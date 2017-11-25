Жерар Гоу задумался о возвращении в "Кайрат"

Ивуарийский форвард становился лучшим бомбардиром трех последних чемпионатов Казахстана.
Сегодня 08:14
Ссылки по теме:
- Лидеры чемпионатов Китая и России интересуются экс-нападающим "Кайрата" Жераром Гоу
- Жерар Гоу попрощался с "Кайратом"
- Нападающий "Кайрата" Жерар Гоу зарабатывает 2 миллиона евро в год - СМИ
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Ивуарийский нападающий Жерар Гоу может вернуться в алматинский футбольный клуб "Кайрат". Об этом сообщает KazFootball.kz.
Гоу покинул "Кайрат" по окончании сезона-2017 в связи с окончанием действующего контракта. Отмечается, что руководство алматинского клуба предложило ивуарийцу новое соглашение, но на пониженных условиях, однако игрок отверг предложение и покинул команду. По данным Jeune Afrique, ежегодная зарплата ивуарийца составляла два миллиона евро.
По неподтвержденной информации, Гоу рассматривает вероятность возвращения в алматинский клуб.
29-летний Гоу выступал за "Кайрат" с лета 2014 года. Он становился лучшим бомбардиром трех последних чемпионатов Казахстана. Во всех турнирах ивуариец забил 104 гола, что сделало его лучшим бомбардиром в истории "Кайрата".
Гоу покинул "Кайрат" по окончании сезона-2017 в связи с окончанием действующего контракта. Отмечается, что руководство алматинского клуба предложило ивуарийцу новое соглашение, но на пониженных условиях, однако игрок отверг предложение и покинул команду. По данным Jeune Afrique, ежегодная зарплата ивуарийца составляла два миллиона евро.
По неподтвержденной информации, Гоу рассматривает вероятность возвращения в алматинский клуб.
29-летний Гоу выступал за "Кайрат" с лета 2014 года. Он становился лучшим бомбардиром трех последних чемпионатов Казахстана. Во всех турнирах ивуариец забил 104 гола, что сделало его лучшим бомбардиром в истории "Кайрата".