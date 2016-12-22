КХЛ дисквалифицировала Боченски после матча с "Трактором"

Капитан не поможет "Барысу" в матче против "Магнитки".
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Капитан "Барыса" Брэндон Боченски дисквалифицирован за нарушения, допущенные в последнем домашнем матче астанинской команды против челябинского "Трактора", сообщают Vesti.kz.
Срок дисквалификации форварда составляет одну игру. Таким образом, Боченски пропустит ближайший домашний матч "Барыса" против магнитогорского "Металлурга", который состоится завтра, 25 декабря.
"В матче "Барыс" - "Трактор", состоявшемся 23 декабря 2016 года, на нападающего хозяев Брэндона Боченски (№27) были наложены Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) за нарушение п. 550 д "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" (п.1.20. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ) и Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) за нарушение п. 550 ж, пп.3 "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" (п.1.31. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ). Согласно п.4.2.1. ст.26 Дисциплинарного Регламента КХЛ на него дополнительно накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф", - говорится в официальном сообщении КХЛ.
Напомним, "Барыс" проиграл "Трактору" со счетом 3:4.