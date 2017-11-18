СМИ сообщили об уходе шести легионеров из "Иртыша"

Ранее свой пост покинул главный тренер павлодарского клуба.
Вчера 19:57
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Фото с сайта ФК "Иртыш"
Стефан Живкович, Марио Маслач, Антонио Родриго, Владислав Огиря, Исмаэл Фофана и Игорь Бугаев не будут играть в составе павлодарского "Иртыша" в будущем сезоне. Об этом сообщает KazFootball.kz.
Сербский защитник "Иртыша" Стефан Живкович пришел в команду в феврале 2017 года, за это время Стефан забил три гола и отдал пять голевых передач.
Еще один сербский игрок обороны "Иртыша" Марио Маслач пополнил команду летом 2017-го, в составе павлодарцев сыграл 13 матчей.
Бразильский полузащитник Антонио Родриго подписал контракт с павлодарцами в феврале 2017 года, сыграл 32 матча, забил пять голов и отдал три голевые передачи.
Опорный полузащитник Владислав Огиря перешел в стан павлодарцев в июле 2017-го года, за это время провел десять матчей в составе "Иртыша".
Исмаэл Фофана перешел в "Иртыш" на правах годичной аренды в начале 2017-го года. Исмаэл провел в составе павлодарцев 26 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
Игорь Бугаев перешел в "Иртыш" в июне 2017 года, сыграл 18 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Также, по неподтвержденной информации, из легионеров в клубе останутся только Карлос Фонсека и Милош Стаменкович.
Сербский защитник "Иртыша" Стефан Живкович пришел в команду в феврале 2017 года, за это время Стефан забил три гола и отдал пять голевых передач.
Еще один сербский игрок обороны "Иртыша" Марио Маслач пополнил команду летом 2017-го, в составе павлодарцев сыграл 13 матчей.
Бразильский полузащитник Антонио Родриго подписал контракт с павлодарцами в феврале 2017 года, сыграл 32 матча, забил пять голов и отдал три голевые передачи.
Опорный полузащитник Владислав Огиря перешел в стан павлодарцев в июле 2017-го года, за это время провел десять матчей в составе "Иртыша".
Исмаэл Фофана перешел в "Иртыш" на правах годичной аренды в начале 2017-го года. Исмаэл провел в составе павлодарцев 26 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
Игорь Бугаев перешел в "Иртыш" в июне 2017 года, сыграл 18 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Также, по неподтвержденной информации, из легионеров в клубе останутся только Карлос Фонсека и Милош Стаменкович.