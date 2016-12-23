Четыре шайбы в первом периоде принесли "Барысу" победу над магнитогорским "Металлургом"

Российский клуб едва не отыгрался со счета 0:4.
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Фото пресс-службы "Барыса"
Континентальная Хоккейная ЛигаХоккеисты "Барыса" одержали победу над магнитогорским "Металлургом" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Регулярный чемпионат
Барыс - Металлург Мг 5:3
Голы: Доус, 0 (1:0); Доус, 5 (2:0); Иванов, 16 (3:0); Доус, 19 (4:0); Мозякин, 24 (4:1); Филиппи, 26 (4:2); Тимкин, 40 (4:3); Бойд, 59 (5:3)
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Барыс - Металлург Мг 5:3
Голы: Доус, 0 (1:0); Доус, 5 (2:0); Иванов, 16 (3:0); Доус, 19 (4:0); Мозякин, 24 (4:1); Филиппи, 26 (4:2); Тимкин, 40 (4:3); Бойд, 59 (5:3)
Турнирная таблица
Игра проходила сегодня, 25 декабря, в Астане и завершилась со счетом 5:3 в пользу казахстанского клуба. С подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь.
Уже на 59-й секунде "Барыс" вышел вперед - отличился Найджел Доус. На шестой минуте в большинстве Доус оформляет дубль. Ударно "Барыс" и провел концовку периода. На 17-й минуте отличился Никита Иванов, а на 20-й Доус оформляет хет-трик, позволив своей команде уйти на первый период при счете 4:0.
Второй период игроки "Барыса" провели хуже и дважды позволили сопернику реализовать большинство. На 25-й минуте отличился Сергей Мозякин, на 27-й Томаш Филиппи забросил вторую шайбу "Металлургу".
В третьем периоде гости смогли сократить счет до минимального. На 40-й минуте это сделал Евгений Тимкин. В дальнейшем "Барыс" сумел выдержать натиск соперника, а на последних секундах Дастин Бойд поразил уже пустые ворота - 5:3.
Эта победа стала для "Барыса" 21-й в сезоне. Благодаря этому результату астанинский клуб набрал 62-е очко и поднялся на седьмое место в Восточной конференции. Лидером же на Востоке является как раз магнитогорский "Металлург".
Следующий матч "Барыс" проведет дома 28 декабря. Игра с омским "Авангардом" начнется в 19:30 по столичному времени, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.