Чемпион России в составе "Спартака" прилетел в Костанай для переговоров с "Тоболом"

Специалист последние пять лет возглавлял "Оренбург", доведя эту команду из второй лиги до премьер-лиги России.
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Российский тренер Роберт Евдокимов может возглавить костанайский "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Специалист уже прибыл в Костанай, где провел переговоры с руководством клуба. Ожидается, что его представят общественности уже завтра, 8 июля. Срок контракта с 47-летним специалистом полтора года. В Костанае надеются, что с приходом Евдокимова "Тобол" вновь будет бороться за высокие места в чемпионате.
Евдокимов является достаточно известным российским футболистом. Становился чемпионом страны в составе московского "Спартака" в 1997 году. Также в его активе выступления в таких клубах, как "Сатурн", "Крылья Советов", "КАМАЗ" и другие. Становился бронзовым призером Всемирной Универсиады в 1995 года в составе студенческой сборной России.
Как тренер получил свою известность в "Оренбурге" (прежнее название "Газовик") из одноименного города. Евдокимов вывел клуб из второго дивизиона в ФНЛ (Футбольная национальная лига - прим. Vesti.kz), а затем при нем оренбуржцы впервые в истории вышли в высший дивизион чемпионата России. Несмотря на вылет "Оренбурга" из премьер-лиги по итогам последнего сезона, специалист получил в России хорошую прессу. Его даже сватали в "Крылья Советов", а также в "Рубин", до возвращения в стан казанцев Курбана Бердыева.
Напомним, что другой российский специалист Сергей Ташуев, который вел переговоры с костанайцами до Роберта Евдокимова, по личным обстоятельствам в Казахстан прилететь не смог.