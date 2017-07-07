Тренер "Кайрата" назвал беспределом судейство в матче с "Акжайыком"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
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Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Болгария Германия 23:10
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
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Тренер "Кайрата" назвал беспределом судейство в матче с "Акжайыком"

Игру обслуживала судейская бригада во главе с Тимуром Кумашевым из Астаны.

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4 Комментария
Кахабер Цхададзе. Фото пресс-службы "Кайрата"
Кахабер Цхададзе. Фото пресс-службы "Кайрата"
Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе раскритиковал судейство в гостевом матче своей команды против "Акжайыка". 

Встреча 19-го тура в Уральске завершилась минимальной победой "Кайрата" (0:1), гол у которого на исходе часа игры забил Исаэль. На 87-й минуте вратарь алматинцев Стас Покатилов отразил удар с пенальти. 

"Надо сказать, что против "Кайрата" все по-особенному настраиваются. Что касается судейства, то это отдельная тема, беспредел был - я об этом говорю в первый раз, но здесь это того стоит. Но футболисты молодцы, они выдержали напряжение, провокацию и выиграли.

Конечно, "Кайрат" сильнее, и на этом поле комбинационный футбол не получился. Здесь нужно было больше бороться, больше проявить стойкости, и у игроков все получилось, я им очень благодарен. Как бы не старались судьи, "Кайрат" заслужил победу и выиграл", - цитирует Цхададзе официальный сайт клуба. 

Исход матча прокомментировал и главный тренер "Акжайыка" Вахид Масудов, который назвал обидным нереализованный пенальти нападающего Юрия Перцуха



"Тяжело такой матч комментировать, вы сами все видели. Все футболисты выкладывались, до этого мы разбирали игру "Кайрата" и перекрыли их игроков, не давали бить и явных угроз не создали. Да, были опасные моменты, но явных угроз не могу назвать. Мы в контратаках имели свои шансы, но футбол, к сожалению, такая игра, когда рикошет - и нам забивают. За пенальти в конце встречи, безусловно, обидно. Много сил отдали, готовились к этой игре, но в целом по сезону могу сказать, что нас в Алматы только обыграли, а в остальном старались, выкладывались", - сказал Масудов. 

Отметим, что матч "Акжайык" - "Кайрат" обслуживала судейская бригада во главе с Тимуром Кумашевым из Астаны, которому помогали павлодарцы Андрей Попов и Семен Журавлев.
  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
KZBOTR KZB Сегодня 22:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 245
Отметим, что матч "Акжайык" - "Кайрат" обслуживала судейская бригада во главе с Тимуром Кумашевым из Астаны, которому помогали павлодарцы Андрей Попов и Семен Журавлев.
Если учитывать что у Кайрата есть большие шансы догнать Астану!
Почему на матч с Кайратом ставят главного судью с Астаны??? ответьте мне пожалуйста????
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Алтай Калимов Сегодня 22:46
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
С какого места судью ставят из астаны? Изначально в данном матче убили обьективность судейства? Совпадение? Нет! Случайности не случайны
Ответить 1
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 22:49
Статус: МСМК
Рейтинг: 823
Каха не надо расслабляться при счёте 1:1,забей три гола,а потом катай мог и 2 очка потерять!
Ответить -1
 
Zhas Rrr Сегодня 23:07
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
Если бы главный судья с Астаны захотел бы отнять победу у кайрата он бы это сделал и ничего ему за это не было бы,,,ОН ВЕДЬ С АСТАНЫ)))
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