Кажется, поезд уходит для Грозного. Сейчас все зависит от руководства "Иртыша" - специалист

Павлодарская команда не знает побед с момента ухода Димитара Димитрова.
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Фото с сайта ФК "Иртыш"
Казахстанский специалист Агадилда Хасенов прокомментировал Vesti.kz неудачное выступление "Иртыша" в последних турах национального чемпионата по футболу и критику Вячеслава Грозного в адрес своих футболистов.
Как известно, в 27-м туре "Иртыш" дома проиграл одному из аутсайдеров премьер-лиги "Акжайыку" (0:1). После игры украинский специалист павлодарского клуба заявил о желании уйти, поскольку футболисты не выполняют его требования.
"У меня есть желание просто уйти, потому что я говорю одно, а футболисты делают другие вещи. Либо нужно делать перезагрузку, я готов работать в новом сезоне, но уже с другими футболистами. Некоторые ребята меня просто не слышат", - рассказал на послематчевой пресс-конференции Грозный.
По мнению Хасенова, такие вещи лучше не выносить на публику, но он не исключил, что Грозный мог этим заявлением пытаться докричаться до игроков.
"Сложно судить со стороны, надо находиться внутри команды. Но по этой ситуации можно сказать, что все зависит от того, какую позицию займет руководство. В профессиональном клубе не должно быть так: тренер говорит одно, а футболисты делают другое. Есть контракты, они должны их отрабатывать.
С другой стороны, за микроклимат в команде отвечает главный тренер. То, что Грозный так открыто заявил, говорит о том, что с этой командой ничего не может сделать. А раз так, в этом случае ему, наверное, стоит уходить.
Возможно, руководство клуба занимает нечеткую позицию, что дает повод игрокам идти вразрез требованиям тренера. Такого не должно быть, это абсурд. Команда, не разделяющая взгляды тренера, ничего не добьется. Грозный дает понять, что может остаться в клубе, если поменяют состав. А кто будет менять команду? Это тоже неправильно.
Все бывает в футболе, но в данном случае не следовало выносить проблему на обсуждение, потому что это внутренние дела клуба. А то, что тренер это сказал вслух, только обостряет ситуацию. Может быть, этим самым он сжег мосты. Не исключено, что упущено и время, когда стоило сторонам выслушать друг друга. Мне кажется, поезд уходит для Грозного. Повторюсь, сейчас все зависит от позиции руководства.
Правда, клуб совершил ошибку, отпустив Димитара Димитрова при имевшемся желании болгарского специалиста работать в "Иртыше". Если клуб хочет быть на задворках в премьер-лиге, это одно дело. Если хочет отвечать своим традициям, то должен иметь хорошего тренера. Ведь "Иртыш" один из стабильных участников чемпионата. Не помню такого, чтобы команда опускалась на дно.
Грозный всегда был эмоциональным тренером. С одной стороны, это хорошо. А с другой, может негативно сказываться на атмосфере команды. В то же время эмоциональный тренер способен на 180 градусов перевернуть ситуацию.
Кто знает, может он сознательно пошел на все это, чтобы встряхнуть футболистов. Поэтому интересно будет узнать, что будет дальше.
Если исходить из стандартной оценки ситуации, то она свидетельствует о том, что тренер упускает бразды правления, о чем открыто признается, и к тому же заявляет о желании уйти. Но при этом не против остаться, если будут другие игроки. Однако так заявлять тоже неверно. Посмотрим, как команда отреагирует на эти слова. Или пойдет вражда, или она объединится. А то, что павлодарцы находятся в кризисе, всем и так понятно", - рассказал Хасенов.
Напомним, что безвыигрышная серия "Иртыша" насчитывает пять матчей, а в последних двух турах команда и вовсе проиграла. В 28-м туре, 24 сентября, павлодарцы на выезде сыграют с "Ордабасы". С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
Что касается Вячеслава Грозного, то украинец принял павлодарскую команду в середине августа. На новом посту он сменил ушедшего в болгарский "Лудогорец" Димитара Димитрова.
Как известно, в 27-м туре "Иртыш" дома проиграл одному из аутсайдеров премьер-лиги "Акжайыку" (0:1). После игры украинский специалист павлодарского клуба заявил о желании уйти, поскольку футболисты не выполняют его требования.
"У меня есть желание просто уйти, потому что я говорю одно, а футболисты делают другие вещи. Либо нужно делать перезагрузку, я готов работать в новом сезоне, но уже с другими футболистами. Некоторые ребята меня просто не слышат", - рассказал на послематчевой пресс-конференции Грозный.
По мнению Хасенова, такие вещи лучше не выносить на публику, но он не исключил, что Грозный мог этим заявлением пытаться докричаться до игроков.
"Сложно судить со стороны, надо находиться внутри команды. Но по этой ситуации можно сказать, что все зависит от того, какую позицию займет руководство. В профессиональном клубе не должно быть так: тренер говорит одно, а футболисты делают другое. Есть контракты, они должны их отрабатывать.
С другой стороны, за микроклимат в команде отвечает главный тренер. То, что Грозный так открыто заявил, говорит о том, что с этой командой ничего не может сделать. А раз так, в этом случае ему, наверное, стоит уходить.
Возможно, руководство клуба занимает нечеткую позицию, что дает повод игрокам идти вразрез требованиям тренера. Такого не должно быть, это абсурд. Команда, не разделяющая взгляды тренера, ничего не добьется. Грозный дает понять, что может остаться в клубе, если поменяют состав. А кто будет менять команду? Это тоже неправильно.
Все бывает в футболе, но в данном случае не следовало выносить проблему на обсуждение, потому что это внутренние дела клуба. А то, что тренер это сказал вслух, только обостряет ситуацию. Может быть, этим самым он сжег мосты. Не исключено, что упущено и время, когда стоило сторонам выслушать друг друга. Мне кажется, поезд уходит для Грозного. Повторюсь, сейчас все зависит от позиции руководства.
Правда, клуб совершил ошибку, отпустив Димитара Димитрова при имевшемся желании болгарского специалиста работать в "Иртыше". Если клуб хочет быть на задворках в премьер-лиге, это одно дело. Если хочет отвечать своим традициям, то должен иметь хорошего тренера. Ведь "Иртыш" один из стабильных участников чемпионата. Не помню такого, чтобы команда опускалась на дно.
Грозный всегда был эмоциональным тренером. С одной стороны, это хорошо. А с другой, может негативно сказываться на атмосфере команды. В то же время эмоциональный тренер способен на 180 градусов перевернуть ситуацию.
Кто знает, может он сознательно пошел на все это, чтобы встряхнуть футболистов. Поэтому интересно будет узнать, что будет дальше.
Если исходить из стандартной оценки ситуации, то она свидетельствует о том, что тренер упускает бразды правления, о чем открыто признается, и к тому же заявляет о желании уйти. Но при этом не против остаться, если будут другие игроки. Однако так заявлять тоже неверно. Посмотрим, как команда отреагирует на эти слова. Или пойдет вражда, или она объединится. А то, что павлодарцы находятся в кризисе, всем и так понятно", - рассказал Хасенов.
Напомним, что безвыигрышная серия "Иртыша" насчитывает пять матчей, а в последних двух турах команда и вовсе проиграла. В 28-м туре, 24 сентября, павлодарцы на выезде сыграют с "Ордабасы". С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
Что касается Вячеслава Грозного, то украинец принял павлодарскую команду в середине августа. На новом посту он сменил ушедшего в болгарский "Лудогорец" Димитара Димитрова.