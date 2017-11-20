"Почему Аршавин уехал именно в КПЛ". Рейтинг самых сексуальных жен казахстанских игроков от российских СМИ

В него вошли семь девушек.
Вчера 20:34
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Алена Щеткина и Анна гурман. Фото instagram.com/anngurman/
Российское издание "Лайф" составило рейтинг самых сексуальных жен казахстанских футболистов.
"Просмотрев эту подборку, вы поймете, почему Андрей Аршавин уехал играть именно в Казахстан", - пишет в анонсе издание.
Мария Радович - супруга вратаря "Астаны" Ненада Эрича
Пара в браке с 2012 года. Сейчас они воспитывают дочь. Сербский вратарь выступает в КПЛ как гражданин Казахстана, а за сборную он провел один товарищеский матч.
Наталья Хижниченко - супруга нападающего "Шахтера" и сборной Казахстана Сергея Хижниченко
Пара познакомилась во "ВКонтакте". Сергей добавил Наталью в друзья, спустя год начали общаться.
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Наталья Хижниченко - о жизни и карьере мужа в Польше
Алена Щеткина - супруга нападающего "Тобола" и сборной Казахстана Алексея Щеткина
Пара в браке несколько лет, они воспитывают дочь и сына.
Пара в браке с июня 2013 года и воспитывает двух сыновей. Анна владеет своим салоном красоты в Алматы, занимается продажей оригинальной парфюмерии и разработкой и выпуском одежды.
Кто вдохновляет Марка Гурмана
Анна Гурман - о жизни жены футболиста
Фариза и Бауыржан поженились осенью 2014 года, а в июне 2015 года родился их первенец.
В браке Вадим и Ольга уже более десяти лет и воспитывают сына Давида. Ольга Боровская - популярный блогер в Instagram (на ее странице - 42 тысячи подписчиков) и редактор в журнале ELLE.
Примечание Vesti.kz - 31-летний Боровский завершил карьеру футболиста и сейчас работает тренером в детской академии "Кайрата".
Супруги в браке с ноября 2015 года. В апреле 2017 года у пары родился сын.
"Такой мужчина добьется всего!". Кто вдохновляет Исламхана
"Просмотрев эту подборку, вы поймете, почему Андрей Аршавин уехал играть именно в Казахстан", - пишет в анонсе издание.
Мария Радович - супруга вратаря "Астаны" Ненада Эрича
Пара в браке с 2012 года. Сейчас они воспитывают дочь. Сербский вратарь выступает в КПЛ как гражданин Казахстана, а за сборную он провел один товарищеский матч.
Наталья Хижниченко - супруга нападающего "Шахтера" и сборной Казахстана Сергея Хижниченко
Пара познакомилась во "ВКонтакте". Сергей добавил Наталью в друзья, спустя год начали общаться.
Конфликт Натальи Хижниченко с болельщиками "Актобе"
Наталья Хижниченко - о жизни и карьере мужа в Польше
Алена Щеткина - супруга нападающего "Тобола" и сборной Казахстана Алексея Щеткина
Пара в браке несколько лет, они воспитывают дочь и сына.
Анна Гурман - супруга защитника "Тобола" Марка Гурмана
Пара в браке с июня 2013 года и воспитывает двух сыновей. Анна владеет своим салоном красоты в Алматы, занимается продажей оригинальной парфюмерии и разработкой и выпуском одежды.
Кто вдохновляет Марка Гурмана
Анна Гурман - о жизни жены футболиста
Фариза Байтана - супруга полузащитника "Актобе" Бауыржана Байтаны
Фариза и Бауыржан поженились осенью 2014 года, а в июне 2015 года родился их первенец.
Ольга Боровская - супруга Вадима Боровского
В браке Вадим и Ольга уже более десяти лет и воспитывают сына Давида. Ольга Боровская - популярный блогер в Instagram (на ее странице - 42 тысячи подписчиков) и редактор в журнале ELLE.
Примечание Vesti.kz - 31-летний Боровский завершил карьеру футболиста и сейчас работает тренером в детской академии "Кайрата".
Еркежан Талгатбекова - супруга полузащитника "Кайрата" и сборной Казахстана Бауыржана Исламхана
Супруги в браке с ноября 2015 года. В апреле 2017 года у пары родился сын.
"Такой мужчина добьется всего!". Кто вдохновляет Исламхана