Пенальти в ворота "Кайрата" в концовке матча с "Акжайыком" был явно притянут за уши - Ордабаев

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Маррей Пэр 20:00
Азаренко Халеп 20:00
Маннарино Джокович 22:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Пэр 20:00
Азаренко Халеп 20:00
Маннарино Джокович 22:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
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Пенальти в ворота "Кайрата" в концовке матча с "Акжайыком" был явно притянут за уши - Ордабаев

Ветерана футбола возмутила работа судей в играх с участием "Кайрата".

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14 Комментариев
Куралбек Ордабаев. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Куралбек Ордабаев. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Прославленный ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев высказал Vesti.kz свое мнение о работе судейского корпуса в премьер-лиге. Поводом послужило спорное судейство в недавнем матче чемпионата "Акжайык" - "Кайрат".
 
"Очень много вопросов вызывает работа арбитров, обслуживающих игры казахстанской премьер-лиги. Уровень нашего футбола никак не сможет выйти на новую ступень развития, если ему будет мешать судейский беспредел, который мы наблюдаем от матча к матчу. Чтобы подтвердить свои слова, могу привести в пример последний матч с участием "Акжайыка" и "Кайрата".

Главный арбитр встречи Тимур Кумашев явно не соответствовал тому темпу футбола, который задали обе команды. Непонятно откуда взялся пенальти в ворота "Кайрата" в конце игры, этот момент был явно натянут за уши. Где там увидел Кумашев нарушение у Гафуржана Суюмбаева, вовсе не ясно.

Второй пример - матч 6 мая в Атырау, где хозяева принимали "Кайрат". Второй и решающий мяч в ворота алматинского клуба Владимир Двалишвили забил с явным нарушением. Недопустимо, когда арбитр оказывает непосредственное влияние на итоговый результат встречи. Ведь к играм готовятся команды, тренерский штаб и администрация, а один человек может перевернуть ход матча!

Поддержу коллегу, спортивного директора "Астаны" Александра Коночкина, недавно высказавшегося о том, что арбитры низкого уровня не должны допускаться к играм национального чемпионата. Да, ни один клуб в Казахстане не должен страдать от неквалифицированной работы судейского корпуса, поэтому ответные действия обязаны быть жесткими, вплоть до пожизненной дисквалификации провинившихся судей.

Отмечу, что качество судейства в отечественном футболе и европейском сильно разнятся. Это определенно оказывает влияние на итоговые результаты и саму игру наших клубов на международной арене. Казахстанские игроки, привыкнув к правилам и качеству судейства в премьер-лиге, частенько не понимают всех норм на европейских полях", - рассказал Ордабаев.

Напомним, что в 19-м туре премьер-лиги "Кайрат" одержал гостевую победу над "Акжайыком". Решающий мяч алматинцы провели на 58-й минуте. А за три минуты до конца матча уральцы получили право на пенальти, что вызвало негодование в стане кайратовцев. Однако хозяева поля его не реализовали. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Тимуром Кумашевым из Астаны, которому помогали павлодарцы Андрей Попов и Семен Журавлев.
  Комментариев: 14
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Комментарии

 
 
Шах Ермекулы Сегодня 16:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 230
Согласен с вами аташка Ордабаев.
Ответить 2
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 16:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 758
Из-за конкуренции Астаны и Кайрата, основном из-за неспортивный конкуренции будет страдать такие клубы как Атырау, Тараз, Акжайык.
Ответить 0
 
Алтай Калимов Сегодня 16:18
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1555
Сырым Ажгалиев,вот в чем истина! Сигнал о коррупции вокруг ордабасы актобе и САяна был в прошлом году, принесли в дертву Васильева и на этом замяли, жаль конечно, но уверен что дойдут и до них
Ответить 2
 
KZBOTR KZB Сегодня 16:38
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 251
Это все говорит о серьёзности проблемы в судействе у нас!
Ребята с Астаны это проблема общая! Если честно! и коснуться она может каждого клуба! А вы сразу начинаете критиковать болельщиков Кайрата мол типа воняете! Не хорошо!
Ответить 1
 
Aрман Шагалин Сегодня 16:44
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Вообщем Кайрат и Астану выигрывать нельзя))))бедные судьи наверное после таких матчей будут закрывать глаза на нарушения этих команд как бы чего не вышло.....пенальти был можно обратиьтся к международным экспертам они подтвердят....хорошо что не забил, а то сколько шума было бы....
Ответить -3
 
Руслан Каримов Сегодня 17:47
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
" пенальти был можно обратиться к международным экспертам " Обратись лучше к международным психологам или международным окулистам... Если мы обратимся к международным экспертам на счет пенальти, они будут смеяться между над нами, бораты не могут увидеть очевидный пенальти.
Ответить 0
 
Руслан Каримов Сегодня 18:07
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Руслан Каримов, Я заговорился, не "очевидный пенальти" а наоборот, штрафной в противоположную сторону
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Владимир Хамов Сегодня 16:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
Всем орбитрам КПЛ проведите аттестацую
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KZBOTR KZB Сегодня 17:21
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 251
Арман Шагалин, вы один из не многих который не видит грубой ошибки судьи! Или не хотите видеть это! Так как есть походу свой интерес в этом !) даже уважаемые люди говорят об этом!
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Руслан Каримов Сегодня 17:27
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
По мне это не ошибка судьи. Ну не может человек не видеть того что видно всем. Судья выполнял заказ.
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Стратег Сегодня 18:55
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 542
Руслан Каримов,Я тоже думаю что судья выполнял заказ и из-за Покатилова не выполнил его . Я даже думаю что судью за это накажут
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fff ddddd Сегодня 17:39
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Только отстранение от судейской практики Кумашева устроит футбольную общественность. Кто там решает эти вопросы, ффк, судейский корпус? Давайте работайте уже, или опять ограничетись отстранением на несколько игр?
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aha Kim Сегодня 18:42
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
У нас все можно купить.
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loko Сегодня 19:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 806
НЕльзя не судьям низкого уровня судить, нельзя и на полях отвратных играть в футбол!!! Когда будет полная модернизация нашего Казахстанского футбола?!
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