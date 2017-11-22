"Астана" официально объявила о переходе первого новичка

Срок контракта игрока не уточняется.
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Полузащитник молодежной сборной Казахстана Юрий Перцух подписал контракт с "Астаной". Об этом объявил официальный сайт столичного клуба.
Срок контракта Перцуха и другие условия соглашения не называются. Молодой футболист играет на позиции атакующего полузащитника.
21-летний Перцух является воспитанником алматинского ЦСКА, в составе которого дебютировал в 2013 году. В первой лиге он также выступал за "Байтерек" и "Кызыл-Жар СК".
В 2017 году Перцух дебютировал в премьер-лиге. Он провел 24 матча за "Акжайык", в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
В этом году Перцух постоянно вызывался в молодежную сборную Казахстана, за которую провел девять матчей, в том числе - и в квалификации Евро-2018. Ранее он играл за юношеские сборные - до 17 и до 19 лет.