
Ответить 1
 
rustem Babaev Сегодня 20:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 109
С победой!!! Найджел ты настоящий капитан!!!! Рвем Авангард!!!
Ответить 2
 
Медеке М. Сегодня 20:04
Статус: Профи
Рейтинг: 445
Мне одному было противно слушать роскомментаторов?))) Они с таким отношением весь мир против себя настроят.
Ответить 6
 
Heatley Сегодня 20:17
Статус: Профи
Рейтинг: 444
Медеке М.,Это уже не первый матч так рос комментаторы комментируют матчи с нашим участием, поэтому из принципа не смотрю трансляции по КХЛ ТВ смотрю на КАЗ СПОРТе !!!
Ответить 3
 
Kairat A. Сегодня 20:31
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1187
Heatley! Я тоже стал смотреть "КазСпорт", россиян стало просто противно слушать!!! Да и картинка сейчас На "КазСпорте" круче намного!!!
Ответить 1
 
Сергей Светличный Сегодня 23:02
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Медеке Да перестаньте уже! лига то российская!! Наши бы комментаторы когда бы за русаков топили??
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 20:07
Статус: Профи
Рейтинг: 353
Этот пижон который 38 номер который Даллмэн чуть не испортил праздник в Астане. Взбесила его ехидная улыбка когда он поехал на скамейку штрафников получив перед этим 4 минуты штрафа. Понравилась звено Худякова, молорики.
Ответить 1
 
Marat * Сегодня 20:23
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 676
Санек Васильев ,я же говорил как, плохая примета если Кеша улыбается без причины, пожалуйста, 2 гола пропустили)
Ответить 0
 
Кенжебай Сегодня 20:11
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
Сердце билось очень сильно за Барыс именно в этом матче,МОЛОДЦЫ!
Ответить 4
 
Жанибек Сариев Сегодня 20:24
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 219
Zae#ali etiei sydiya skolo udaleniya respect dous
Ответить 0
 
иса шаяхметов Сегодня 20:25
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
наши все равно слабо играют нет спортивной агрессий эмоций трусливые стали раньше при других тренерах так грубить не позволяли соперникам а сегодня наших зашугали или занковец не дает дратся но на это смотреть стремно
Ответить -2
 
Marat * Сегодня 20:37
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 676
иса шаяхметов, удаление с Магниткой, это равносильно самоубийству. Кеша доказал. Поэтому и сдерживались, и правильно делали. А так бы Пушкарёв дал бы отпор. Молодец Липин, как за Гренца заступался.
Ответить 3
 
Санек Васильев Сегодня 20:46
Статус: Профи
Рейтинг: 353
иса шаяхметов, Ага))))действительно))при Назарове было честью даже просто сцепится с противником, а сейчас уже не так. Времена меняются дружище
Ответить -3
 
Allen Tontin Сегодня 20:52
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Когда далмана показывают и когда улыбается жди косяк
Ответить 0
 
Медеке М. Сегодня 20:53
Статус: Профи
Рейтинг: 445
Был бы Рыспаев, Хабаров вместе с Коваржом хвост зажали бы, и кто здесь кричал, что Рыспаева зря выпускали?, наши при нем играли и не боялись, вот почему надо Рыспаева, чтоб такие су..и как хаборов пиз..ей вешать.
Ответить 1
 
Самархан Абдикулов Сегодня 21:14
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Не верь.
Ответить 0
 
Самархан Абдикулов Сегодня 21:16
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Хотел писать "не верю".
Ответить 0
 
Марат Галиев Сегодня 21:19
Статус: МСМК
Рейтинг: 776
Афигеть, вот это новость, поздравляю от души, неожиданно!
Ответить 2
 
Кайсар Казыгулулы Сегодня 21:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 182
Жарадыңдар, жігіттер!
Ответить 1
 
Марат Жулдаспаев Сегодня 21:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1478
Барыс молодец,Пушка с Доусом крутые!!!
Ответить 2
 
Allen Tontin Сегодня 22:03
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Болеть за барсиков,инфаркт можно заработать
Ответить 2
 
Даурен Сапаргалиев Аблаевич Сегодня 22:25
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
Рыспаева нужно в команду, он как крыша всей команды
Ответить -1
 
Серик Жаксыбаев Сегодня 22:51
Статус: МСМК
Рейтинг: 713
С победой. Но опять Далман косячит. Ещё взял в привычку косячить подряд. А наши в проигрыше трактора увидели косяк пушкарева и чуть ли не обвинили в проигрыше. Но Костя седня свой "косяк" (подскальзнУлся, но этим все наши грешат почемуто) исправил а кевин нет. Вот это они не видят.
Ответить 1
 
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