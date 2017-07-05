Чемпион России в составе "Спартака" прилетел в Костанай для переговоров с "Тоболом"

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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Атлантас Кайрат 1:2
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 0:1
Болгария Казахстан 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 21:30
Краснодар Славия П 22:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 0:1
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Карасев
Залилов Юлдашев
Нурсултанов Дардара
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Чемпион России в составе "Спартака" прилетел в Костанай для переговоров с "Тоболом"

Специалист последние пять лет возглавлял "Оренбург", доведя эту команду из второй лиги до премьер-лиги России.

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2 Комментария
Фото с сайта sport.kazanfirst.ru
Фото с сайта sport.kazanfirst.ru

Российский тренер Роберт Евдокимов может возглавить костанайский "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Специалист уже прибыл в Костанай, где провел переговоры с руководством клуба. Ожидается, что его представят общественности уже завтра, 8 июля. Срок контракта с 47-летним специалистом полтора года. В Костанае надеются, что с приходом Евдокимова "Тобол" вновь будет бороться за высокие места в чемпионате.

Евдокимов является достаточно известным российским футболистом. Становился чемпионом страны в составе московского "Спартака" в 1997 году. Также в его активе выступления в таких клубах, как "Сатурн", "Крылья Советов", "КАМАЗ" и другие. Становился бронзовым призером Всемирной Универсиады в 1995 года в составе студенческой сборной России.

Как тренер получил свою известность в "Оренбурге" (прежнее название "Газовик") из одноименного города. Евдокимов вывел клуб из второго дивизиона в ФНЛ (Футбольная национальная лига - прим. Vesti.kz), а затем при нем оренбуржцы впервые в истории вышли в высший дивизион чемпионата России. Несмотря на вылет "Оренбурга" из премьер-лиги по итогам последнего сезона, специалист получил в России хорошую прессу. Его даже сватали в "Крылья Советов", а также в "Рубин", до возвращения в стан казанцев Курбана Бердыева.

Напомним, что другой российский специалист Сергей Ташуев, который вел переговоры с костанайцами до Роберта Евдокимова, по личным обстоятельствам в Казахстан прилететь не смог.

  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Стратег Сегодня 19:29
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 524
Посмотрим лишь бы под Астану не ложился , правда Тобол это фармклуб Астаны но посмотрим, посмотрим
Ответить -1
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 20:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1361
Россия это поставщик тренеров, спортсменов в Казахстан. А дальше у нас к другим странам граница как будь то закрыто крч дальше СНГ нельзя.
Ответить 0
 