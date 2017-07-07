Тренер "Кайрата" назвал беспределом судейство в матче с "Акжайыком"

Игру обслуживала судейская бригада во главе с Тимуром Кумашевым из Астаны.
Сегодня 22:31
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Кахабер Цхададзе. Фото пресс-службы "Кайрата"
Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе раскритиковал судейство в гостевом матче своей команды против "Акжайыка".
Встреча 19-го тура в Уральске завершилась минимальной победой "Кайрата" (0:1), гол у которого на исходе часа игры забил Исаэль. На 87-й минуте вратарь алматинцев Стас Покатилов отразил удар с пенальти.
"Надо сказать, что против "Кайрата" все по-особенному настраиваются. Что касается судейства, то это отдельная тема, беспредел был - я об этом говорю в первый раз, но здесь это того стоит. Но футболисты молодцы, они выдержали напряжение, провокацию и выиграли.
Конечно, "Кайрат" сильнее, и на этом поле комбинационный футбол не получился. Здесь нужно было больше бороться, больше проявить стойкости, и у игроков все получилось, я им очень благодарен. Как бы не старались судьи, "Кайрат" заслужил победу и выиграл", - цитирует Цхададзе официальный сайт клуба.
Исход матча прокомментировал и главный тренер "Акжайыка" Вахид Масудов, который назвал обидным нереализованный пенальти нападающего Юрия Перцуха.
"Тяжело такой матч комментировать, вы сами все видели. Все футболисты выкладывались, до этого мы разбирали игру "Кайрата" и перекрыли их игроков, не давали бить и явных угроз не создали. Да, были опасные моменты, но явных угроз не могу назвать. Мы в контратаках имели свои шансы, но футбол, к сожалению, такая игра, когда рикошет - и нам забивают. За пенальти в конце встречи, безусловно, обидно. Много сил отдали, готовились к этой игре, но в целом по сезону могу сказать, что нас в Алматы только обыграли, а в остальном старались, выкладывались", - сказал Масудов.
Отметим, что матч "Акжайык" - "Кайрат" обслуживала судейская бригада во главе с Тимуром Кумашевым из Астаны, которому помогали павлодарцы Андрей Попов и Семен Журавлев.
Встреча 19-го тура в Уральске завершилась минимальной победой "Кайрата" (0:1), гол у которого на исходе часа игры забил Исаэль. На 87-й минуте вратарь алматинцев Стас Покатилов отразил удар с пенальти.
"Надо сказать, что против "Кайрата" все по-особенному настраиваются. Что касается судейства, то это отдельная тема, беспредел был - я об этом говорю в первый раз, но здесь это того стоит. Но футболисты молодцы, они выдержали напряжение, провокацию и выиграли.
Конечно, "Кайрат" сильнее, и на этом поле комбинационный футбол не получился. Здесь нужно было больше бороться, больше проявить стойкости, и у игроков все получилось, я им очень благодарен. Как бы не старались судьи, "Кайрат" заслужил победу и выиграл", - цитирует Цхададзе официальный сайт клуба.
Исход матча прокомментировал и главный тренер "Акжайыка" Вахид Масудов, который назвал обидным нереализованный пенальти нападающего Юрия Перцуха.
"Тяжело такой матч комментировать, вы сами все видели. Все футболисты выкладывались, до этого мы разбирали игру "Кайрата" и перекрыли их игроков, не давали бить и явных угроз не создали. Да, были опасные моменты, но явных угроз не могу назвать. Мы в контратаках имели свои шансы, но футбол, к сожалению, такая игра, когда рикошет - и нам забивают. За пенальти в конце встречи, безусловно, обидно. Много сил отдали, готовились к этой игре, но в целом по сезону могу сказать, что нас в Алматы только обыграли, а в остальном старались, выкладывались", - сказал Масудов.
Отметим, что матч "Акжайык" - "Кайрат" обслуживала судейская бригада во главе с Тимуром Кумашевым из Астаны, которому помогали павлодарцы Андрей Попов и Семен Журавлев.