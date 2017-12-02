ФК "Акжайык" пригрозили сокращением бюджета

В минувшем сезоне КПЛ уральский клуб занял десятое место.
Сегодня 15:35
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Фото с сайта ФК "Акжайык"
Финансирование уральского футбольного клуба "Акжайык" могут сократить. Об этом, как сообщает mgorod.kz, рассказал аким ЗКО Алтай Кульгинов.
По словам главы региона, на содержание местного клуба выделяется более одного миллиарда тенге.
"Средства немалые и на них можно было много чего сделать. В прошлом году мы поставили клубу условие: остаться в Премьер-лиге. Условие было выполнено. После этого было сказано о необходимости улучшить игру и результаты. Однако пока результатов нет. Поэтому если в будущем команда не покажет результатов своей игры, мы сократим финансирование и высвободившиеся средства направим на молодежный футбол", - заявил Кульгинов.
В минувшем сезоне КПЛ "Акжайык" занял десятое место. В переходном матче уральцы обыграли "Махтаарал" из Южно-Казахстанской области и сохранили прописку в премьер-лиге.
По словам главы региона, на содержание местного клуба выделяется более одного миллиарда тенге.
"Средства немалые и на них можно было много чего сделать. В прошлом году мы поставили клубу условие: остаться в Премьер-лиге. Условие было выполнено. После этого было сказано о необходимости улучшить игру и результаты. Однако пока результатов нет. Поэтому если в будущем команда не покажет результатов своей игры, мы сократим финансирование и высвободившиеся средства направим на молодежный футбол", - заявил Кульгинов.
В минувшем сезоне КПЛ "Акжайык" занял десятое место. В переходном матче уральцы обыграли "Махтаарал" из Южно-Казахстанской области и сохранили прописку в премьер-лиге.