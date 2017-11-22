"Астана" и московский "Спартак" договорились о товарищеском матче

Оба клуба являются действующими чемпионами своих стран.
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Марин Аничич и Квинси Промес. Фото пресс-службы "Спартака"
Московский "Спартак" проведет товарищеский матч с "Астаной" в рамках сбора в ОАЭ. Об этом объявил официальный сайт российского клуба.
Игра пройдет 22 января в Дубае и начнется в 15:00 по астанинскому времени. Хозяином поле выступит "Спартак".
Команды уже встречались между собой 27 января 2016 года, и тогда победу одержал "Спартак" - 5:0. В той игре дубль оформил Зе Луиш, а по одному голу забили Квинси Промес, Ивелин Попов и воспитанник "Тобола" Александр Зуев, который этот сезон проводит в аренде в "Ростове".
Отметим, что "Спартак" и "Астана" являются действующими чемпионами своих стран. При этом казахстанский клуб выиграл четвертый подряд титул, а вот "красно-белые" взяли "золото" спустя 13 лет.
В текущем сезоне обе команды выступают в еврокубках и за тур до финиша сохраняют шансы на выход в плей-офф: "Спартак" занимает третье место в группе Лиги чемпионов, а "Астана" - аналогичную строчку в Лиге Европы.
Игра пройдет 22 января в Дубае и начнется в 15:00 по астанинскому времени. Хозяином поле выступит "Спартак".
Команды уже встречались между собой 27 января 2016 года, и тогда победу одержал "Спартак" - 5:0. В той игре дубль оформил Зе Луиш, а по одному голу забили Квинси Промес, Ивелин Попов и воспитанник "Тобола" Александр Зуев, который этот сезон проводит в аренде в "Ростове".
Отметим, что "Спартак" и "Астана" являются действующими чемпионами своих стран. При этом казахстанский клуб выиграл четвертый подряд титул, а вот "красно-белые" взяли "золото" спустя 13 лет.
В текущем сезоне обе команды выступают в еврокубках и за тур до финиша сохраняют шансы на выход в плей-офф: "Спартак" занимает третье место в группе Лиги чемпионов, а "Астана" - аналогичную строчку в Лиге Европы.