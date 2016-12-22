КХЛ дисквалифицировала Боченски после матча с "Трактором"

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 1:1
Тобол Окжетпес 0:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Евсеев Альтмайер 0:2
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
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Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 21:00
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Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Окжетпес Иртыш 17:00
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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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КХЛ дисквалифицировала Боченски после матча с "Трактором"

Капитан не поможет "Барысу" в матче против "Магнитки".

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3 Комментария
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"

Капитан "Барыса" Брэндон Боченски дисквалифицирован за нарушения, допущенные в последнем домашнем матче астанинской команды против челябинского "Трактора", сообщают Vesti.kz.

Срок дисквалификации форварда составляет одну игру. Таким образом, Боченски пропустит ближайший домашний матч "Барыса" против магнитогорского "Металлурга", который состоится завтра, 25 декабря.

"В матче "Барыс" - "Трактор", состоявшемся 23 декабря 2016 года, на нападающего хозяев Брэндона Боченски (№27) были наложены Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) за нарушение п. 550 д "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" (п.1.20. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ) и Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) за нарушение п. 550 ж, пп.3 "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" (п.1.31. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ). Согласно п.4.2.1. ст.26 Дисциплинарного Регламента КХЛ на него дополнительно накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф", - говорится в официальном сообщении КХЛ.

Напомним, "Барыс" проиграл "Трактору" со счетом 3:4.

Просмотров: 880  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Allen Tontin Сегодня 23:32
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
Что и требовалось доказать,за что? Беспредел,барсики сделайте завтра магнитку
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Argynтинец Сегодня 23:35
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 524
А что было-то?
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prymypyl Сегодня 23:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1408
Существенная потеря и это на кануне матча с ММГ,Барыс и так не блещет а тут один из лидеров востока.У меня нет иллюзий в предстоящем матче нас ждет поражение и довольно крупное.На данный момент цель одна надо брать свои очки у равных соперников и не допускать потерю очков именно в этих играх и тогда восьмое место никуда не денется.Правда преодолеть первый раунд все равно не выйдет.
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