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Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
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Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
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"Барыс" дома минимально проиграл "Трактору"

В третьем периоде астанинцы забросили три шайбы.

27 Комментариев
Фото пресс-службы "Барыса"
Фото пресс-службы "Барыса"
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Трактор 3:4

Голы: Щехура, 3 (0:1); Щехура, 31 (0:2); Петров, 39 (0:3); Баркер, 42 (1:3); Доус, 54 (2:3); Кручинин, 56 (2:4); Доус, 57 (3:4)

Турнирная таблица
Хоккеисты "Барыса" проиграли челябинскому "Трактору" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила в Астане сегодня, 23 декабря, и завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь

Для "Барыса" эта игра стала первой домашней с 27 ноября. К огорчению астанинских болельщиков, хоккеисты "Трактора" вышли вперед уже на четвертой минуте, когда отличился канадец Пол Щехура.

Увеличить преимущество челябинцам удалось во втором периоде, причем оба раза они успешно реализовали большинство. На 32-й минуте Щехура оформил дубль, а на 40-й отличился Алексей Петров. Во всех трех шайбах "Трактора" ассистентом выступил Алексей Кручинин. Запомнился же этот отрезок игры еще и десятиминутным штрафом защитника "Барыса" Кевина Даллмэна

Хозяева пытались уйти от поражения в третьем периоде. Игроки "Барыса" сумели дважды воспользоваться большинством. На 43-й минуте отличился защитник Кэм Баркер, а на 55-й - Найджел Доус

Последние минуты матча выдались напряженными. На 57-й минуте Алексей Кручинин забросил четвертую шайбу "Трактора", но спустя 51 секунду Найджел Доус оформил дубль и вновь сократил счет до минимального. 

На последних секундах "Барыс" выпустил шестого полевого игрока вместо вратаря, но дожать соперника не сумел. А вот капитан команды Брэндон Боченски получил большой дисциплинарный штраф (10+20 минут).



Для "Барыса" это поражение стало 22-м в сезоне. С 59 очками астанинский клуб идет восьмым в Восточной конференции, удержавшись в зоне плей-офф. А вот "Трактор", одержавший 24-ю победу, с 75 очками занимает четвертое место в этой же конференции. 

Следующий матч "Барыс" проведет дома 25 декабря. Игра с магнитогорским "Металлургом" в Астане начнется в 17:00 по местному времени, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport. 
Просмотров: 4489  Комментариев: 27
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Комментарии

 
 
Рауан Еркебаев Вчера 21:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 718
Хоть и проиграли но в концовке играли до последнего ,вот так надо играть к в концовке
Ответить 1
 
Heatley Вчера 21:55
Статус: Профи
Рейтинг: 427
Пока будет такое судейство российскими судьями против команд не из РОССИИ,Так и будет !!! А значит будут удаления постоянные,Которые влияют на исход матча-пример этот матч и не только !!! Если лига КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ то и судить должны не только российские судьи !!! Не справедливо !!! Ну и оборона наша в своем репертуаре -срочно нужно усиление ,нужны защитники - все клубы усиливаются и укрепляются -наши менеджеры ничего не делают !!! Если попадут в плей офф трудно будет с таким составом !!! А тренерскому штабу надо решать проблему с БОЛЬШИНСТВОМ !!! Каждый матч одно и то же !!! Игрокам за ВОЛЮ большой респект !!!
Ответить 2
 
Allen Tontin Вчера 21:57
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
Видно устала команда,4-тый глупый гол,радует не бросили играть
Ответить 0
 
Жанибек Сариев Вчера 21:59
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 219
Из за судья барыс некогда не будеть чемпион КХЛ никогда
Ответить 3
 
Роза Ералы Вчера 22:07
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
игра хорошая но этот глупый календарь дала о себе знать 8 выездов кто как придумал наверно умники
Ответить 2
 
Arlan Beybarys Вчера 22:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1284
Позор, трактористы как барышни, после каждого толчка симулировали,разлеглись как после серъезной травмы,а рос.судья потакал им.Барысам респект,не были котятами,а рвали как барсы.
Ответить 3
 
Жомарт Габдуллин Вчера 22:14
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
Отыграться было возможно, но ошибка Пушкарева все перечеркнула. Будем ждать следующую, с Новокузнецком.
Ответить 0
 
Фанат Вчера 22:16
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1063
Да уж судейство не в пльзу наших !!! Чуть фарта не хватило,ладно !!! Зеркальная игра В челябинске,там тоже мы использовали их ошибки !!! Удачи в следующей игре !!!!
Ответить 0
 
Allen Tontin Вчера 22:30
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
А где старченко роман?
Ответить 0
 
prymypyl Вчера 22:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1408
Heatley
Кивать на судей удел слабых,поражение по делу просто трактор сейчас сильнее.Удел барыса на данный момент толкаться с адмиралом и сибирью за восьмое место.
Ответить -1
 
Артур Карапетян Вчера 23:02
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3065
Жаль немного не хватило!
Ответить 0
 
Tref Krokus Вчера 23:13
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
prymypyl, да нет, удел Барыса - доигрывать сезон и пролетать мимо плейофф.
Ответить -2
 
Heatley Вчера 23:45
Статус: Профи
Рейтинг: 427
prymypyl, Согласен я не спорю что ТРАКТОР сейчас сильнее -про судей я вообще написал этот беспредел постоянно преследует Бырыс я про судейство -вспомни плей офф с Магнитами 3-1 в серии вытащили Магнитов за уши -с Авангардом тоже самое Литвиненко лежит корчиться от боли -игра идет и нам гол забивают и конец серии и это не все примеры !!! А по поводу что только за 8 е бороться я согласен -потому как усиление и укрепление состава иначе никак -а осталось др 25 декабря до ДЕДЛАЙНА -два дня и все и никаких нет усилений подписаний и т д !!!
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Рустем Бабаев Вчера 23:06
Статус: Дублёр
Рейтинг: 106
4 ая банка на совести Хенрика однозначно!!! последнею минута безобразно сыграли!! как впрочем и весь матч
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Сергей Варчук Вчера 23:06
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 593
По игре трактор не заслужил победы.. Барыс проиграл сам себе, из-за своих глупых ошибок и удалений. Ничего, может будут злее в матче с магниткой.
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Серик Жаксыбаев Вчера 23:34
Статус: МСМК
Рейтинг: 712
По мне так все началось с ненужного удаления Далмана. Не надо в один голос повторять за нашими комментаторами, которые видят не дальше своего носа. Ну и с 4 голом карлсона укусил.
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Серик Жаксыбаев Вчера 23:35
Статус: МСМК
Рейтинг: 712
И сегодня не было 2 звена
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Серик Жаксыбаев Вчера 23:36
Статус: МСМК
Рейтинг: 712
Серик Жаксыбаев, не по фамильно конечно, а по игре
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Lapochka Lapulya Вчера 23:44
Статус: Профи
Рейтинг: 334
Tref Krocus, Барыс однозначно будет в плей-офф, хочешь ты этого или нет. А твой СКА уже и регулярку взял почти ))) Болей за своих и не лезь в чужую ветку. Невозможно выигрывать все 60 матчей, и несмотря на поражения Я БОЛЕЮ ЗА БАРЫС!!! И я верю, что мы будем в восьмерке
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Heatley Сегодня 00:31
Статус: Профи
Рейтинг: 427
Lapochka Lapulya , Все правильно !!!
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Lapochka Lapulya Вчера 23:49
Статус: Профи
Рейтинг: 334
Проигран бой, но не война. Трактор сам по себе клуб неслабый. И уже то, что они в третьем периоде можно сказать отскочили, заслуживает внимания. Барыс рвал и метал, а это уже говорит о том, что и мы не лыком шиты. Молодцы, ребята, я Вас люблю! Не обращайте внимания на этих диванных экспертов, сидящих перед телевизором с бутербродом в руках и считающих себя знатоками хоккея
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Любаша ... Сегодня 00:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 117
Всё нормально было. После тяжелого выезда не плохо смотрелись. Трактористы на западе слили игру приехали отдохнувшие.
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Arlan Beybarys Сегодня 00:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1284
трактор не был сильнее,игра равная,судьи помогли с удалениями,там ничего страшного не было.Вот с в игре с авангардом и минском были моменты погрубее и ничего не было.а сибирь слабак,в плоф не попадет.
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Marat * Сегодня 01:51
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 661
Хотели сильно выиграть, порадовать болельщиков. А в Тракторе игроки опытные, забивали на контратаках. Зря комментатор так обвинял Пушкарёва. Игровой момент был, в падение отбросил назад, где на синей линии должны были страховать защитники, да Карли на последнем рубеже мог бы постараться. Ну нет в команде достойных напарников для Мартена, с первым звеном он отлично играет. Остальные не тянут, и не понимают. Жалко, такой хороший центр, начал теряться.
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серик Сегодня 12:46
Статус: Профи
Рейтинг: 306
В первых жвух периодах не было хоть намека на то, что Барыс сегодня хочет выиграть, а Трактор хотел выиграть, и играли чтобы выиграть, и не надо кивать на судей, вторые периоды Барыс проводит отвратительно, это продолжается с момента прихода Назарова, и ни какой тренер не может поделать с этим, или не видят это, или не могут что либо с этим сделать, беспомощные, а третьм периоде стараниями 1 звена удалось забивать, они забивали, а Карлссон и Савченко спали в это время
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Allen Tontin Сегодня 18:45
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
Старченко,рымарев-нормальные игроки.,роман думающий игрок его шайба амуру результат продуманных действий.евгений на ч/мира россии забил хитро
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Allen Tontin Сегодня 18:56
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
Боченский за что штраф 10+20 ?что бы барыс ослабить перед игрой с магниткой.,судья больной на голову что ли..за 8 сезонов постоянно судейский беспредел
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