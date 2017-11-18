"Кайрат" потерял много очков с аутсайдерами, а "Астана" не упустила свой шанс - Кабананга

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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Краснодар Спартак М 1:4
Анжи Локомотив М 0:1
Зенит Тосно 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Арсенал Тоттенхэм 2:0
Лестер Сити Манчестер Сити 0:2
Манчестер Юнайтед Ньюкасл 4:1
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Леганес Барселона 0:3
Севилья Сельта 2:1
Атлетико М Реал М 0:0
Эспаньол Валенсия 0:2
Лас-Пальмас Леванте 0:2
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Лацио 2:1
Наполи Милан 2:1
Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Боруссия Д 2:1
Бавария Аугсбург 3:0
Вердер Ганновер 96 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Жальгирис 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Гройтер Фюрт 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бунедкор Бухоро 3:0
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Спикул 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Дукла Пр 5:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард Сибирь 1:0
ЦСКА Ак Барс 3:0
Амур Динамо М 1:2 Б
Куньлунь Ред Стар СКА 1:8
Северсталь Металлург Мг 0:1
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Южный Урал Торпедо УК 0:1
Горняк Уч Сарыарка 1:4
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Астана 5:0
Бейбарыс Кулагер 2:1
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Снежные Барсы (мол) Толпар (мол) 5:2
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 3:4
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Номад ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 Б
Риттен Спорт Гренобль 2:0
Гренобль ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 ОТ
Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Астана Енисей 92:75
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Алматинский Легион 88:64
Алматинский Легион Тобол 74:68
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Синтез-УОР (фарм) Астана 8:7
Синтез-УОР (фарм) Астана 4:5
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18. Женщины
Алматы Алтай-2 3:2
Астана Жетысу 0:3
Караганда Иртыш-Казхром 0:3
Куаныш и К Алтай 0:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Интер Аталанта 2:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 19:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Спартак Автомобилист 22:30
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 19:30
Спутник НТ Торпедо УК 20:00
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Иртыш Алматы
Горняк Кулагер
Иртыш Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
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Брайтон Сток Сити 02:00
Ливерпуль Челси 23:30
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Вильярреал Севилья 23:30
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Шальке-04 20:30
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Бешикташ Порту 23:00
Спартак М Марибор 23:00
Севилья Ливерпуль 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Наполи Шахтер Д 01:45
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Ювентус Барселона 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
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Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 21:30
Левски Верея 21:30
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Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 19:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Нестеренко
Нурсултанов Мун
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 17:00
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 11:00
Недовесов Шабанов 13:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 21:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 00:10
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Кайрат" потерял много очков с аутсайдерами, а "Астана" не упустила свой шанс - Кабананга

Он заявил, что ни секунды не сомневался в чемпионстве.

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16 Комментариев
Жуниор Кабананга. Фото пресс-службы "Астаны"
Жуниор Кабананга. Фото пресс-службы "Астаны"
Нападающий сборной ДР Конго Жуниор Кабананга в интервью Vesti.kz подвел итоги казахстанской премьер-лиги, в которой его "Астана" в четвертый раз подряд выиграл золотые медали. 

На счету Кабананги - 19 мячей и четыре голевые передачи в 31-м матче КПЛ-2017. Он стал вторым бомбардиром чемпионата, уступив лишь экс-нападающему Жерару Гоу, который отличился 24 раза.

- Жуниор, ты хоть раз в этом сезоне засомневался, что "Астана" снова станет чемпионом?

- Нет, у меня не было сомнений по ходу сезона. Мы всегда боролись во всю силу, в которой мы были уверены. И мы не думали каждый раз о чемпионстве. Мы каждый раз думали о каждом конкретном матче. Только в последнем матче поняли, что это игра за чемпионство, в которой надо все отдать.

- Почему чемпионом стала "Астана", а не "Кайрат"?

- "Кайрат" потерял много очков с аутсайдерами. А "Астана" не упустила свой шанс. Да, мы проиграли "Кайрату", но взяли другие матчи.

- А почему все-таки проиграли "Кайрату"?

- "Кайрат" был сильнее в том матче. Но почему? Есть ряд причин. Они же играли раз в неделю. А «Астана» - каждые три дня. У нас была повышенная нагрузка, накопилась усталость. Они анализировали нас, изучали, знали, что у нас плотный график. Знали, что у нас будут проблемы после первых 45 минут и хорошо подготовились ко второму тайму. Поэтому и победили.

- "Вильярреал" - проходимая команда?

- "Вильярреал" - сильный соперник. Очень хорошая команда. И это здорово, что такие клубы прилетают в Казахстан. Хорошо соревноваться с такими соперниками, хорошо для имиджа футболистов, клуба, страны. Наша цель - выйти из группы. И мы будем бороться. Если победим "Вильярреал", наша мечта станет реальной. И ради того, чтобы сотворить эту историю, мы сделаем на поле все.

- У тебя вышел неплохой сезон - и в клубе, и в сборной. Есть прикидки на сезон следующий? Может быть, хотел бы попробовать силы в европейском чемпионате?

- Сезон еще не окончен. Нам надо сыграть еще два матча. И потом у меня будет время, чтобы все обдумать и решить, что будет дальше.

Ранее итоги сезона подвел полузащитник "Астаны" Иван Маевский, который назвал факторы, за счет которых его клуб обошел "Кайрат". 

Добавим, что для "Астаны" сезон пока не завершен. В рамках группового раунда Лиги Европы 23 ноября столичный клуб примет дома испанский "Вильярреал", а 7 декабря в Праге встретится с чешской "Славией". Сейчас "Астана" занимает второе место в группе и претендует на выход в 1/16 финала.
  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
ayan_astana 17 ноября 21:20
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
самый сильный нападающий КПЛ за всю историю когда он на поле всех напрягает даже в ЛЧ и ЛЕ все защитники плотно опекают боясь его в следствие чего другие наши игроки убегают в открытые зоны соперника и забивают
Ответить 2
 
ayan_astana 17 ноября 21:22
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
больше него никто из легионеров не был номирован не то что как лучший игрок целого материка как Африка но даже за сборную своей страны
Ответить 2
 
Сергей Варчук 17 ноября 21:31
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
Кабананга он и в Африке - Кабананга!
Ответить 3
 
ayan_astana 17 ноября 21:48
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
по хорошему нашим чиновникам кому не безразлично выход ФК Астана из группы нужно было подумать и организовать какую то игру чтобы быть в игровом тонусе к примеру ФК Астана- молодежная сборная или др.
Ответить 1
 
Стратег 17 ноября 22:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1466
ayan_astana,С Народной командой Кайрат
Ответить -3
 
ayan_astana 17 ноября 22:25
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
Стратег , согласен с Вами почему бы и нет и Кайрат наш любимый Казахстанский клуб почему и нет ФК Астана-ФК Кайрат
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! 17 ноября 23:12
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
Стратег ,Они уже на отпуск ....пошли ! Нету ни кого на АлматЫ!
Ответить 4
 
ayan_astana 17 ноября 21:49
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
длительная пауза ничего хорошего не даст
Ответить 1
 
Марат Токтаев 18 ноября 00:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
Оставить Карлоса, и со следующего сезона всерьёз на строиться на золотые медали - думаю это по силам нынешнему "Кайрату" - хватит думу валять.
Ответить 1
 
Абай Сансызбаев 18 ноября 08:49
Статус: Дублёр
Рейтинг: 126
""Кайрат" потерял много очков с аутсайдерами"".Забыл добавить, спасибо судьям, которые в ряде матчей нагло,в открытую подсобили этому!
Ответить 0
 
TROLLJEGEREN 18 ноября 10:16
Статус: Профи
Рейтинг: 423
Абай, сними юбку, перестань ныть как баба, и одень штаны
Ответить 2
 
Абай Сансызбаев 18 ноября 13:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 126
TROLLJEGEREN,твоя Астана просрала 3 матча Кайрату - это о чем то говорит? А на счет твоих слов о нытье, так кроме этого в твоей голове ничего путного не рождается, как я смотрю! По тебе - так лучше чемпионство пусть решается в кабинетах, а не на поле! На поле Кайрат не раз доказал, что он сильнее Астаны! "Чемпиона" без болельщиков, тфу, позор!
Ответить 1
 
Марат Токтаев 18 ноября 15:49
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
Абай Сансызбаев, ... раньше, когда команда называлась "ЖЕНИС", я её ещё принимал, но после переименовании в "АСТАНА" я её буквально возненавидел. А почему бы команду не назвать"АКМОЛА" - историческое название - думаю, больше бы уважения - а то Астана, ни бэ ни мэ(((
Ответить -1
 
TROLLJEGEREN 18 ноября 16:55
Статус: Профи
Рейтинг: 423
1. Ит үреді, керуен көшеді.
2. Жеңілгеннің сөзі құрсын
Ответить 0
 
Марат Токтаев 18 ноября 18:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
TROLLJEGEREN, сондыктан барин ретимен сойлеу керек, ар создин майы бар,манызын бузбау дурыс - ангармай сойлеген бир оледы.
Ответить 0
 
TROLLJEGEREN Вчера 00:29
Статус: Профи
Рейтинг: 423
"Әр сөздің майы бар" деген не ол? Мағынасыз, түсініксіз сөздерді лағып жаза бермесей, есуас...
Ответить 0
 