Хавбек "Астаны" назвал факторы, за счет которых клуб обошел "Кайрат" в борьбе за чемпионство

Столичный клуб выиграл четыре последних чемпионата.
17 ноября 20:20
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Иван Маевский. Фото пресс-службы "Астаны"
Полузащитник "Астаны" Иван Маевский в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги чемпионата и рассказал об ожиданиях от матча с "Вильярреалом" в Лиге Европы.
Сегодня, 17 ноября, в столице проходит чествование "Астаны", на котором игрокам вручают золотые медали казахстанской премьер-лиги. Чемпионат Казахстана команда Станимира Стойлова выиграла в четвертый раз подряд, установив рекорд страны.
- Иван, Вас признали лучшим новичком в "Астане". Как вы сами оцените свой сезон, все-таки все очень пристально наблюдали, смогли ли заменить ушедшего Рохера Каньяса?
- Главное, что команда добилась поставленных целей. Для меня на первом плане всегда командный результат. Я стараюсь выполнять свою работу, стараюсь делать это честно и хорошо. Главное - помогать команде на поле.
- Сложный был сезон?
- Да, было сложно, так как график у нас был плотным. Но мы были всегда уверены в себе, в своих силах. Играли сосредоточенно, двигались от игры к игре.
- За счет чего все-таки "Астана" обошла "Кайрат"?
- Много факторов. Руководство, клуб, болельщики - все работали, как единый механизм, единое целое. Наверное, за счет такой сплоченной и кропотливой работы.
- Впереди матч с "Вильярреалом" в Лиге Европы. Согласитесь, что сегодня эту команду можно обыгрывать?
- "Вильярреал" - очень хорошая команда, которая играет в чемпионате Испании, в верхней части турнирной таблицы. Поэтому будет сложно. Но мы, конечно, постараемся. Все-таки играем дома. Надеюсь, все будет хорошо.
29-летний Маевский перешел в "Астану" перед началом сезона из "Анжи". В 30 матчах КПЛ полузащитник сборной Беларуси забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Добавим, что для "Астаны" сезон пока не завершен. В рамках группового раунда Лиги Европы 23 ноября столичный клуб примет дома испанский "Вильярреал", а 7 декабря в Праге встретится с чешской "Славией". Сейчас "Астана" занимает второе место в группе и претендует на выход в 1/16 финала.
Сегодня, 17 ноября, в столице проходит чествование "Астаны", на котором игрокам вручают золотые медали казахстанской премьер-лиги. Чемпионат Казахстана команда Станимира Стойлова выиграла в четвертый раз подряд, установив рекорд страны.
- Иван, Вас признали лучшим новичком в "Астане". Как вы сами оцените свой сезон, все-таки все очень пристально наблюдали, смогли ли заменить ушедшего Рохера Каньяса?
- Главное, что команда добилась поставленных целей. Для меня на первом плане всегда командный результат. Я стараюсь выполнять свою работу, стараюсь делать это честно и хорошо. Главное - помогать команде на поле.
- Сложный был сезон?
- Да, было сложно, так как график у нас был плотным. Но мы были всегда уверены в себе, в своих силах. Играли сосредоточенно, двигались от игры к игре.
- За счет чего все-таки "Астана" обошла "Кайрат"?
- Много факторов. Руководство, клуб, болельщики - все работали, как единый механизм, единое целое. Наверное, за счет такой сплоченной и кропотливой работы.
- Впереди матч с "Вильярреалом" в Лиге Европы. Согласитесь, что сегодня эту команду можно обыгрывать?
- "Вильярреал" - очень хорошая команда, которая играет в чемпионате Испании, в верхней части турнирной таблицы. Поэтому будет сложно. Но мы, конечно, постараемся. Все-таки играем дома. Надеюсь, все будет хорошо.
29-летний Маевский перешел в "Астану" перед началом сезона из "Анжи". В 30 матчах КПЛ полузащитник сборной Беларуси забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Добавим, что для "Астаны" сезон пока не завершен. В рамках группового раунда Лиги Европы 23 ноября столичный клуб примет дома испанский "Вильярреал", а 7 декабря в Праге встретится с чешской "Славией". Сейчас "Астана" занимает второе место в группе и претендует на выход в 1/16 финала.