Пенальти в ворота "Кайрата" в концовке матча с "Акжайыком" был явно притянут за уши - Ордабаев

Ветерана футбола возмутила работа судей в играх с участием "Кайрата".
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Куралбек Ордабаев. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Прославленный ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев высказал Vesti.kz свое мнение о работе судейского корпуса в премьер-лиге. Поводом послужило спорное судейство в недавнем матче чемпионата "Акжайык" - "Кайрат".
"Очень много вопросов вызывает работа арбитров, обслуживающих игры казахстанской премьер-лиги. Уровень нашего футбола никак не сможет выйти на новую ступень развития, если ему будет мешать судейский беспредел, который мы наблюдаем от матча к матчу. Чтобы подтвердить свои слова, могу привести в пример последний матч с участием "Акжайыка" и "Кайрата".
Главный арбитр встречи Тимур Кумашев явно не соответствовал тому темпу футбола, который задали обе команды. Непонятно откуда взялся пенальти в ворота "Кайрата" в конце игры, этот момент был явно натянут за уши. Где там увидел Кумашев нарушение у Гафуржана Суюмбаева, вовсе не ясно.
Второй пример - матч 6 мая в Атырау, где хозяева принимали "Кайрат". Второй и решающий мяч в ворота алматинского клуба Владимир Двалишвили забил с явным нарушением. Недопустимо, когда арбитр оказывает непосредственное влияние на итоговый результат встречи. Ведь к играм готовятся команды, тренерский штаб и администрация, а один человек может перевернуть ход матча!
Поддержу коллегу, спортивного директора "Астаны" Александра Коночкина, недавно высказавшегося о том, что арбитры низкого уровня не должны допускаться к играм национального чемпионата. Да, ни один клуб в Казахстане не должен страдать от неквалифицированной работы судейского корпуса, поэтому ответные действия обязаны быть жесткими, вплоть до пожизненной дисквалификации провинившихся судей.
Отмечу, что качество судейства в отечественном футболе и европейском сильно разнятся. Это определенно оказывает влияние на итоговые результаты и саму игру наших клубов на международной арене. Казахстанские игроки, привыкнув к правилам и качеству судейства в премьер-лиге, частенько не понимают всех норм на европейских полях", - рассказал Ордабаев.
Напомним, что в 19-м туре премьер-лиги "Кайрат" одержал гостевую победу над "Акжайыком". Решающий мяч алматинцы провели на 58-й минуте. А за три минуты до конца матча уральцы получили право на пенальти, что вызвало негодование в стане кайратовцев. Однако хозяева поля его не реализовали. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Тимуром Кумашевым из Астаны, которому помогали павлодарцы Андрей Попов и Семен Журавлев.
"Очень много вопросов вызывает работа арбитров, обслуживающих игры казахстанской премьер-лиги. Уровень нашего футбола никак не сможет выйти на новую ступень развития, если ему будет мешать судейский беспредел, который мы наблюдаем от матча к матчу. Чтобы подтвердить свои слова, могу привести в пример последний матч с участием "Акжайыка" и "Кайрата".
Главный арбитр встречи Тимур Кумашев явно не соответствовал тому темпу футбола, который задали обе команды. Непонятно откуда взялся пенальти в ворота "Кайрата" в конце игры, этот момент был явно натянут за уши. Где там увидел Кумашев нарушение у Гафуржана Суюмбаева, вовсе не ясно.
Второй пример - матч 6 мая в Атырау, где хозяева принимали "Кайрат". Второй и решающий мяч в ворота алматинского клуба Владимир Двалишвили забил с явным нарушением. Недопустимо, когда арбитр оказывает непосредственное влияние на итоговый результат встречи. Ведь к играм готовятся команды, тренерский штаб и администрация, а один человек может перевернуть ход матча!
Поддержу коллегу, спортивного директора "Астаны" Александра Коночкина, недавно высказавшегося о том, что арбитры низкого уровня не должны допускаться к играм национального чемпионата. Да, ни один клуб в Казахстане не должен страдать от неквалифицированной работы судейского корпуса, поэтому ответные действия обязаны быть жесткими, вплоть до пожизненной дисквалификации провинившихся судей.
Отмечу, что качество судейства в отечественном футболе и европейском сильно разнятся. Это определенно оказывает влияние на итоговые результаты и саму игру наших клубов на международной арене. Казахстанские игроки, привыкнув к правилам и качеству судейства в премьер-лиге, частенько не понимают всех норм на европейских полях", - рассказал Ордабаев.
Напомним, что в 19-м туре премьер-лиги "Кайрат" одержал гостевую победу над "Акжайыком". Решающий мяч алматинцы провели на 58-й минуте. А за три минуты до конца матча уральцы получили право на пенальти, что вызвало негодование в стане кайратовцев. Однако хозяева поля его не реализовали. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Тимуром Кумашевым из Астаны, которому помогали павлодарцы Андрей Попов и Семен Журавлев.