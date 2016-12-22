"Барыс" дома минимально проиграл "Трактору"

В третьем периоде астанинцы забросили три шайбы.
Вчера 21:48
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Фото пресс-службы "Барыса"
Континентальная Хоккейная ЛигаХоккеисты "Барыса" проиграли челябинскому "Трактору" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Регулярный чемпионат
Барыс - Трактор 3:4
Голы: Щехура, 3 (0:1); Щехура, 31 (0:2); Петров, 39 (0:3); Баркер, 42 (1:3); Доус, 54 (2:3); Кручинин, 56 (2:4); Доус, 57 (3:4)
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Барыс - Трактор 3:4
Голы: Щехура, 3 (0:1); Щехура, 31 (0:2); Петров, 39 (0:3); Баркер, 42 (1:3); Доус, 54 (2:3); Кручинин, 56 (2:4); Доус, 57 (3:4)
Турнирная таблица
Игра проходила в Астане сегодня, 23 декабря, и завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.
Для "Барыса" эта игра стала первой домашней с 27 ноября. К огорчению астанинских болельщиков, хоккеисты "Трактора" вышли вперед уже на четвертой минуте, когда отличился канадец Пол Щехура.
Увеличить преимущество челябинцам удалось во втором периоде, причем оба раза они успешно реализовали большинство. На 32-й минуте Щехура оформил дубль, а на 40-й отличился Алексей Петров. Во всех трех шайбах "Трактора" ассистентом выступил Алексей Кручинин. Запомнился же этот отрезок игры еще и десятиминутным штрафом защитника "Барыса" Кевина Даллмэна.
Хозяева пытались уйти от поражения в третьем периоде. Игроки "Барыса" сумели дважды воспользоваться большинством. На 43-й минуте отличился защитник Кэм Баркер, а на 55-й - Найджел Доус.
Последние минуты матча выдались напряженными. На 57-й минуте Алексей Кручинин забросил четвертую шайбу "Трактора", но спустя 51 секунду Найджел Доус оформил дубль и вновь сократил счет до минимального.
На последних секундах "Барыс" выпустил шестого полевого игрока вместо вратаря, но дожать соперника не сумел. А вот капитан команды Брэндон Боченски получил большой дисциплинарный штраф (10+20 минут).
Для "Барыса" это поражение стало 22-м в сезоне. С 59 очками астанинский клуб идет восьмым в Восточной конференции, удержавшись в зоне плей-офф. А вот "Трактор", одержавший 24-ю победу, с 75 очками занимает четвертое место в этой же конференции.
Следующий матч "Барыс" проведет дома 25 декабря. Игра с магнитогорским "Металлургом" в Астане начнется в 17:00 по местному времени, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.