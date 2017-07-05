"Тобол" официально возглавил чемпион России в составе "Спартака"

Специалист поднял "Оренбург" из второй лиги до премьер-лиги России.
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"Тобол" возглавил российский специалист Роберт Евдокимов, сообщается на официальном сайте костанайской команды.
"Сегодня новый главный тренер был представлен тренерскому штабу "Тобола", следующая тренировка пройдет под его руководством", - говорится в сообщении.
Евдокимов за свою карьеру футболиста выступал в ряде известных российских клубов. В их числе "Рубин", "Крылья Советов", "Спартак", "Камаз", "Сатурн". Причем в составе московского "Спартака" в 1997 году становился чемпионом России. Завершил свою игровую карьеру в клубе Второго дивизиона "Алнас" из Альметьевска и спустя два года возглавил его уже в качестве тренера.
В его послужном списке также "СОЮЗ-Газпром", ныне "Ижевск", "Камаз" и "Оренбург". Последний до нынешнего сезона носил название "Газовик" и под руководством Евдокимова сумел попасть сначала в ФНЛ, а затем и РФПЛ. По итогам сезона 2017/18 оренбуржцы снова оказались в первой лиге.