Твумаси может перейти в "Штутгарт"

Ранее сообщалось он интересе к нему со стороны "Селтика".
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Патрик Твумаси. Фото с сайта kazfootball.kz
Немецкий "Штутгарт" проявляет интерес к нападающему "Астаны" Патрику Твумаси, сообщает KazFootball.kz.
Отмечается, что 23-летний нападающий "Астаны" и сборной Ганы Патрик стал главной зимней трансферной целью клуба. Скауты "Штутгарта" наблюдали за Твумаси на матчах чемпионата Казахстана и Лиги Европы.
"Селтик" нацелен на игрока "Астаны" Патрика Твумаси. Предложение может быть сделано в январе - СМИ
Напомним, что "Астане" для выхода в плей-офф Лиги Европы необходима только победа над "Славией". Другой исход оставит казахстанский клуб на третьем месте. Решающая игра пройдет 7 декабря в Праге.