Аршавин сейчас в "Зените" был бы не хуже его нынешних игроков - полузащитник тульского "Арсенала"

Россиянин продлил контракт с "Кайратом" еще на один сезон.
18 ноября 13:35
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Андрей Аршавин. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов в интервью "Спорт-Экспресс" выразил мнение, что полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин не помешал бы сейчас питерскому "Зениту" и сборной России.
- Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть - и точно будет не хуже нынешних игроков, - считает Максимов. - Хотя если они станут чемпионами, никто слова не скажет.
- Вы сказали, что Аршавин и сегодня помог бы "Зениту". Может, он и сборной не помешает?
- Почему бы и нет? Хотя у нашей команды и так неплохие перспективы.
Напомним, Андрей Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008-й, в первой половине 2012 года и с 2013 по 2015 год. За сборную он не играл с лета 2012 года. С 2016 года футболист защищает цвета "Кайрата". По окончании нынешнего сезона в КПЛ Аршавин продлил контракт с алматинским клубом еще на один год.
- Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть - и точно будет не хуже нынешних игроков, - считает Максимов. - Хотя если они станут чемпионами, никто слова не скажет.
- Вы сказали, что Аршавин и сегодня помог бы "Зениту". Может, он и сборной не помешает?
- Почему бы и нет? Хотя у нашей команды и так неплохие перспективы.
Напомним, Андрей Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008-й, в первой половине 2012 года и с 2013 по 2015 год. За сборную он не играл с лета 2012 года. С 2016 года футболист защищает цвета "Кайрата". По окончании нынешнего сезона в КПЛ Аршавин продлил контракт с алматинским клубом еще на один год.