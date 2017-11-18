"Кайрат" потерял много очков с аутсайдерами, а "Астана" не упустила свой шанс - Кабананга

Он заявил, что ни секунды не сомневался в чемпионстве.
17 ноября 21:04
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Жуниор Кабананга. Фото пресс-службы "Астаны"
Нападающий сборной ДР Конго Жуниор Кабананга в интервью Vesti.kz подвел итоги казахстанской премьер-лиги, в которой его "Астана" в четвертый раз подряд выиграл золотые медали.
На счету Кабананги - 19 мячей и четыре голевые передачи в 31-м матче КПЛ-2017. Он стал вторым бомбардиром чемпионата, уступив лишь экс-нападающему Жерару Гоу, который отличился 24 раза.
- Жуниор, ты хоть раз в этом сезоне засомневался, что "Астана" снова станет чемпионом?
- Нет, у меня не было сомнений по ходу сезона. Мы всегда боролись во всю силу, в которой мы были уверены. И мы не думали каждый раз о чемпионстве. Мы каждый раз думали о каждом конкретном матче. Только в последнем матче поняли, что это игра за чемпионство, в которой надо все отдать.
- Почему чемпионом стала "Астана", а не "Кайрат"?
- "Кайрат" потерял много очков с аутсайдерами. А "Астана" не упустила свой шанс. Да, мы проиграли "Кайрату", но взяли другие матчи.
- А почему все-таки проиграли "Кайрату"?
- "Кайрат" был сильнее в том матче. Но почему? Есть ряд причин. Они же играли раз в неделю. А «Астана» - каждые три дня. У нас была повышенная нагрузка, накопилась усталость. Они анализировали нас, изучали, знали, что у нас плотный график. Знали, что у нас будут проблемы после первых 45 минут и хорошо подготовились ко второму тайму. Поэтому и победили.
- "Вильярреал" - проходимая команда?
- "Вильярреал" - сильный соперник. Очень хорошая команда. И это здорово, что такие клубы прилетают в Казахстан. Хорошо соревноваться с такими соперниками, хорошо для имиджа футболистов, клуба, страны. Наша цель - выйти из группы. И мы будем бороться. Если победим "Вильярреал", наша мечта станет реальной. И ради того, чтобы сотворить эту историю, мы сделаем на поле все.
- У тебя вышел неплохой сезон - и в клубе, и в сборной. Есть прикидки на сезон следующий? Может быть, хотел бы попробовать силы в европейском чемпионате?
- Сезон еще не окончен. Нам надо сыграть еще два матча. И потом у меня будет время, чтобы все обдумать и решить, что будет дальше.
Ранее итоги сезона подвел полузащитник "Астаны" Иван Маевский, который назвал факторы, за счет которых его клуб обошел "Кайрат".
Добавим, что для "Астаны" сезон пока не завершен. В рамках группового раунда Лиги Европы 23 ноября столичный клуб примет дома испанский "Вильярреал", а 7 декабря в Праге встретится с чешской "Славией". Сейчас "Астана" занимает второе место в группе и претендует на выход в 1/16 финала.
На счету Кабананги - 19 мячей и четыре голевые передачи в 31-м матче КПЛ-2017. Он стал вторым бомбардиром чемпионата, уступив лишь экс-нападающему Жерару Гоу, который отличился 24 раза.
- Жуниор, ты хоть раз в этом сезоне засомневался, что "Астана" снова станет чемпионом?
- Нет, у меня не было сомнений по ходу сезона. Мы всегда боролись во всю силу, в которой мы были уверены. И мы не думали каждый раз о чемпионстве. Мы каждый раз думали о каждом конкретном матче. Только в последнем матче поняли, что это игра за чемпионство, в которой надо все отдать.
- Почему чемпионом стала "Астана", а не "Кайрат"?
- "Кайрат" потерял много очков с аутсайдерами. А "Астана" не упустила свой шанс. Да, мы проиграли "Кайрату", но взяли другие матчи.
- А почему все-таки проиграли "Кайрату"?
- "Кайрат" был сильнее в том матче. Но почему? Есть ряд причин. Они же играли раз в неделю. А «Астана» - каждые три дня. У нас была повышенная нагрузка, накопилась усталость. Они анализировали нас, изучали, знали, что у нас плотный график. Знали, что у нас будут проблемы после первых 45 минут и хорошо подготовились ко второму тайму. Поэтому и победили.
- "Вильярреал" - проходимая команда?
- "Вильярреал" - сильный соперник. Очень хорошая команда. И это здорово, что такие клубы прилетают в Казахстан. Хорошо соревноваться с такими соперниками, хорошо для имиджа футболистов, клуба, страны. Наша цель - выйти из группы. И мы будем бороться. Если победим "Вильярреал", наша мечта станет реальной. И ради того, чтобы сотворить эту историю, мы сделаем на поле все.
- У тебя вышел неплохой сезон - и в клубе, и в сборной. Есть прикидки на сезон следующий? Может быть, хотел бы попробовать силы в европейском чемпионате?
- Сезон еще не окончен. Нам надо сыграть еще два матча. И потом у меня будет время, чтобы все обдумать и решить, что будет дальше.
Ранее итоги сезона подвел полузащитник "Астаны" Иван Маевский, который назвал факторы, за счет которых его клуб обошел "Кайрат".
Добавим, что для "Астаны" сезон пока не завершен. В рамках группового раунда Лиги Европы 23 ноября столичный клуб примет дома испанский "Вильярреал", а 7 декабря в Праге встретится с чешской "Славией". Сейчас "Астана" занимает второе место в группе и претендует на выход в 1/16 финала.