Аршавин приехал в "Кайрат" с восемью килограммами лишнего веса - врач

Российский футболист выступает в "Кайрате" с 2016 года.
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Врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал, как во время работы в "Кайрате" он столкнулся с тем, что российский нападающий Андрей Аршавин приехал в клуб с лишним весом, однако это не помешало ему позже стать одним из лучших футболистов чемпионата Казахстана, сообщает "Чемпионат.com".
"Когда я работал в "Кайрате", к нам приехал Андрей Аршавин. На самом деле замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема - он приехал с восемью килограммами лишнего веса. Руководство рассчитывало, что он сразу начнет играть. Мы объяснили, что это нереально. В итоге Аршавину дали время, в течение четырех недель Андрей работал со мной и тренером по физподготовке, привел себя в отличную форму и в итоге стал лучшим игроком Казахстана. Теперь говорят о его возможном возвращении в Россию", - рассказал Родинов.
Стоит отметить, что Аршавин выступает в "Кайрате" с 2016 года. Вместе с клубом в прошлом году он выиграл серебряные медали чемпионата Казахстана и стал обладателем Суперкубка страны. А в 2017 году стал двукратным обладателем Суперкубка Казахстана