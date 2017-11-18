СМИ сообщили об уходе шести легионеров из "Иртыша"

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Краснодар Спартак М 1:4
Анжи Локомотив М 0:1
Зенит Тосно 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Арсенал Тоттенхэм 2:0
Лестер Сити Манчестер Сити 0:2
Манчестер Юнайтед Ньюкасл 4:1
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Леганес Барселона 0:3
Севилья Сельта 2:1
Атлетико М Реал М 0:0
Эспаньол Валенсия 0:2
Лас-Пальмас Леванте 0:2
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Лацио 2:1
Наполи Милан 2:1
Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Боруссия Д 2:1
Бавария Аугсбург 3:0
Вердер Ганновер 96 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Жальгирис 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Гройтер Фюрт 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бунедкор Бухоро 3:0
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Спикул 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Дукла Пр 5:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард Сибирь 1:0
ЦСКА Ак Барс 3:0
Амур Динамо М 1:2 Б
Куньлунь Ред Стар СКА 1:8
Северсталь Металлург Мг 0:1
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Южный Урал Торпедо УК 0:1
Горняк Уч Сарыарка 1:4
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Астана 5:0
Бейбарыс Кулагер 2:1
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Снежные Барсы (мол) Толпар (мол) 5:2
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 3:4
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Номад ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 Б
Риттен Спорт Гренобль 2:0
Гренобль ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 ОТ
Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Астана Енисей 92:75
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Алматинский Легион 88:64
Алматинский Легион Тобол 74:68
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Синтез-УОР (фарм) Астана 8:7
Синтез-УОР (фарм) Астана 4:5
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18. Женщины
Алматы Алтай-2 3:2
Астана Жетысу 0:3
Караганда Иртыш-Казхром 0:3
Куаныш и К Алтай 0:3
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Интер Аталанта 2:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 19:00
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Спартак Автомобилист 22:30
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 19:30
Спутник НТ Торпедо УК 20:00
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Иртыш Алматы
Горняк Кулагер
Иртыш Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 02:00
Ливерпуль Челси 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Вильярреал Севилья 23:30
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 23:00
Спартак М Марибор 23:00
Севилья Ливерпуль 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Наполи Шахтер Д 01:45
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Ювентус Барселона 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 21:30
Левски Верея 21:30
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 19:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Нестеренко
Нурсултанов Мун
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 17:00
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 11:00
Недовесов Шабанов 13:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 21:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 00:10
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

СМИ сообщили об уходе шести легионеров из "Иртыша"

Ранее свой пост покинул главный тренер павлодарского клуба.

Ссылки по теме:

20 Комментариев
Фото с сайта ФК "Иртыш"
Фото с сайта ФК "Иртыш"
Стефан Живкович, Марио Маслач, Антонио Родриго, Владислав Огиря, Исмаэл Фофана и Игорь Бугаев не будут играть в составе павлодарского "Иртыша" в будущем сезоне. Об этом сообщает KazFootball.kz.

Сербский защитник "Иртыша" Стефан Живкович пришел в команду в феврале 2017 года, за это время Стефан забил три гола и отдал пять голевых передач.

Еще один сербский игрок обороны "Иртыша" Марио Маслач пополнил команду летом 2017-го, в составе павлодарцев сыграл 13 матчей.

Бразильский полузащитник Антонио Родриго подписал контракт с павлодарцами в феврале 2017 года, сыграл 32 матча, забил пять голов и отдал три голевые передачи.

Опорный полузащитник Владислав Огиря перешел в стан павлодарцев в июле 2017-го года, за это время провел десять матчей в составе "Иртыша".

Исмаэл Фофана перешел в "Иртыш" на правах годичной аренды в начале 2017-го года. Исмаэл провел в составе павлодарцев 26 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Игорь Бугаев перешел в "Иртыш" в июне 2017 года, сыграл 18 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Также, по неподтвержденной информации, из легионеров в клубе останутся только Карлос Фонсека и Милош Стаменкович.
  Комментариев: 20
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Fankz Вчера 20:11
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6607
Интересно... кто же будет в ЛЕ играть-то при таком раскладе?
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! Вчера 20:32
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
Fankz,Капец , по пути Шахтера ....
Ответить 0
 
Fankz Вчера 20:49
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6607
Steppenwolf !!!, думаешь? печалька(
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! Вчера 21:21
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
Fankz,Увы ....
Ответить -1
 
((((( Ж@ньяров Вчера 20:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 55
Может лучше пусть Тобол выступит в ЕК, он все равно был сильнее Иртыша, личные встречи и разница мячей в пользу Тобола, эх.
Ответить -2
 
Nurken Toishyev Вчера 20:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1027
Под ЛЕ будут качественно усиливаться.
Ответить 3
 
Стратег Вчера 20:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1466
С таким подходом в лиге Европы делать нечего, только опять будут мальчиками для битья .
Ответить -3
 
Атеист Казак улы Вчера 20:43
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Стратег ,ты про кайрат
Ответить 1
 
Марат Токтаев Вчера 21:20
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
Дааа, это уже не смешно...
Ответить 0
 
loko Вчера 22:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 921
Опять строительство новой команды. Как и всех впрочем. Межсезонье подписка каждым из клубов 10-12 новых игроков на 1 год. И еще обсуждаем почему Кайрат и Астана впереди всех так намного. Да и это отличные схемы отмывов для регионов.
Ответить 3
 
Argimbaev Serik Сегодня 00:23
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3110
Да Грозный ща притащит своих легов, бабло чтобы попилить, не переживайте.
Вот убрали бы этого танцора лезгинки, поставили бы Байсуфинова, да и подтянули бы казахстанских игроков - Зайнутдинова, Перцуха и т.д. - был бы толк. Нет, они будут лавку в Астане полировать, а Иртыш спустит бабло на новых непонятных легионеров.
Кароч, закрывать казахский футбол надо, пустая трата денег.
Ответить -1
 
Марат Токтаев Сегодня 08:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
Argimbaev Serik, Грозный уже не тренер - его уволили.
Ответить 1
 
Zhum Сегодня 08:40
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1375
Argimbaev Serik,Грозного вроде уже как нет. А Байсуфинов? толку от него уже не будет.Он перегорел,понял что лучше в ффк/кфф молча сопли жувать,чем где то пыжиться, с хокимом бодаться.
Ответить 1
 
Argimbaev Serik Сегодня 16:03
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3110
Zhum, не грозный, так один фиг - пратащат какого-нибудь третьесортного россиянина, украинца, беларуса пилить бабло. Вряд ли отечественному тренеру доверят.
Ответить 0
 
Жасулан Токсанбаев Сегодня 01:59
Статус: Фанат
Рейтинг: 44
Да пускай уходять.в вместе с грозным. Напугали они не гоу.не кабананга. Не аршавин . И не твумаси
Ответить 1
 
Стратег Сегодня 03:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1466
Жасулан Токсанбаев,конечно они не Гоу а про ШАВУ вообще молчу,просто получается что команда опять только начнёт сыгрываться да и те кто придёт подойдёт команде или нет вот в чем вопрос а на носу лига Европы. Уж лучше Тобол бы вышел тогда
Ответить -3
 
Марат Токтаев Сегодня 10:22
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
Стратег , вот именно...
Ответить -1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 13:24
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1858
Иртыш со своими проблемами и бюджетом лучше в Европе играет чем тот же распиаренный кайрат или ордабасы из миллионого города.
Ответить 0
 
Argimbaev Serik Сегодня 16:13
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3110
Mansur Nurmukhambetov , про ордабасы - тут спора нет. а чем лучше кайрата, непонятно? оба вылетели во втором раунде от клубов вышедших после в групповой этап.
эту црвену звезду Кайрат вообще без вопросов выносил в еврокубках буквально два сезона назад.
Ответить 0
 
НУРСУЛТАН НУРСУЛТАН Сегодня 16:45
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
С баблом совсем туго?
Ответить 0
 