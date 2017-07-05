"Кайрат" подписал таланта из "Кызыл-Жара"

Год назад игрок мог уехать во Францию.
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Молодой полузащитник "Кызыл-Жара" Александр Соколенко стал игроком "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.
20-летний хавбек подписал контракт сроком на три года с "Кайратом". Воспитанник "Кызыл-Жара" считается одним из наиболее талантливых и перспективных игроков в стране. В прошлом году он дебютировал в составе молодежной сборной Казахстана, а осенью к нему проявлял интерес клуб высшей лиги Франции "Анжер", приглашавший Соколенко на ознакомительный просмотр в декабре.
Но талантливого парня перехватил "Иртыш", пригласив на УТС в Турцию. Соколенко произвел приятное впечатление на Димитара Димитрова, но павлодарцы не готовы были заплатить за его трансфер. Скауты "Кайрата" также давно наблюдали за Соколенко, способного сыграть на обоих флангах. Причем, как в атаке, так и в обороне. В итоге, их предложение устроило всех, и Соколенко отбыл в Алматы.
В составе "Кызыл-Жара" в текущем сезоне Соколенко провел восемь матчей и забил два мяча. В сезоне-2016 в активе игрока 24 встречи и два гола.
Напомним, что ранее "Кайрат" арендовал у "Крыльев Советов" защитника сборной Тринидада и Тобаго Шелдона Бато.